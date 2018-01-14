California'da selden Ã¶len sayÄ±sÄ± 19 oldu

Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ±'ndan TÃ¼rkiye vurgusu

Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ganimi, "Irak ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam etmesi Ã¶nemlidir. Bu dostluk ve koordinasyonun sÃ¼rmesi, bÃ¶lgenin barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± iÃ§in Ã¶nem arz ediyor." dedi