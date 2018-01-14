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19:46, 14 Ocak 2018 Pazar
Latin Amerika
11:12, 14 Ocak 2018 Pazar

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Meksika'da bir gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Meksika'da bir gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Meksika'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda Tamaulipas eyaletinde bir gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meksika'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda Tamaulipas eyaleti gÃ¼venlik sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Luis Alberto Rodriguez, 77 yaÅŸÄ±ndaki gazeteci Carlos Dominguez Rodriguez'in Nuevo Laredo kentinde, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu aracÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Rodriguez'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±dan araÃ§taki diÄŸer kiÅŸilerin yara almadan kurtulduÄŸu belirtildi.

GeÃ§miÅŸte Diario de Nuevo Laredo gazetesi dahil yazÄ±lÄ± basÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Rodriguez'in, son dÃ¶nemde haber sitelerinde kÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, iÅŸi nedeniyle Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kanÄ±tlanÄ±rsa Rodriguez, bu yÄ±l Meksika'da mesleÄŸinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ cinayete kurban giden ilk gazeteci olacak.

Meksika'da geÃ§en yÄ±l 10 gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.



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