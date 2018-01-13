GÃ¼ncelleme: 15:15, 13 Ocak 2018 Cumartesi

Bekir BozdaÄŸ: AYM'nin beraat kararÄ± verme yetkisi yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â veÂ HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ,Â Anayasa Mahkemesinin (AYM) Åžahin Alpay ve Mehmet Altan hakkÄ±ndaki kararÄ±na iliÅŸkin, "Bu karar, bir beraat kararÄ±dÄ±r. AYM'nin beraat kararÄ± verme hak ve yetkisi yoktur." dedi.

BozdaÄŸ, partisinin BoÄŸazlÄ±yan Ä°lÃ§e KadÄ±n KollarÄ± 5. OlaÄŸan Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, AYM'nin bireysel baÅŸvurular hakkÄ±nda karar verme hakkÄ±na sahip olduÄŸunu ancak bu konuda karar verirken ilk derece, istinaf, temyiz veya sÃ¼per temyiz mahkemesi gibi hareket edemeyeceÄŸini belirtti.

Anayasa Mahkemesi'nin, ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesi, temyiz mahkemesi veya sÃ¼per temiz mahkemesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Anayasayla sÄ±nÄ±rlarÄ± belirlenmiÅŸ bir yetki ve gÃ¶rev alanÄ± vardÄ±r. AnayasanÄ±n 148. maddesi Ã§ok aÃ§Ä±k diyor ki 'Bireysel baÅŸvuruda kanun yolunda gÃ¶zetilmesi gereken hususlarda inceleme yapamaz, yapÄ±lamaz'. Anayasa Mahkemesinin Åžahin Alpay ve Mehmet Altan kararÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanan gerekÃ§esi incelendiÄŸi zaman kanun yollarÄ±nda gÃ¶zetilmesi gereken hususlarÄ±n fazlasÄ± gÃ¶zetildiÄŸi gibi onun da Ã¶tesine geÃ§ilerek ilk derece mahkemesi gibi inceleme yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Anayasa Mahkemesi bir davanÄ±n esasÄ±na girecek ÅŸekilde bireysel baÅŸvuru incelemesi yapabilir mi, yapamaz mÄ±? Vaka incelemesi yapabilir mi, yapamaz mÄ±? Burada suÃ§ var mÄ±, yok mu diye deÄŸerlendirme yapabilir mi, yapamaz mÄ±? Delillerin yeterliliÄŸini, niteliÄŸini deÄŸerlendirebilir mi, deÄŸerlendiremez mi?Â

Anayasa Mahkemesi bireysel baÅŸvuruyla kendisine gelen bir konu da vaka incelemesi yapamaz. Delillerin yeterliliÄŸini deÄŸerlendiremez. BÃ¶yle bir yetkisi yoktur. Can DÃ¼ndar kararÄ±nda delillerin yeterliliÄŸini deÄŸerlendirdi, vaka incelemesi yaptÄ±. Åžimdi de aynÄ± kÃ¶tÃ¼ ve yanlÄ±ÅŸ uygulamayÄ± Alpay ve Altan kararÄ±nda da verdi. GerekÃ§eyi okuduÄŸun zaman insan diyor ki 'Ä°lk dereceli mahkemesine ne gerek var ki. Ä°stinafa ne gerek var. YargÄ±tay'a ne gerek var.' Anayasa Mahkemesi sadece hak ihlali olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespitle yetinir. Onun Ã¶tesine geÃ§emez."

"MAHKEME KARARLARI ELEÅžTÄ°RÄ°LMEZ KUTSAL METÄ°NLER DEÄžÄ°LDÄ°R"

AYM'nin hak ihlali olduÄŸuna karar vermesi durumunda ilk derece mahkemesinin yargÄ±lanmanÄ±n yenilenmesi yoluna gidebileceÄŸine ya da bu imkan yoksa tazminata hÃ¼kmedebileceÄŸine ya da genel mahkemelere mÃ¼racaat yolunu gÃ¶stereceÄŸine iÅŸaret eden Bekir BozdaÄŸ, "Ama ÅŸimdi bakÄ±n, ben okuduÄŸum zaman gerekÃ§eyi soruyorum Anayasa Mahkemesinin saygÄ±n hukukÃ§ularÄ±na; Siz hak ihlali kararÄ± mÄ± verdiniz yoksa beraat kararÄ± mÄ± verdiniz. Åžimdi ilk derece mahkemesi sizin ortaya koyduÄŸunuz AnayasanÄ±n Ã§izdiÄŸi sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸan bu irade ve kararÄ±nÄ±z karÅŸÄ±sÄ±nda ne yapacak? Bu kararlar, Anayasa Mahkemesinin bu kararÄ± hak ihlali kararÄ± deÄŸil, bir beraat kararÄ±dÄ±r. Anayasa Mahkemesinin beraat kararÄ± verme hak ve yetkisi yoktur." ifadelerini kullandÄ±.

BozdaÄŸ ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã‡ok net sÃ¶ylÃ¼yorum. Anayasa Mahkemesi, bu kararÄ±yla bireysel baÅŸvuru konusunda anayasanÄ±n kendisine verdiÄŸi yetki ve gÃ¶rev sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±z aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lk derece mahkemesi gibi vaka incelemesi yapmÄ±ÅŸ, delillerin yeterliliÄŸini deÄŸerlendirmiÅŸ, Ã§ok net bir ÅŸekilde iÅŸin, davanÄ±n esasÄ± hakkÄ±nda karar vermiÅŸtir. Bunlar beraat kararÄ±dÄ±r, Anayasa Mahkemesinin bu kararÄ± ve yaptÄ±ÄŸÄ± bu iÅŸ, anayasaya ve anayasanÄ±n Ã§izdiÄŸi kurallara aÃ§Ä±kÃ§a aykÄ±rÄ±dÄ±r. Mahkeme kararlarÄ± eleÅŸtirilmez kutsal metinler deÄŸildir. Elbette bir eksiklik ve yanlÄ±ÅŸlÄ±k gÃ¶rÃ¼rsek, kararÄ± verenleri ne kadar iyi tanÄ±rsak tanÄ±yalÄ±m, ne kadar aramÄ±zda hukuk olursa olsun, o hukuka saygÄ±yÄ± koruyarak bu kararÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymak, dile getirmek, bizim vazifemizdir."Â