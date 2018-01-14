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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:45, 14 Ocak 2018 Pazar
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 01:05, 14 Ocak 2018 Pazar

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Trabzon HavalimanÄ±'na iniÅŸ yapan Ankara yolcu uÃ§aÄŸÄ± pistten Ã§Ä±ktÄ±
Trabzon HavalimanÄ±'na iniÅŸ yapan Ankara yolcu uÃ§aÄŸÄ± pistten Ã§Ä±ktÄ±

Ankara'dan Trabzon'a gelen yolcu uÃ§aÄŸÄ±, Trabzon HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±ktan sonra pistten dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Trabzon HavalimanÄ±'na iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda Ankara yolcu uÃ§aÄŸÄ±, pistten Ã§Ä±ktÄ±, toprak alana saplandÄ±.Â 

Trabzon Valisi YÃ¼cel Yavuz, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ankara'dan Trabzon'a gelen uÃ§aÄŸÄ±n iniÅŸ yaptÄ±ktan sonra pistten dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yavuz, yolcularÄ±n tahliye edildiÄŸini belirterek "Herhangi bir yaralÄ± yok." dedi.

SEFERLER KARÅžILIKLI Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°

Trabzon HavalimanÄ±'na inen uÃ§aÄŸÄ±n pistten Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyleÂ THY'nin Ä°stanbul-Trabzon seferleri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iptal edildi.Â 

THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Trabzon HavalimanÄ±'nÄ±n 08.00'a kadar kapanmasÄ± ve operasyonlarÄ±n durdurulmasÄ± nedeniyleÂ  THY'nin TK 2831Trabzon-Ä°stanbul, TK 2836/39 Ä°stanbul-Trabzon-Ä°stanbul ve TK 7438/39 Sabiha GÃ¶kÃ§en-Trabzon seferleri iptal edildi.



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