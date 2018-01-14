GenÃ§ beyinler robotik laboratuvarlarda buluÅŸ yapacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kocaeli Bilim Merkezi ile Kocaeli Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ arasÄ±nda "Kocaeli Sera GazÄ± Envanteri ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°nisiyatifi" projesi kapsamÄ±nda ortaokul ve liselerde robotik laboratuvarlarÄ±n kurulmasÄ±na yÃ¶nelik protokol imzalandÄ±.
Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kocaeli Bilim Merkezi'nin iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi alanÄ±nda kapasitenin geliÅŸtirilmesi hibe programÄ± kapsamÄ±nda eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Belediyenin, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda BÃ¶lgesel Ã‡evre Merkezi'nin (REC) dÃ¼zenlediÄŸi hibe programÄ±nda, "Kocaeli Sera GazÄ± Envanteri ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°nisiyatifi" projesiyle hibe almaya hak kazandÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, bu kapsamda, projenin eÄŸitim ayaÄŸÄ± olarak Kocaeli Bilim Merkezi ile Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ arasÄ±nda protokol imzalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, yapÄ±lan protokol gereÄŸi seÃ§ilen okullara belediye tarafÄ±ndan robotik laboratuvarlarÄ±n kurulacaÄŸÄ± bildirilerek, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Ä°mzalanan protokol ile robotik ve kodlama alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma yapan 12 ilÃ§eden 6 ortaokul ve 6 lise belirlendi. Belirlenen okullarda bu eÄŸitimi verecek Ã¶ÄŸretmenlere Kocaeli Bilim Merkezi'nde 20 saatlik robotik kodlama eÄŸitimi verilecek. Proje kapsamÄ±nda seÃ§ilen okullara robotik kodlama laboratuvarÄ± kurulurken, ikiÅŸer adet diz Ã¼stÃ¼ bilgisayar verilecek. Okullarda robotik kodlamanÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± amaÃ§lanÄ±rken aynÄ± zamanda Ã§evresel alanlarda buluÅŸlar yapmalarÄ± saÄŸlanacak. Daha sonra Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan oluÅŸturulacak projeler, Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ã§ocuk ÅŸenliÄŸi iÃ§in yapacaÄŸÄ± etkinliklerde sergilenecek. Ãœretilen projeler arasÄ±nda jÃ¼ri tarafÄ±ndan faydalÄ± gÃ¶rÃ¼len projeler Ã¶dÃ¼llendirilecek."
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