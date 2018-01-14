Tunus'ta 'asgari ücretin yükseltilmesi' kararı alındı

Hayat pahalılığı protestolarıyla sarsılan Tunus'ta, ulusal uzlaşı hükümetinin temelini oluştura Anlaşması'na imzacı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen toplantıda, "yeni bütçe yasasından olumsuz etkilenen düşük gelirli ailelere aylık yardım sunulması ve asgari ücretin artırılması" gibi önlemler alınması kararlaştırıldı.
Tunus'ta ulusal uzlaşı hükümetinin temelini oluşturan Kartaca Anlaşması'na imzacı siyasi partiler ve Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), iş dünyasının çatı örgütü Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve Tunus Çiftçi ve Balıkçılar Birliği (UTAP) gibi STK'lerin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin ev sahipliğinde Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
Ülkede yaklaşık bir haftadır devam eden hayat pahalılığı protestolarının ardından gerçekleşen toplantıda, "düşük gelirli grubun hayatını kolaylaştırmak üzere asgari ücretin artırılması, düşük gelirli ailelere aylık ek yardım gibi önlemleri içeren ekonomik bir paketin açıklanması" kararı alındı.
UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, toplantı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlerleyen saatlerde toplumun düşük gelirli grubunun yararına bir paket açıklanması kararlaştırıldı. Sosyal durum, yeni bütçe yasasının fakirlik seviyesinde yaşayan halkın üzerindeki etkisini azaltması için aylık ödenecek yardımlar ve asgari ücretin artırılması gibi önlemlerin alınmasını gerektiriyor." diye konuştu.
Mecliste en fazla sandalyesi (68) bulunan Nahda Hareketi Partisi'nin Lideri Raşid el-Gannuşi ise toplantıya katılanların ülkedeki toplumsal durumu sakinleştirecek önlem tekliflerini sunduğunu belirterek bütçe yasasının iptali çağrılarını "mantıksız ve kaotik" şeklinde niteledi.
Ülkede son günlerde yaşanan "kaos ve şiddet" için muhalefetteki sol Halkçı Cephe Partisi'ni suçlayan Gannuşi, cephenin kontrol edemeyeceği halde gösteri çağrısı yaparak "siyasi ve ahlaki sorumsuzluk" sergilediğini sözlerine ekledi.
Tunus'ta çalışma saatlerine göre değişiklik gösteren asgari ücret yaklaşık 140-160 dolar aralığında seyrediyor. Başbakan Yusuf Şahid'in ilerleyen saatlerde bir basın toplantısı düzenleyerek söz konusu paketi açıklaması bekleniyor.
Aralarında Mecliste en çok vekili bulunan Nida Tunus ve Nahda Hareketinin de yer aldığı 8 parti, Temmuz 2016'da imzaladıkları Kartaca Anlaşması ile Yusuf Şahid liderliğinde ulusal uzlaşı hükümeti kurulmasını kararlaştırmıştı. Kartaca Anlaşması'ndaki yüksek vaatlere rağmen çok parçalı hükümet yapısı, ülkenin devrim sonrasındaki ekonomik ve idari reform beklentilerini karşılayamadığı yönünde eleştirilere neden oluyor.
Tunus'ta devletin kemer sıkma tedbirlerini arttırmak için geçen aralık ayında kabul ettiği bütçe, yılın ilk ayında bir biri ardına zamlara neden olmuş ve bu zamlara karşı pazartesi günü protesto gösterileri başlamıştı.
Bir kişinin hayatını kaybetmesiyle giderek ivme kazanan gösteriler, Tunus geneline ve başkentin bazı mahallelerine kadar yayılmış, eylemlerin bazılarında şiddet olayları yaşanmıştı. Buna karşın, Savunma Bakanlığı, devlet binalarını korumak üzere yaklaşık 2 bin askerin görevlendirildiğini açıklamıştı.
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Tunus'ta ulusal uzlaşı hükümetini destekleyen siyasi partiler ve STK'lerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen toplantıda, "düşük gelirli ailelere yardım ve asgari ücretin yükseltilmesi" gibi önlemler alınması kararlaştırıldı
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