İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten Trump'ın 'nükleer anlaşma' kararına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden Donald Trump'ın kararını değerlendiren Zarif, "Nükleer anlaşma, yeniden müzakereye açık değil." paylaşımında bulundu.
Zarif, Trump'ın nükleer anlaşmaya yönelik siyasetini eleştirerek, ABD'yi, birçok muhatabı olan nükleer anlaşmanın şartlarına bağlı kalmaya çağırdı.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, nükleer anlaşmanın "hiçbir şart altında" yeniden müzakereye açılamayacağı vurgulanarak, "İran ne şimdi, ne de gelecekte, anlaşmada hiçbir değişimi kabul etmeyecektir." ifadesine yer verildi.
İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD'nin nükleer anlaşma kararıyla eş zamanlı olarak açıklanan yaptırım uygulanacak şahıs ve kuruluşlar listesinde, İran Yargı Erki Başkanı Sadık Amoli Laricani'nin yer almasına tepki gösterdi.
Laricani'nin listede yer almasının, "uluslararası toplumda tüm kırmızı çizgilerin aşılması" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Yakında çok ciddi bir karşılık verilecektir ve bunun sorumlusu da Amerika'dır." denildi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Rus medyasına yaptığı açıklamada, ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde, nükleer silahlardan arınmaya yönelik anlaşmalar ve diğer tüm uluslararası anlaşmaların zarar görebileceği uyarısında bulundu.
ABD’nin anlaşmadan çekilmeye yönelik kararını uygulaması halinde, uluslararası ve bölgesel meselelerin büyük ölçüde etkileneceğine işaret eden Ryabkov, “ABD’nin dünkü ültimatom benzeri açıklamaları, anlaşmadan çekilmeye yakın olduklarını gösteriyor. Bu kararı ve açıklamaları olumsuz değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.
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