GÃ¼ncelleme: 16:14, 13 Ocak 2018 Cumartesi

'KaÄŸÄ±zman uzun elmasÄ±' tescillendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'deÂ sadeceÂ Kars'Ä±nÂ KaÄŸÄ±zmanÂ ilÃ§esinde yetiÅŸtirilen, ÅŸekli dolayÄ±sÄ±yla "uzun elma"Â olarak nitelendirilenÂ elmayaÂ coÄŸrafiÂ iÅŸaretÂ tescil belgesi alÄ±ndÄ±.

KaÄŸÄ±zman'da bin 300 rakÄ±mlÄ± arazilerde yetiÅŸtirilen uzun elma, endemik olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yavaÅŸ yavaÅŸ olgunlaÅŸmasÄ±yla lezzetli bir meyve olarak biliniyor.

CoÄŸrafi iÅŸaret tescil belgesiyle marka olarak TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya pazarÄ±na aÃ§Ä±lmasÄ± hedeflenen elma, uzun emekler sonucu tezgahlardaki yerini alÄ±yor. AromasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ÅŸekliyle Ã¶n plana Ã§Ä±kan uzun elma, Ã§ekirdek bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki yÄ±ldÄ±z ÅŸekliyle de dikkati Ã§ekiyor.

Kars Ä°l Ã–zel Ä°daresinin 12 Temmuz 2012'de TÃ¼rk Patent ve Marka Kurumuna "KaÄŸÄ±zman uzun elmasÄ±"nÄ±n tescili iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru, "307 nolu menÅŸe" olarak kabul edildi.

CoÄŸrafi iÅŸaret baÅŸvurusunun ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼recini takip eden, Ä°l Ã–zel Ä°daresince yetkilendirilen Evren AlankuÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uzun elmanÄ±n tescillenmesinden dolayÄ± mutluluk duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AlankuÅŸ, "KaÄŸÄ±zman uzun elmasÄ±nÄ± diÄŸer elma tÃ¼rlerinden ayÄ±ran Ã¶zellikleri ortaya koymak Ã§ok kolay olmadÄ±. Kars ilinin verimli coÄŸrafyasÄ±nda yetiÅŸen bu Ã¶zel Ã¼rÃ¼nÃ¼, diÄŸer elma Ã§eÅŸitlerinden ayÄ±ran Ã§alÄ±ÅŸmalar, analizler ve bilimsel verilerin okunmasÄ±, dosyalanmasÄ± ve yorumlanmasÄ± iÃ§in 5 yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k." diye konuÅŸtu.

"KAÄžIZMAN UZUN ELMASI, YOÄžUN BÄ°R EMEÄžÄ°N ÃœRÃœNÃœDÃœR"

CoÄŸrafi iÅŸaretlerin faydasÄ±nÄ±n Ã¼retimi artÄ±rmak, gÃ¶Ã§Ã¼ durdurmaya katkÄ± saÄŸlamak ve kÄ±rsal kalkÄ±nmayÄ± gÃ¼Ã§lendirmek olduÄŸuna dikkati Ã§eken AlankuÅŸ, "ÃœrÃ¼nÃ¼n kimliÄŸi, topraÄŸÄ±n ve suyun kalitesi ve Ã¶zelliÄŸi, kullanÄ±lan zirai ilaÃ§larÄ±n seviyesi, elma aÄŸacÄ±nÄ±n nasÄ±l yetiÅŸtirildiÄŸi, elmanÄ±n Ã¶zellikleri, tadÄ±, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ile spesifik tÃ¼m Ã¶zelliklerini ortaya koyan Ã§alÄ±ÅŸmalar ile sÃ¼reci tamamlamanÄ±n ve tescil belgesini gerÃ§ek sahipleri olan KaÄŸÄ±zman Ã¼reticisine ulaÅŸtÄ±rmanÄ±n gururunu yaÅŸÄ±yorum." diye konuÅŸtu.

AlankuÅŸ, KaÄŸÄ±zman uzun elmasÄ±nÄ±n, tescillenmesiyle anonim hak kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"Ãœretim miktarÄ±nÄ± Ã§oÄŸaltmak, standardÄ± yÃ¼ksek Ã¼rÃ¼nÃ¼n kalitesi, Ã¼retimini desteklemek ve devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in denetim mekanizmasÄ± iÅŸletilerek yÄ±llÄ±k denetim raporlarÄ± sayesinde Ã¼rÃ¼n, kaliteli ve gÃ¼venilir Ã¼rÃ¼n olacaktÄ±r." diyen AlankuÅŸ, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

"Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu yolda desteÄŸini esirgemeyen UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Aslan, bu sÃ¼recin 5 yÄ±l iÃ§inde hep takipÃ§isi ve yardÄ±mcÄ±sÄ± olmuÅŸtur. BaÅŸvuru Ã¼cretleri dÄ±ÅŸÄ±nda neredeyse sÄ±fÄ±r maliyet ile tescillenen KaÄŸÄ±zman uzun elmasÄ±, yoÄŸun bir emeÄŸin Ã¼rÃ¼nÃ¼dÃ¼r. BaÅŸvuru sahibi Kars Ä°l Ã–zel Ä°daresi, tescilin baÅŸvuru sahibi olarak KaÄŸÄ±zman elma Ã¼reticisine anonim bir hak saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

Kars Ziraat OdasÄ±, Kars Ticaret OdasÄ±, KaÄŸÄ±zman Ä°lÃ§e GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼rÃ¼n denetimini saÄŸlayacaklardÄ±r."

"KAÄžIZMAN'IN EKONOMÄ°SÄ°NE KATKI SAÄžLAYACAK"

KaÄŸÄ±zman Belediye BaÅŸkanÄ± Nevzat YÄ±ldÄ±z da uzun elmanÄ±n tescillenmesinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

KaÄŸÄ±zman iÃ§in elmanÄ±n tescillenmesinin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸuna iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±z, "YÄ±llardÄ±r bunun mÃ¼cadelesini veren deÄŸerli arkadaÅŸlarÄ±ma teÅŸekkÃ¼r ediyorum. KaÄŸÄ±zman dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir yerde olmayan bir elma, KaÄŸÄ±zman'Ä±n ekonomisine katkÄ± saÄŸlayacak. Bundan sonra bize Ã¶nemli gÃ¶revler dÃ¼ÅŸÃ¼yor, bu konuda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. YÃ¶netime geldikten sonra 4 bin uzun elma fidanÄ± aÅŸÄ±layarak daÄŸÄ±ttÄ±k, bundan sonra hedeflerimizi daha da bÃ¼yÃ¼teceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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