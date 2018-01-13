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GÃ¼ncelleme: 15:44, 13 Ocak 2018 Cumartesi

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 'Ege AdalarÄ±' cevabÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 'Ege AdalarÄ±' cevabÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "BugÃ¼n konuÅŸmasÄ±nda diyor ki 'Benim efendim sÃ¶zÃ¼m var, adalarÄ± geri alacaÄŸÄ±m.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'Ä±n mÄ±?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracaÄŸÄ±na git de zamanÄ±nda bu adalarÄ± teslim edenlere sor." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK PartiÂ Genel BaÅŸkanvekili veÂ BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 5 Åžubat Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenen partisinin 6'ncÄ± OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, kahramanlar ve ÅŸehitler diyarÄ± NiÄŸde'de bulunmaktan dolayÄ± Ã§ok mutlu olduÄŸunu belirtti.

Demokrasiye sonuna kadar inandÄ±klarÄ±na, kimseyi kendilerine benzetme arzusunda olmadÄ±klarÄ±na dikkati Ã§eken YÄ±ldÄ±rÄ±m, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼rkiye Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin Ã¼lkesidir. Bu topraklarda her vatandaÅŸ inandÄ±ÄŸÄ± gibi yaÅŸama hakkÄ±na sahiptir. Herkes inandÄ±ÄŸÄ± gibi kendisini ifade etmek hakkÄ±na sahiptir. Herkes Ã¶zgÃ¼rce bÃ¼tÃ¼n haklardan yararlanÄ±rken Ã¼lkemizin, devletimizin bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± gÃ¶sterecek, riayet edecek. UnutmayalÄ±m, emperyalistler hiÃ§bir zaman Ã¼lkemiz Ã¼zerindeki planlarÄ±ndan vazgeÃ§meden iÃ§imizde iÅŸbirlikÃ§iler bulunca gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ azaltacak projeleri, planlarÄ± hayata geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bizim gÃ¶zÃ¼mÃ¼zde terÃ¶r bir sonuÃ§tur. Geri planda emperyalistlerin emelleri, hedefleri vardÄ±r. Bu gerÃ§eÄŸi hiÃ§bir zaman aklÄ±mÄ±zdan Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n heveslerini kursaklarÄ±nda bÄ±rakmak iÃ§in milletÃ§e birbirimizi daha Ã§ok seveceÄŸiz, daha fazla kenetleneceÄŸiz."

YÄ±ldÄ±rÄ±m, temel hak ve hÃ¼rriyetler, Ã¼lkenin birliÄŸi, toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼, milletin birliÄŸi ve istiklalin sembolÃ¼ ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±n tartÄ±ÅŸma konusu olamayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"TEK MURADIMIZ VATANDAÅžIMIZIN RIZASINI KAZANMAKTIR"

Her vatandaÅŸÄ±n, bu gÃ¼zel TÃ¼rkiye'de ayrÄ± itibara sahip olduÄŸunu anlatan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Siyasetten tek muradÄ±mÄ±z var, bu Ã¼lkeye hizmet etmek, bu Ã¼lkenin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rmek. Gerisi angaryadÄ±r, teferruattÄ±r. Tek muradÄ±mÄ±z vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n rÄ±zasÄ±nÄ± kazanmaktÄ±r. AK Parti, TÃ¼rkiye'nin mutluluÄŸuna, huzuruna kendini adamÄ±ÅŸ kadrolarÄ±n partisidir. AK Parti hizip yapan bir parti deÄŸildir. Bir zÃ¼mre veya sÄ±nÄ±fÄ±n partisi de deÄŸildir. AK Parti, liderinden mahalle temsilcisine, BaÅŸbakanÄ±ndan sandÄ±k mÃ¼ÅŸahidine, 'Ã–nce TÃ¼rkiye' diyenlerin partisidir. 'Ã–nce TÃ¼rkiye Ã¶nce adalet, Ã¶nce kardeÅŸlik, terÃ¶rle mÃ¼cadele ve milli mutabakat.' AK Parti, tutuculuÄŸa teslim olmayan, gelecek vizyonu olan bir partidir. Gelecek vizyonumuz milletin birliÄŸini, kardeÅŸliÄŸini saÄŸlamÄ±ÅŸ, terÃ¶rÃ¼ tedavÃ¼lden Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ bir Ã¼kedir. BugÃ¼ne kadar imkansÄ±z denenleri baÅŸardÄ±k. BÃ¼yÃ¼k zorluklardan, imtihanlardan geÃ§tik. Bunu da baÅŸaracaÄŸÄ±z. Kimse bizi yolumuzdan, istikametimizden alÄ±koyamayacaktÄ±r. TÃ¼rkiye, milli mutabakatla, ittifakla gÃ¼cÃ¼nÃ¼ birleÅŸtirmeye, bÃ¼yÃ¼meye devam edecektir. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±cÄ± ve eleÅŸtiri dolu eylemleri, bizi asla yolumuzdan Ã§evirmeyecek. Biz inÅŸa etmeye, kÄ±rgÄ±n gÃ¶nÃ¼lleri kazanmaya devam edeceÄŸiz. Bizim iÃ§in Ã¼lkemizin, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi, gÃ¼venliÄŸi her ÅŸeyin Ã¼zerindedir."

"BU ADALARI TESLÄ°M EDENLERE SOR"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "BugÃ¼n konuÅŸmasÄ±nda diyor ki 'Benim efendim sÃ¶zÃ¼m var, adalarÄ± geri alacaÄŸÄ±m.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'Ä±n mÄ±?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracaÄŸÄ±na git de zamanÄ±nda bu adalarÄ± teslim edenlere sor. Bu adalar ne zaman teslim edildi oraya? Onun hesabÄ±nÄ±, git de bu adalarÄ± onlara teslim edenlere sor. AÄŸzÄ±mÄ± aÃ§tÄ±rma bak, konuÅŸtum mu altÄ±ndan kalkamazsÄ±n." ifadelerini kullandÄ±.

"TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan Ã¼lkemize, insanÄ±mÄ±za yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ±n, tacizlerin elbette karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmayacaÄŸÄ±nÄ± cÃ¼mle alem bilmelidir." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu Ã¼lkeye iÃ§eriden ve dÄ±ÅŸarÄ±dan terÃ¶r marifetiyle zarar vermek isteyenler, misliyle karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alacaktÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"DESTEKLERÄ° 2017'nin tam iki katÄ±na Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z"

Â BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Patatesin merkezi NiÄŸde. Bunu biliyoruz. 2018'de yapacaÄŸÄ±mÄ±z destekleri, 2017'nin tam iki katÄ±na Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. HiÃ§ merak etmeyin, patatesiniz yerde, depoda kalmaz. GeÃ§en sene 2 milyon lira destek vardÄ±, bu sene 4 milyon olacak." dedi.

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Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m AK Parti
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