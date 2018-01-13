Münbiç'te PYD/PKK'ya karşı 'kepenk kapatma' çağrısı

Suriyeli aktivistler, PYD/PKK'nın işgal ettiği Münbiç ilçesinde iki sivili işkence ederek öldürmesini protesto etmek amacıyla yarın kentteki esnafa kepenklerini açmama çağrısı yaptı.
PYD/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te dün yüzlerce kişi, örgütün önceki gün iki genç sivili işkence ederek öldürmesine tepki göstermişti.
Gösterilerin devam etmesi üzerine ilçedeki aktivistler, terör örgütünün işlediği suçları ve ihlalleri protesto etmek için esnafı pazar günü kepenk indirmeye davet ederek kampanya başlattı.
Öte yandan, Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK'nın Münbiçli iki genci işkenceyle öldürmesini kınadıklarını bildirdi.
Örgütün işlediği suçların yeni olmadığına işaret edilen açıklamada, halk örgüte karşı ayaklanmaya çağrıldı.
Geçen yıl 5 Kasım'da da Münbiçli esnaf, örgütün bölgedeki gençleri zorla silah altına almaya çalışmasına tepki amacıyla iş yerlerinin kepenklerini indirmişti.
Münbiçliler, önceki gün PYD/PKK'nın işkence ederek öldürdüğü siviller 25 yaşındaki Hannan El-Cerive ve 23 yaşındaki Abbud el- Minhan'ın cesetlerini bulmuştu. Gençlerin cesetlerine, birininki başı bedeninden ayrılmış şekilde ilçenin 20 kilometre doğusundaki Kebir İmo köyünde ulaşıldı.
Dün Cuma namazından sonra da Münbiçli yüzlerce sivil, örgütü protesto etmek için toplanarak, örgütün kenti bir an önce terk etmesini ve suçluların teslim edilmesini istemişti.
PYD/PKK, Halep'in Fırat Nehri'nin batısında kalan Münbiç ilçesini, 2015'in sonunda ABD'nin desteği ile ele geçirmişti. Amerikalı yetkililerin DEAŞ çıkarıldıktan sonra örgüt unsurlarının ilçeyi terk edeceği yönündeki taahhütlerine rağmen terör örgütü Münbiç'teki işgalini sürdürüyor.
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Refah kenti açıklarında avlanırken açılan ateş sonucu öldürülen balıkçı son yolculuğuna uğurlandı.
Suriyeli aktivistler, terör örgütünün Münbiç'te işlediği vahşeti protesto etmek için esnafa yarın dükkanlarını kapatma çağrısında bulundu.
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