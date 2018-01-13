GÃ¼ncelleme: 17:38, 13 Ocak 2018 Cumartesi

Sinop NÃ¼kleer Santrali iÃ§in sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin ikinciÂ nÃ¼kleer gÃ¼Ã§ santraliÂ (NGS) olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yanÂ Sinop NGSÂ iÃ§in hazÄ±rlanan Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirme (Ã‡ED) baÅŸvuru dosyasÄ± Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden edinilen bilgiye gÃ¶re, Ã‡ED sÃ¼resinin ilk aÅŸamasÄ± olan baÅŸvuru dosyasÄ± Ã‡ED yÃ¶netmeliÄŸinde yer alan formata gÃ¶re hazÄ±rlandÄ±.

Buna gÃ¶re, Sinop Ä°nceburun mevkisinde doÄŸal orman vasfÄ± olmayan alanda kurulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len santral iÃ§in Ã‡ED baÅŸvuru dosyasÄ± hazÄ±rlanarak Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.

Ã‡ED baÅŸvuru dosyasÄ±, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca genel formata uygunluÄŸu onaylandÄ±ktan sonra hem kurulacak olan inceleme ve deÄŸerlendirme komisyonu (Ä°DK) Ã¼yelerine gÃ¶nderilecek hem de halkÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine aÃ§Ä±lacak.

HalkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildikten sonra Ä°DK Ã¼yelerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerileri ile halktan gelen gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶neriler doÄŸrultusunda Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Ã‡ED raporu Ã¶zel formatÄ± hazÄ±rlanacak ve Ã‡ED raporu da bu formata uygun olacak.

YÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda hazÄ±rlanacak Ã‡ED raporu, Ä°DK tarafÄ±ndan da deÄŸerlendirilerek Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onayÄ±na sunulacak. Raporun BakanlÄ±kÃ§a olumlu bulunmasÄ± halinde projede yer alan Ã§evresel Ã¶nlemlerin yeterli gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ onaylanmÄ±ÅŸ olacak.

YatÄ±rÄ±mcÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bir taahhÃ¼t niteliÄŸi taÅŸÄ±yan Ã‡ED raporunda, projenin inÅŸaat ve iÅŸletme dÃ¶nemlerindeki tÃ¼m etkileri Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca izlenecek ve aykÄ±rÄ±lÄ±k tespiti halinde ise mevzuatta Ã¶ngÃ¶rÃ¼len yaptÄ±rÄ±mlar uygulanacak. Proje kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek tÃ¼m faaliyetlerin, nÃ¼kleer gÃ¼venlikle ilgili tÃ¼m dÃ¼nyada kabul gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ilke ve standartlar Ã§erÃ§evesinde titizlikle yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi saÄŸlanacak.

"Ã‡ED OLUMLU" KARARI SONRASI LÄ°SANSLARIN ALINMASI GEREKECEK

Sinop NGS projesi kapsamÄ±ndaki inÅŸaat faaliyetlerinin baÅŸlayabilmesi iÃ§in "Ã‡ED Olumlu" kararÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) yer lisansÄ±nÄ±n ve inÅŸaat lisansÄ±nÄ±n da alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekecek. Proje iÃ§in seÃ§ilen sahanÄ±n uygunluÄŸuna yer lisansÄ± aÅŸamasÄ±nda, inÅŸaat faaliyetlerinin baÅŸlamasÄ±na ise inÅŸaat lisansÄ± aÅŸamasÄ±nÄ±n sonunda karar verilecek.

Ã‡ED sÃ¼reci, gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanan projelerin Ã§evreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yÃ¶ndeki etkilerin Ã¶nlenmesi ya da Ã§evreye zarar vermeyecek Ã¶lÃ§Ã¼de en aza indirilmesi iÃ§in alÄ±nacak Ã¶nlemlerin, seÃ§ilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek deÄŸerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasÄ±nÄ±n izlenmesi ve kontrolÃ¼nde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§eriyor. Ã‡ED raporunun kapsam ve Ã¶zel formatÄ±nÄ±n belirlenmesinden Ã¶nce halkÄ± proje hakkÄ±nda bilgilendirmek, projeye iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerini almak Ã¼zere halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor.

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