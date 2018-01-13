GÃ¼ncelleme: 23:29, 13 Ocak 2018 Cumartesi

"Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen bir PKK devletidir"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸiÂ (TBB) BaÅŸkanÄ±Â Metin FeyzioÄŸlu,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n,Â AfrinhakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili, "SÃ¶zde kantonlarÄ±n birleÅŸtirilmesi giriÅŸimine karÅŸÄ± TÃ¼rkiye gerÃ§ekten Ã§ok Ã¶nemli, stratejik deÄŸeri Ã§ok yÃ¼ksek bir mÃ¼dahalede bulunuyor. BÃ¶yle kama gibi o bÃ¶lgelerin birbiriyle birleÅŸmesini Ã¶nlÃ¼yor. TÃ¼rkiye'nin ÅŸu anda dÃ¼nyanÄ±n emperyal gÃ¼Ã§leriyle sÃ¼rtÃ¼ÅŸmesinin arkasÄ±nda da iÅŸte bu var." dedi.

TBB tarafÄ±ndan hayata geÃ§irilenÂ Hukuk Okur YazarlÄ±ÄŸÄ± ProjesininÂ sertifika tÃ¶reni ile Ã‡orum Barosunun kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ resepsiyonuna katÄ±lmak iÃ§in kente gelen FeyzioÄŸlu, Baroyu ziyaret etti.

Burada basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± cevaplayan FeyzioÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Afrin ile ilgili aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Emperyalist gÃ¼Ã§lerinÂ SuriyeÂ veÂ Irak'ta gerÃ§ekleÅŸen bÃ¶lÃ¼nmelerin ortaya Ã§Ä±kan parÃ§acÄ±klarla devlet kurmaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten FeyzoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin de bu giriÅŸimler karÅŸÄ±sÄ±nda stratejik deÄŸeri Ã§ok yÃ¼ksek mÃ¼dahalelerde bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Suriye'nin kuzeyindeÂ PYDÂ eliyle devlet kurulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren FeyzioÄŸlu, "TÃ¼rkiye ÅŸu anda gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n hemen Ã¶tesinde emperyal gÃ¼Ã§lerin desteÄŸiyle Suriye ve Irak'ta oluÅŸan bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ parÃ§alarla oluÅŸturmak istenen devletimsi ile uÄŸraÅŸÄ±yor. Bunlardan en gÃ¼nceli, Suriye'nin kuzeyindeki PKK'nÄ±nÂ YPG'si eliyle kurdurulmak istenen devletimsi. SÃ¶zde kantonlarÄ±n birleÅŸtirilmesi giriÅŸimine karÅŸÄ± TÃ¼rkiye gerÃ§ekten Ã§ok Ã¶nemli, stratejik deÄŸeri Ã§ok yÃ¼ksek bir mÃ¼dahalede bulunuyor. BÃ¶yle kama gibi o bÃ¶lgelerin birbiriyle birleÅŸmesini Ã¶nlÃ¼yor. TÃ¼rkiye'nin ÅŸu anda dÃ¼nyanÄ±n emperyal gÃ¼Ã§leriyle sÃ¼rtÃ¼ÅŸmesinin arkasÄ±nda da iÅŸte bu var." ifadelerini kullandÄ±.

"PYD, BUGÃœNKÃœ YAPISIYLA PKK'NIN BÄ°R YAN Ã–RGÃœTÃœDÃœR"

"Burada bu devletimsi hale gelmeye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iyi niyetini gÃ¶remiyoruz. Neden gÃ¶remiyoruz? AÃ§Ä±k sÃ¶yleyeyim, Ã¶ncelikle hiÃ§ kimse bizim aklÄ±mÄ±zla alay etmesin." diyen FeyzioÄŸlu, PKK'nÄ±n da Suriye'deki PYD'nin de "Kongra-Gel" adlÄ± Ã¼st yapÄ±nÄ±n alt birimleri olduÄŸunu aktardÄ±.

ABD'nin, "Biz PKK'ya deÄŸil, PYD'ye silah yardÄ±mÄ± yapÄ±yoruz" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamalarÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan FeyzioÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"ABD'liler bize dÃ¶nÃ¼p, 'O PYD, sizinki PKK' diyerek kendilerinin de Ã§ok iyi bildikleri belgeleri bizim bilmediÄŸimizi sanmasÄ±n. Bu Ã¶rgÃ¼tlerin tÃ¼zÃ¼klerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ne olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Biz de biliyoruz. En az onlar kadar iyi biliyoruz. PYD, bugÃ¼nkÃ¼ yapÄ±sÄ±yla PKK'nÄ±n bir yan Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r. BugÃ¼nkÃ¼ yapÄ±sÄ±yla devam ettiÄŸi sÃ¼rece de Suriye'nin kuzeyinde aslÄ±nda kurulmak istenen bir PKK devletidir. Bu PKK devletine ABD, 'PYD'ye veriyoruz' diyerek aÄŸÄ±r silahlar vermektedir. Son gelen bilgilere gÃ¶re PYD'nin omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ± 50 veya 60 bin kiÅŸilik sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ± ordusu veya birliÄŸi oluÅŸturulmaktadÄ±r. Bu, bizim bildiÄŸimiz dÃ¼zenli ordudur. Yani Suriye'nin kuzeyinde ABD eliyle PKK'ya bir dÃ¼zenli ordu kurdurulmak isteniyor. Burada herkesin eÄŸri oturup doÄŸru konuÅŸmasÄ± lazÄ±m. TÃ¼rkiye'nin 'Buraya nasÄ±l geldik' diye Ã¶z eleÅŸtiri yapmasÄ± lazÄ±m."