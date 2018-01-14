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19:45, 14 Ocak 2018 Pazar
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10:27, 14 Ocak 2018 Pazar

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BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BUDO'nun internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 10.45, 12.30 ve 14.30 saatlerindeki Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) seferleri programdan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Armutlu (Ä°hlas) 14.30 ve Armutlu (Ä°hlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferlerinin de iptal edildiÄŸi duyuruldu.

AynÄ± gerekÃ§eyle sabahki seferler de yapÄ±lamadÄ±.

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