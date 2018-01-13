Sinop NÃ¼kleer Santrali iÃ§in sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ±

TÃ¼rkiye'nin ikinciÂ nÃ¼kleer gÃ¼Ã§ santraliÂ (NGS) olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yanÂ Sinop NGSÂ iÃ§in hazÄ±rlanan Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirme (Ã‡ED) baÅŸvuru dosyasÄ± Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden edinilen bilgiye gÃ¶re, Ã‡ED sÃ¼resinin ilk aÅŸamasÄ± olan baÅŸvuru dosyasÄ± Ã‡ED yÃ¶netmeliÄŸinde yer alan formata gÃ¶re hazÄ±rlandÄ±.
Buna gÃ¶re, Sinop Ä°nceburun mevkisinde doÄŸal orman vasfÄ± olmayan alanda kurulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len santral iÃ§in Ã‡ED baÅŸvuru dosyasÄ± hazÄ±rlanarak Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.
Ã‡ED baÅŸvuru dosyasÄ±, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca genel formata uygunluÄŸu onaylandÄ±ktan sonra hem kurulacak olan inceleme ve deÄŸerlendirme komisyonu (Ä°DK) Ã¼yelerine gÃ¶nderilecek hem de halkÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine aÃ§Ä±lacak.
HalkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildikten sonra Ä°DK Ã¼yelerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerileri ile halktan gelen gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶neriler doÄŸrultusunda Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Ã‡ED raporu Ã¶zel formatÄ± hazÄ±rlanacak ve Ã‡ED raporu da bu formata uygun olacak.
YÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda hazÄ±rlanacak Ã‡ED raporu, Ä°DK tarafÄ±ndan da deÄŸerlendirilerek Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onayÄ±na sunulacak. Raporun BakanlÄ±kÃ§a olumlu bulunmasÄ± halinde projede yer alan Ã§evresel Ã¶nlemlerin yeterli gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ onaylanmÄ±ÅŸ olacak.
YatÄ±rÄ±mcÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bir taahhÃ¼t niteliÄŸi taÅŸÄ±yan Ã‡ED raporunda, projenin inÅŸaat ve iÅŸletme dÃ¶nemlerindeki tÃ¼m etkileri Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca izlenecek ve aykÄ±rÄ±lÄ±k tespiti halinde ise mevzuatta Ã¶ngÃ¶rÃ¼len yaptÄ±rÄ±mlar uygulanacak. Proje kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek tÃ¼m faaliyetlerin, nÃ¼kleer gÃ¼venlikle ilgili tÃ¼m dÃ¼nyada kabul gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ilke ve standartlar Ã§erÃ§evesinde titizlikle yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi saÄŸlanacak.
Sinop NGS projesi kapsamÄ±ndaki inÅŸaat faaliyetlerinin baÅŸlayabilmesi iÃ§in "Ã‡ED Olumlu" kararÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) yer lisansÄ±nÄ±n ve inÅŸaat lisansÄ±nÄ±n da alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekecek. Proje iÃ§in seÃ§ilen sahanÄ±n uygunluÄŸuna yer lisansÄ± aÅŸamasÄ±nda, inÅŸaat faaliyetlerinin baÅŸlamasÄ±na ise inÅŸaat lisansÄ± aÅŸamasÄ±nÄ±n sonunda karar verilecek.
Ã‡ED sÃ¼reci, gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanan projelerin Ã§evreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yÃ¶ndeki etkilerin Ã¶nlenmesi ya da Ã§evreye zarar vermeyecek Ã¶lÃ§Ã¼de en aza indirilmesi iÃ§in alÄ±nacak Ã¶nlemlerin, seÃ§ilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek deÄŸerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasÄ±nÄ±n izlenmesi ve kontrolÃ¼nde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§eriyor. Ã‡ED raporunun kapsam ve Ã¶zel formatÄ±nÄ±n belirlenmesinden Ã¶nce halkÄ± proje hakkÄ±nda bilgilendirmek, projeye iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerini almak Ã¼zere halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor.
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Ankara'da Umum Otomobilciler ve ÅžofÃ¶rler Esnaf OdasÄ±nÄ±n "21. OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±" sebebiyle yarÄ±n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.
Sinop NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali iÃ§in Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirme baÅŸvuru dosyasÄ± Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.
TSK, Afrin'deki PYD/YPG mevzilerine yoÄŸun topÃ§u atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±
TÃ¼rkiye'de sadece Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinde yetiÅŸtirilen, ÅŸekli dolayÄ±sÄ±yla 'uzun elma' olarak nitelendirilen elmaya coÄŸrafi iÅŸaret tescil belgesi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "BugÃ¼n konuÅŸmasÄ±nda diyor ki 'Benim efendim sÃ¶zÃ¼m var, adalarÄ± geri alacaÄŸÄ±m.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'Ä±n mÄ±?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracaÄŸÄ±na git de zamanÄ±nda bu adalarÄ± teslim edenlere sor." dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, AYM'nin kararÄ±na iliÅŸkin, "Bu karar, bir beraat kararÄ±dÄ±r. AYM'nin beraat kararÄ± verme hak ve yetkisi yoktur." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Afrin'deki terÃ¶ristler teslim olmazlarsa orayÄ± da baÅŸlarÄ±na yÄ±kacaÄŸÄ±z, bu bÃ¶yle biline." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 17 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak Milli GÃ¼venlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantÄ±larÄ±nda, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmeler ele alÄ±nacak
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan yardÄ±mcÄ± doÃ§entlik ve doÃ§entlik sÃ¼recine iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ± Ã¶nerisinde, yardÄ±mcÄ± doÃ§entliÄŸin kaldÄ±rÄ±larak yerine "doktor Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldÄ±
KudÃ¼s Halk KoÅŸusu, Ã‡engelkÃ¶y ve 15 Temmuz Åžehitler AnÄ±tÄ± gÃ¼zergahÄ±nda yarÄ±n yapÄ±lacak
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, devletin bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±nda FETÃ– ile mÃ¼cadelenin devam ettiÄŸini belirterek, "Bizim bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ÅŸu anda 7 bin 655 personel ihraÃ§ edilmiÅŸ durumda." dedi.
TÃ¼rkiye ile KaradaÄŸ arasÄ±nda yolcu ve eÅŸyanÄ±n kara yoluyla uluslararasÄ± taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Ä°slami EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Organizasyonu, "DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gÃ¶Ã§menlerin oluÅŸturduÄŸu bir devletin baÅŸkanÄ±nÄ±n Ã¼lkeleri ve halklarÄ± hedef alan bu Ä±rkÃ§Ä± aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi ve uluslararasÄ± anlaÅŸma ile sÃ¶zleÅŸmelerde geÃ§en insani deÄŸer ve ilkelere aykÄ±rÄ±, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± teÅŸvik eden ve diÄŸerini hor gÃ¶ren ahlaki bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸtÃ¼r" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 2017'de KÃ–YDES projesi kapsamÄ±nda 51 ilde 450 ilÃ§eye 900 milyon lira Ã¶denek gÃ¶nderildi
Prof. Dr. ErbaÅŸ, Washington, Virginia ve Maryland eyaletlerindeki TÃ¼rk toplumuyla buluÅŸtu
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.