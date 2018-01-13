Güncelleme: 17:57, 13 Ocak 2018 Cumartesi

Avlanırken öldürülen Gazzeli balıkçı defnedildi





Refah kenti açıklarında avlanırken açılan ateş sonucu öldürülen balıkçı son yolculuğuna uğurlandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Refah kenti açıklarında avlanırken açılan ateş sonucu ölen balıkçı Abdullah Ramazan Zeydan son yolculuğuna uğurlandı. Balıkçıların da aralarında bulunduğu yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde Zeydan'ın ateş açılarak öldürülmesini kınayan sloganlar atıldı. Zeydan'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Gazze kabristanına defnedildi. Zeydan'ın babası Ramazan Zeydan, yaptığı açıklamada, oğlunun rızkını kazanmak için avlandığını, Mısır kara sularına girmediğini söyledi. Filistin İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Zeydan'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğünü duyurmuştu. Dün Gazze'nin güneyinde Refah kenti açıklarında avlanırken kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu göğsünden yaralanan Abdullah Ramazan Zeydan kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetmişti.

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