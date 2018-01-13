"Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen bir PKK devletidir"

TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸiÂ (TBB) BaÅŸkanÄ±Â Metin FeyzioÄŸlu,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n,Â AfrinhakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili, "SÃ¶zde kantonlarÄ±n birleÅŸtirilmesi giriÅŸimine karÅŸÄ± TÃ¼rkiye gerÃ§ekten Ã§ok Ã¶nemli, stratejik deÄŸeri Ã§ok yÃ¼ksek bir mÃ¼dahalede bulunuyor. BÃ¶yle kama gibi o bÃ¶lgelerin birbiriyle birleÅŸmesini Ã¶nlÃ¼yor. TÃ¼rkiye'nin ÅŸu anda dÃ¼nyanÄ±n emperyal gÃ¼Ã§leriyle sÃ¼rtÃ¼ÅŸmesinin arkasÄ±nda da iÅŸte bu var." dedi.
TBB tarafÄ±ndan hayata geÃ§irilenÂ Hukuk Okur YazarlÄ±ÄŸÄ± ProjesininÂ sertifika tÃ¶reni ile Ã‡orum Barosunun kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ resepsiyonuna katÄ±lmak iÃ§in kente gelen FeyzioÄŸlu, Baroyu ziyaret etti.
Burada basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± cevaplayan FeyzioÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Afrin ile ilgili aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.
Emperyalist gÃ¼Ã§lerinÂ SuriyeÂ veÂ Irak'ta gerÃ§ekleÅŸen bÃ¶lÃ¼nmelerin ortaya Ã§Ä±kan parÃ§acÄ±klarla devlet kurmaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten FeyzoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin de bu giriÅŸimler karÅŸÄ±sÄ±nda stratejik deÄŸeri Ã§ok yÃ¼ksek mÃ¼dahalelerde bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.
Suriye'nin kuzeyindeÂ PYDÂ eliyle devlet kurulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren FeyzioÄŸlu, "TÃ¼rkiye ÅŸu anda gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n hemen Ã¶tesinde emperyal gÃ¼Ã§lerin desteÄŸiyle Suriye ve Irak'ta oluÅŸan bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ parÃ§alarla oluÅŸturmak istenen devletimsi ile uÄŸraÅŸÄ±yor. Bunlardan en gÃ¼nceli, Suriye'nin kuzeyindeki PKK'nÄ±nÂ YPG'si eliyle kurdurulmak istenen devletimsi. SÃ¶zde kantonlarÄ±n birleÅŸtirilmesi giriÅŸimine karÅŸÄ± TÃ¼rkiye gerÃ§ekten Ã§ok Ã¶nemli, stratejik deÄŸeri Ã§ok yÃ¼ksek bir mÃ¼dahalede bulunuyor. BÃ¶yle kama gibi o bÃ¶lgelerin birbiriyle birleÅŸmesini Ã¶nlÃ¼yor. TÃ¼rkiye'nin ÅŸu anda dÃ¼nyanÄ±n emperyal gÃ¼Ã§leriyle sÃ¼rtÃ¼ÅŸmesinin arkasÄ±nda da iÅŸte bu var." ifadelerini kullandÄ±.
"Burada bu devletimsi hale gelmeye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iyi niyetini gÃ¶remiyoruz. Neden gÃ¶remiyoruz? AÃ§Ä±k sÃ¶yleyeyim, Ã¶ncelikle hiÃ§ kimse bizim aklÄ±mÄ±zla alay etmesin." diyen FeyzioÄŸlu, PKK'nÄ±n da Suriye'deki PYD'nin de "Kongra-Gel" adlÄ± Ã¼st yapÄ±nÄ±n alt birimleri olduÄŸunu aktardÄ±.
