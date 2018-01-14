Makedonya'nın en eski karnavalı olan 'Vevçani Karnavalı'

Makedonya'nın en eski karnavalı olarak kabul edilen Vevçani Karnavalı başladı.
Bin 400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan karnaval, ilginç maske ve kostümlerle renkli görüntülere sahne olurken, Vevçani köyünün yukarı ve aşağı mahallelerinde yaşayan halkın maskeli yürüyüşü ilgi gördü.
Karnavalın açılışını yapan Makedonya Kültür Bakanı Robert Alagyozovski, burada yaptığı konuşmada, karnavaldaki maskelerin hükümetin yeni politikalarına da değindiğini ifade ederek, "Karnaval, bizim de ilke olarak temsil ettiğimiz kültürün toplumun demokratikleşmesi ve eleştirel kültürün yeni ufuklarının oluşturulması konusunu yaymaktadır." diye konuştu.
Maske ve kostümlerinde, ABD Başkanı Donald Trump ve bazı Arap şeyhlerine yer verilirken, Makedonya ve bölgedeki olaylara da dikkat çekildi.
Katılımcılar, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununa ve Makedonya Meclisinde onaylanan "Dillerin Kullanımı Yasası" gibi birçok konuya maskeler aracılığıyla değindi.
Karnavalın ana maskeleri "damat" ve "gelin", 13-14 Ocak'ta köydeki yaklaşık 700 evi ziyaret ederek bağış topluyor.
Katılımcılar, maske ve kostümlerle yıl boyunca ülke içinde ve yurt dışında yaşanan önemli olaylara ilişkin mesajlar veriyor.
Karnaval, bugün maskelerin yakılmasıyla sona erecek.
Avrupa'da faaliyet gösteren Kırım Türkleri derneklerinden, Kırım'da bulunan Hansaray'a yönelik Rusya'nın restorasyon çalışmaları için başta Türkiye ve Türk cumhuriyetlerin devreye girmesinin beklendiği açıklandı
Tunus'ta ulusal uzlaşı hükümetini destekleyen siyasi partiler ve STK'lerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen toplantıda, "düşük gelirli ailelere yardım ve asgari ücretin yükseltilmesi" gibi önlemler alınması kararlaştırıldı
Makedonya'nın en eski karnavalı olarak kabul edilen Vevçani Karnavalı, ilginç maske ve kostümlerle renkli görüntülere sahne oldu
Suriye'nin İdlib ilindeki bazı köylere dün ve bugün düzenlenen hava saldırılarında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
54 Afrika ülkesinin BM nezdindeki büyükelçileri, Trump'ın göçmenlere yönelik hakaret içeren sözlerini kınayıp özür dilemesini talep ettiler
Refah kenti açıklarında avlanırken açılan ateş sonucu öldürülen balıkçı son yolculuğuna uğurlandı.
Suriyeli aktivistler, terör örgütünün Münbiç'te işlediği vahşeti protesto etmek için esnafa yarın dükkanlarını kapatma çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığından, "İsrail’in işgal faaliyetlerini sürdürmesinin, Filistin-İsrail sorununa iki devletli çözüm getirme olasılığını baltaladığı, Ortadoğu’da adil ve güvenilir bir barışa ulaşma şansını azalttığı açıktır.” denildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 6. yılında Lefkoşa'daki kabri başında anıldı.
Tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Girne Kalesi, içindeki çok sayıda farklı yapıyla açık hava müzesini andırıyor.
Suriye'de Esad rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesindeki sivil yerleşimlere klor gazıyla saldırı düzenlediği bildirildi
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Trump'ın, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini son kez uzatması kararına ilişkin, nükleer anlaşmanın müzakereye açık olmadığını söyledi.
"Arap Baharı"nın doğduğu ülke Tunus'ta, devrimin yedinci yılında demokrasi ve özgürlükler yolunda ilerleme kaydedilirken, ekonomik beklentiler karşılanamadı, sosyal adalet sağlanamadı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Osmanlı'daki yaşam tarzını ve mimarisini bugüne taşıyan Saraybosna konakları, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor
Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi işgal birimlerine yeni konutlar inşa etme kararından endişeli olduklarını duyurdu.
Irak Türkmenleri, mayıs ayında gerçekleştirilecek genel ve yerel seçimlere "Irak Türkmenleri Cephesi" adlı koalisyon çatısı altında güç birliği yaparak katılma kararı aldı.