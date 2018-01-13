ABD'deki Atilla davasÄ±na iliÅŸkin SaygÄ±lÄ±'nÄ±n ifadesi alÄ±nÄ±yor

(FETÃ–)Â dava ve soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda tutuklu bulunanÂ eskiÂ Ä°stanbul Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yakup SaygÄ±lÄ±Â ile yardÄ±mcÄ±larÄ±Â KazÄ±m Aksoy ve Yasin TopÃ§u, ABD'yeÂ yasa dÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde belge aktardÄ±klarÄ± ve bunlarÄ±nÂ Halk BankasÄ± eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±nÂ yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin ifadelerine baÅŸvurulmak Ã¼zere emniyete getirildi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, SaygÄ±lÄ±, Aksoy ve TopÃ§u, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Ä°stanbul Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, tutuklu bulunduklarÄ± Silivri Ceza Ä°nfaz Kurumu'ndan alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n Vatan Caddesi'ndeki yerleÅŸkesine getirilen SaygÄ±lÄ±, Aksoy ve TopÃ§u'nun, gÃ¶revde bulunduklarÄ± dÃ¶nemde ABD'ya yasa dÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde belge gÃ¶nderdikleri ve bunlarÄ±n Halk BankasÄ± eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla ilgili ifadelerine baÅŸvurulduÄŸu belirtildi.
Ankara'dan Trabzon'a gelen yolcu uÃ§aÄŸÄ±, Trabzon HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±ktan sonra pistten dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±
TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± FeyzioÄŸlu, "PYD, bugÃ¼nkÃ¼ yapÄ±sÄ±yla PKK'nÄ±n bir yan Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r. BugÃ¼nkÃ¼ yapÄ±sÄ±yla devam ettiÄŸi sÃ¼rece de Suriye'nin kuzeyinde aslÄ±nda kurulmak istenen bir PKK devletidir." dedi.
Tutuklu eski polis mÃ¼dÃ¼rÃ¼ SaygÄ±lÄ± ile yardÄ±mcÄ±larÄ± Aksoy ve TopÃ§u'nun, ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± belge aktardÄ±klarÄ± ve bunlarÄ±n eski Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin ifadeleri alÄ±nÄ±yor
Ankara'da Umum Otomobilciler ve ÅžofÃ¶rler Esnaf OdasÄ±nÄ±n "21. OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±" sebebiyle yarÄ±n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.
Sinop NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali iÃ§in Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirme baÅŸvuru dosyasÄ± Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.
TSK, Afrin'deki PYD/YPG mevzilerine yoÄŸun topÃ§u atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±
TÃ¼rkiye'de sadece Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinde yetiÅŸtirilen, ÅŸekli dolayÄ±sÄ±yla 'uzun elma' olarak nitelendirilen elmaya coÄŸrafi iÅŸaret tescil belgesi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "BugÃ¼n konuÅŸmasÄ±nda diyor ki 'Benim efendim sÃ¶zÃ¼m var, adalarÄ± geri alacaÄŸÄ±m.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'Ä±n mÄ±?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracaÄŸÄ±na git de zamanÄ±nda bu adalarÄ± teslim edenlere sor." dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, AYM'nin kararÄ±na iliÅŸkin, "Bu karar, bir beraat kararÄ±dÄ±r. AYM'nin beraat kararÄ± verme hak ve yetkisi yoktur." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Afrin'deki terÃ¶ristler teslim olmazlarsa orayÄ± da baÅŸlarÄ±na yÄ±kacaÄŸÄ±z, bu bÃ¶yle biline." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 17 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak Milli GÃ¼venlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantÄ±larÄ±nda, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmeler ele alÄ±nacak
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan yardÄ±mcÄ± doÃ§entlik ve doÃ§entlik sÃ¼recine iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ± Ã¶nerisinde, yardÄ±mcÄ± doÃ§entliÄŸin kaldÄ±rÄ±larak yerine "doktor Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldÄ±
KudÃ¼s Halk KoÅŸusu, Ã‡engelkÃ¶y ve 15 Temmuz Åžehitler AnÄ±tÄ± gÃ¼zergahÄ±nda yarÄ±n yapÄ±lacak
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, devletin bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±nda FETÃ– ile mÃ¼cadelenin devam ettiÄŸini belirterek, "Bizim bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ÅŸu anda 7 bin 655 personel ihraÃ§ edilmiÅŸ durumda." dedi.
TÃ¼rkiye ile KaradaÄŸ arasÄ±nda yolcu ve eÅŸyanÄ±n kara yoluyla uluslararasÄ± taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Ä°slami EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Organizasyonu, "DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gÃ¶Ã§menlerin oluÅŸturduÄŸu bir devletin baÅŸkanÄ±nÄ±n Ã¼lkeleri ve halklarÄ± hedef alan bu Ä±rkÃ§Ä± aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi ve uluslararasÄ± anlaÅŸma ile sÃ¶zleÅŸmelerde geÃ§en insani deÄŸer ve ilkelere aykÄ±rÄ±, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± teÅŸvik eden ve diÄŸerini hor gÃ¶ren ahlaki bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸtÃ¼r" dedi