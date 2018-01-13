'KaÄŸÄ±zman uzun elmasÄ±' tescillendi

TÃ¼rkiye'deÂ sadeceÂ Kars'Ä±nÂ KaÄŸÄ±zmanÂ ilÃ§esinde yetiÅŸtirilen, ÅŸekli dolayÄ±sÄ±yla "uzun elma"Â olarak nitelendirilenÂ elmayaÂ coÄŸrafiÂ iÅŸaretÂ tescil belgesi alÄ±ndÄ±.
KaÄŸÄ±zman'da bin 300 rakÄ±mlÄ± arazilerde yetiÅŸtirilen uzun elma, endemik olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yavaÅŸ yavaÅŸ olgunlaÅŸmasÄ±yla lezzetli bir meyve olarak biliniyor.
CoÄŸrafi iÅŸaret tescil belgesiyle marka olarak TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya pazarÄ±na aÃ§Ä±lmasÄ± hedeflenen elma, uzun emekler sonucu tezgahlardaki yerini alÄ±yor. AromasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ÅŸekliyle Ã¶n plana Ã§Ä±kan uzun elma, Ã§ekirdek bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki yÄ±ldÄ±z ÅŸekliyle de dikkati Ã§ekiyor.
Kars Ä°l Ã–zel Ä°daresinin 12 Temmuz 2012'de TÃ¼rk Patent ve Marka Kurumuna "KaÄŸÄ±zman uzun elmasÄ±"nÄ±n tescili iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru, "307 nolu menÅŸe" olarak kabul edildi.
CoÄŸrafi iÅŸaret baÅŸvurusunun ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼recini takip eden, Ä°l Ã–zel Ä°daresince yetkilendirilen Evren AlankuÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uzun elmanÄ±n tescillenmesinden dolayÄ± mutluluk duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AlankuÅŸ, "KaÄŸÄ±zman uzun elmasÄ±nÄ± diÄŸer elma tÃ¼rlerinden ayÄ±ran Ã¶zellikleri ortaya koymak Ã§ok kolay olmadÄ±. Kars ilinin verimli coÄŸrafyasÄ±nda yetiÅŸen bu Ã¶zel Ã¼rÃ¼nÃ¼, diÄŸer elma Ã§eÅŸitlerinden ayÄ±ran Ã§alÄ±ÅŸmalar, analizler ve bilimsel verilerin okunmasÄ±, dosyalanmasÄ± ve yorumlanmasÄ± iÃ§in 5 yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k." diye konuÅŸtu.
CoÄŸrafi iÅŸaretlerin faydasÄ±nÄ±n Ã¼retimi artÄ±rmak, gÃ¶Ã§Ã¼ durdurmaya katkÄ± saÄŸlamak ve kÄ±rsal kalkÄ±nmayÄ± gÃ¼Ã§lendirmek olduÄŸuna dikkati Ã§eken AlankuÅŸ, "ÃœrÃ¼nÃ¼n kimliÄŸi, topraÄŸÄ±n ve suyun kalitesi ve Ã¶zelliÄŸi, kullanÄ±lan zirai ilaÃ§larÄ±n seviyesi, elma aÄŸacÄ±nÄ±n nasÄ±l yetiÅŸtirildiÄŸi, elmanÄ±n Ã¶zellikleri, tadÄ±, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ile spesifik tÃ¼m Ã¶zelliklerini ortaya koyan Ã§alÄ±ÅŸmalar ile sÃ¼reci tamamlamanÄ±n ve tescil belgesini gerÃ§ek sahipleri olan KaÄŸÄ±zman Ã¼reticisine ulaÅŸtÄ±rmanÄ±n gururunu yaÅŸÄ±yorum." diye konuÅŸtu.
AlankuÅŸ, KaÄŸÄ±zman uzun elmasÄ±nÄ±n, tescillenmesiyle anonim hak kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
"Ãœretim miktarÄ±nÄ± Ã§oÄŸaltmak, standardÄ± yÃ¼ksek Ã¼rÃ¼nÃ¼n kalitesi, Ã¼retimini desteklemek ve devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in denetim mekanizmasÄ± iÅŸletilerek yÄ±llÄ±k denetim raporlarÄ± sayesinde Ã¼rÃ¼n, kaliteli ve gÃ¼venilir Ã¼rÃ¼n olacaktÄ±r." diyen AlankuÅŸ, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:
"Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu yolda desteÄŸini esirgemeyen UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Aslan, bu sÃ¼recin 5 yÄ±l iÃ§inde hep takipÃ§isi ve yardÄ±mcÄ±sÄ± olmuÅŸtur. BaÅŸvuru Ã¼cretleri dÄ±ÅŸÄ±nda neredeyse sÄ±fÄ±r maliyet ile tescillenen KaÄŸÄ±zman uzun elmasÄ±, yoÄŸun bir emeÄŸin Ã¼rÃ¼nÃ¼dÃ¼r. BaÅŸvuru sahibi Kars Ä°l Ã–zel Ä°daresi, tescilin baÅŸvuru sahibi olarak KaÄŸÄ±zman elma Ã¼reticisine anonim bir hak saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.
