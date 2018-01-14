Trabzon HavalimanÄ±'na iniÅŸ yapan Ankara yolcu uÃ§aÄŸÄ± pistten Ã§Ä±ktÄ±

Trabzon HavalimanÄ±'na iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda Ankara yolcu uÃ§aÄŸÄ±, pistten Ã§Ä±ktÄ±, toprak alana saplandÄ±.Â
Trabzon Valisi YÃ¼cel Yavuz, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ankara'dan Trabzon'a gelen uÃ§aÄŸÄ±n iniÅŸ yaptÄ±ktan sonra pistten dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Yavuz, yolcularÄ±n tahliye edildiÄŸini belirterek "Herhangi bir yaralÄ± yok." dedi.
Trabzon HavalimanÄ±'na inen uÃ§aÄŸÄ±n pistten Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyleÂ THY'nin Ä°stanbul-Trabzon seferleri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iptal edildi.Â
THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Trabzon HavalimanÄ±'nÄ±n 08.00'a kadar kapanmasÄ± ve operasyonlarÄ±n durdurulmasÄ± nedeniyleÂ THY'nin TK 2831Trabzon-Ä°stanbul, TK 2836/39 Ä°stanbul-Trabzon-Ä°stanbul ve TK 7438/39 Sabiha GÃ¶kÃ§en-Trabzon seferleri iptal edildi.
Ankara'dan Trabzon'a gelen yolcu uÃ§aÄŸÄ±, Trabzon HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±ktan sonra pistten dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±
TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± FeyzioÄŸlu, "PYD, bugÃ¼nkÃ¼ yapÄ±sÄ±yla PKK'nÄ±n bir yan Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r. BugÃ¼nkÃ¼ yapÄ±sÄ±yla devam ettiÄŸi sÃ¼rece de Suriye'nin kuzeyinde aslÄ±nda kurulmak istenen bir PKK devletidir." dedi.
Tutuklu eski polis mÃ¼dÃ¼rÃ¼ SaygÄ±lÄ± ile yardÄ±mcÄ±larÄ± Aksoy ve TopÃ§u'nun, ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± belge aktardÄ±klarÄ± ve bunlarÄ±n eski Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin ifadeleri alÄ±nÄ±yor
Ankara'da Umum Otomobilciler ve ÅžofÃ¶rler Esnaf OdasÄ±nÄ±n "21. OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±" sebebiyle yarÄ±n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.
Sinop NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali iÃ§in Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirme baÅŸvuru dosyasÄ± Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.
TSK, Afrin'deki PYD/YPG mevzilerine yoÄŸun topÃ§u atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±
TÃ¼rkiye'de sadece Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinde yetiÅŸtirilen, ÅŸekli dolayÄ±sÄ±yla 'uzun elma' olarak nitelendirilen elmaya coÄŸrafi iÅŸaret tescil belgesi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "BugÃ¼n konuÅŸmasÄ±nda diyor ki 'Benim efendim sÃ¶zÃ¼m var, adalarÄ± geri alacaÄŸÄ±m.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'Ä±n mÄ±?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracaÄŸÄ±na git de zamanÄ±nda bu adalarÄ± teslim edenlere sor." dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, AYM'nin kararÄ±na iliÅŸkin, "Bu karar, bir beraat kararÄ±dÄ±r. AYM'nin beraat kararÄ± verme hak ve yetkisi yoktur." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Afrin'deki terÃ¶ristler teslim olmazlarsa orayÄ± da baÅŸlarÄ±na yÄ±kacaÄŸÄ±z, bu bÃ¶yle biline." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 17 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak Milli GÃ¼venlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantÄ±larÄ±nda, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmeler ele alÄ±nacak
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan yardÄ±mcÄ± doÃ§entlik ve doÃ§entlik sÃ¼recine iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ± Ã¶nerisinde, yardÄ±mcÄ± doÃ§entliÄŸin kaldÄ±rÄ±larak yerine "doktor Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldÄ±
KudÃ¼s Halk KoÅŸusu, Ã‡engelkÃ¶y ve 15 Temmuz Åžehitler AnÄ±tÄ± gÃ¼zergahÄ±nda yarÄ±n yapÄ±lacak
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, devletin bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±nda FETÃ– ile mÃ¼cadelenin devam ettiÄŸini belirterek, "Bizim bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ÅŸu anda 7 bin 655 personel ihraÃ§ edilmiÅŸ durumda." dedi.
TÃ¼rkiye ile KaradaÄŸ arasÄ±nda yolcu ve eÅŸyanÄ±n kara yoluyla uluslararasÄ± taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Ä°slami EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Organizasyonu, "DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gÃ¶Ã§menlerin oluÅŸturduÄŸu bir devletin baÅŸkanÄ±nÄ±n Ã¼lkeleri ve halklarÄ± hedef alan bu Ä±rkÃ§Ä± aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi ve uluslararasÄ± anlaÅŸma ile sÃ¶zleÅŸmelerde geÃ§en insani deÄŸer ve ilkelere aykÄ±rÄ±, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± teÅŸvik eden ve diÄŸerini hor gÃ¶ren ahlaki bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸtÃ¼r" dedi