ABD'nin, "Biz PKK'ya deÄŸil, PYD'ye silah yardÄ±mÄ± yapÄ±yoruz" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamalarÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan FeyzioÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"ABD'liler bize dÃ¶nÃ¼p, 'O PYD, sizinki PKK' diyerek kendilerinin de Ã§ok iyi bildikleri belgeleri bizim bilmediÄŸimizi sanmasÄ±n. Bu Ã¶rgÃ¼tlerin tÃ¼zÃ¼klerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ne olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Biz de biliyoruz. En az onlar kadar iyi biliyoruz. PYD, bugÃ¼nkÃ¼ yapÄ±sÄ±yla PKK'nÄ±n bir yan Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r. BugÃ¼nkÃ¼ yapÄ±sÄ±yla devam ettiÄŸi sÃ¼rece de Suriye'nin kuzeyinde aslÄ±nda kurulmak istenen bir PKK devletidir. Bu PKK devletine ABD, 'PYD'ye veriyoruz' diyerek aÄŸÄ±r silahlar vermektedir. Son gelen bilgilere gÃ¶re PYD'nin omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ± 50 veya 60 bin kiÅŸilik sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ± ordusu veya birliÄŸi oluÅŸturulmaktadÄ±r. Bu, bizim bildiÄŸimiz dÃ¼zenli ordudur. Yani Suriye'nin kuzeyinde ABD eliyle PKK'ya bir dÃ¼zenli ordu kurdurulmak isteniyor. Burada herkesin eÄŸri oturup doÄŸru konuÅŸmasÄ± lazÄ±m. TÃ¼rkiye'nin 'Buraya nasÄ±l geldik' diye Ã¶z eleÅŸtiri yapmasÄ± lazÄ±m."
Ankara'dan Trabzon'a gelen yolcu uÃ§aÄŸÄ±, Trabzon HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±ktan sonra pistten dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±
TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± FeyzioÄŸlu, "PYD, bugÃ¼nkÃ¼ yapÄ±sÄ±yla PKK'nÄ±n bir yan Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r. BugÃ¼nkÃ¼ yapÄ±sÄ±yla devam ettiÄŸi sÃ¼rece de Suriye'nin kuzeyinde aslÄ±nda kurulmak istenen bir PKK devletidir." dedi.
Tutuklu eski polis mÃ¼dÃ¼rÃ¼ SaygÄ±lÄ± ile yardÄ±mcÄ±larÄ± Aksoy ve TopÃ§u'nun, ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± belge aktardÄ±klarÄ± ve bunlarÄ±n eski Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin ifadeleri alÄ±nÄ±yor
Ankara'da Umum Otomobilciler ve ÅžofÃ¶rler Esnaf OdasÄ±nÄ±n "21. OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±" sebebiyle yarÄ±n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.
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TSK, Afrin'deki PYD/YPG mevzilerine yoÄŸun topÃ§u atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±
TÃ¼rkiye'de sadece Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinde yetiÅŸtirilen, ÅŸekli dolayÄ±sÄ±yla 'uzun elma' olarak nitelendirilen elmaya coÄŸrafi iÅŸaret tescil belgesi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "BugÃ¼n konuÅŸmasÄ±nda diyor ki 'Benim efendim sÃ¶zÃ¼m var, adalarÄ± geri alacaÄŸÄ±m.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'Ä±n mÄ±?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracaÄŸÄ±na git de zamanÄ±nda bu adalarÄ± teslim edenlere sor." dedi
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CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Afrin'deki terÃ¶ristler teslim olmazlarsa orayÄ± da baÅŸlarÄ±na yÄ±kacaÄŸÄ±z, bu bÃ¶yle biline." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 17 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak Milli GÃ¼venlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantÄ±larÄ±nda, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmeler ele alÄ±nacak
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan yardÄ±mcÄ± doÃ§entlik ve doÃ§entlik sÃ¼recine iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ± Ã¶nerisinde, yardÄ±mcÄ± doÃ§entliÄŸin kaldÄ±rÄ±larak yerine "doktor Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldÄ±
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SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, devletin bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±nda FETÃ– ile mÃ¼cadelenin devam ettiÄŸini belirterek, "Bizim bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ÅŸu anda 7 bin 655 personel ihraÃ§ edilmiÅŸ durumda." dedi.
TÃ¼rkiye ile KaradaÄŸ arasÄ±nda yolcu ve eÅŸyanÄ±n kara yoluyla uluslararasÄ± taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Ä°slami EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Organizasyonu, "DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gÃ¶Ã§menlerin oluÅŸturduÄŸu bir devletin baÅŸkanÄ±nÄ±n Ã¼lkeleri ve halklarÄ± hedef alan bu Ä±rkÃ§Ä± aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi ve uluslararasÄ± anlaÅŸma ile sÃ¶zleÅŸmelerde geÃ§en insani deÄŸer ve ilkelere aykÄ±rÄ±, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± teÅŸvik eden ve diÄŸerini hor gÃ¶ren ahlaki bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸtÃ¼r" dedi