Kars Ziraat OdasÄ±, Kars Ticaret OdasÄ±, KaÄŸÄ±zman Ä°lÃ§e GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼rÃ¼n denetimini saÄŸlayacaklardÄ±r."
KaÄŸÄ±zman Belediye BaÅŸkanÄ± Nevzat YÄ±ldÄ±z da uzun elmanÄ±n tescillenmesinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.
KaÄŸÄ±zman iÃ§in elmanÄ±n tescillenmesinin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸuna iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±z, "YÄ±llardÄ±r bunun mÃ¼cadelesini veren deÄŸerli arkadaÅŸlarÄ±ma teÅŸekkÃ¼r ediyorum. KaÄŸÄ±zman dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir yerde olmayan bir elma, KaÄŸÄ±zman'Ä±n ekonomisine katkÄ± saÄŸlayacak. Bundan sonra bize Ã¶nemli gÃ¶revler dÃ¼ÅŸÃ¼yor, bu konuda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. YÃ¶netime geldikten sonra 4 bin uzun elma fidanÄ± aÅŸÄ±layarak daÄŸÄ±ttÄ±k, bundan sonra hedeflerimizi daha da bÃ¼yÃ¼teceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
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Ankara'da Umum Otomobilciler ve ÅžofÃ¶rler Esnaf OdasÄ±nÄ±n "21. OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±" sebebiyle yarÄ±n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.
Sinop NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali iÃ§in Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirme baÅŸvuru dosyasÄ± Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.
TSK, Afrin'deki PYD/YPG mevzilerine yoÄŸun topÃ§u atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±
TÃ¼rkiye'de sadece Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinde yetiÅŸtirilen, ÅŸekli dolayÄ±sÄ±yla 'uzun elma' olarak nitelendirilen elmaya coÄŸrafi iÅŸaret tescil belgesi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "BugÃ¼n konuÅŸmasÄ±nda diyor ki 'Benim efendim sÃ¶zÃ¼m var, adalarÄ± geri alacaÄŸÄ±m.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'Ä±n mÄ±?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracaÄŸÄ±na git de zamanÄ±nda bu adalarÄ± teslim edenlere sor." dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, AYM'nin kararÄ±na iliÅŸkin, "Bu karar, bir beraat kararÄ±dÄ±r. AYM'nin beraat kararÄ± verme hak ve yetkisi yoktur." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Afrin'deki terÃ¶ristler teslim olmazlarsa orayÄ± da baÅŸlarÄ±na yÄ±kacaÄŸÄ±z, bu bÃ¶yle biline." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 17 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak Milli GÃ¼venlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantÄ±larÄ±nda, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmeler ele alÄ±nacak
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan yardÄ±mcÄ± doÃ§entlik ve doÃ§entlik sÃ¼recine iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ± Ã¶nerisinde, yardÄ±mcÄ± doÃ§entliÄŸin kaldÄ±rÄ±larak yerine "doktor Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldÄ±
KudÃ¼s Halk KoÅŸusu, Ã‡engelkÃ¶y ve 15 Temmuz Åžehitler AnÄ±tÄ± gÃ¼zergahÄ±nda yarÄ±n yapÄ±lacak
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, devletin bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±nda FETÃ– ile mÃ¼cadelenin devam ettiÄŸini belirterek, "Bizim bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ÅŸu anda 7 bin 655 personel ihraÃ§ edilmiÅŸ durumda." dedi.
TÃ¼rkiye ile KaradaÄŸ arasÄ±nda yolcu ve eÅŸyanÄ±n kara yoluyla uluslararasÄ± taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Ä°slami EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Organizasyonu, "DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gÃ¶Ã§menlerin oluÅŸturduÄŸu bir devletin baÅŸkanÄ±nÄ±n Ã¼lkeleri ve halklarÄ± hedef alan bu Ä±rkÃ§Ä± aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi ve uluslararasÄ± anlaÅŸma ile sÃ¶zleÅŸmelerde geÃ§en insani deÄŸer ve ilkelere aykÄ±rÄ±, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± teÅŸvik eden ve diÄŸerini hor gÃ¶ren ahlaki bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸtÃ¼r" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 2017'de KÃ–YDES projesi kapsamÄ±nda 51 ilde 450 ilÃ§eye 900 milyon lira Ã¶denek gÃ¶nderildi
Prof. Dr. ErbaÅŸ, Washington, Virginia ve Maryland eyaletlerindeki TÃ¼rk toplumuyla buluÅŸtu
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.