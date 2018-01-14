10:27, 14 Ocak 2018 Pazar

BUDO'dan sefer iptalleri





Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BUDO'nun internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 10.45, 12.30 ve 14.30 saatlerindeki Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) seferleri programdan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Armutlu (Ä°hlas) 14.30 ve Armutlu (Ä°hlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferlerinin de iptal edildiÄŸi duyuruldu. AynÄ± gerekÃ§eyle sabahki seferler de yapÄ±lamadÄ±. Â

Ä°lgili Konular BUDO sefer iptali

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.