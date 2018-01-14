11:31, 14 Ocak 2018 Pazar

Bolu DaÄŸÄ±'nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±





Bolu DaÄŸÄ±'nÄ±n TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geÃ§iÅŸlerinde sabah saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve sis nedeniyle ulaÅŸÄ±m aksadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bolu DaÄŸÄ±'nÄ±n TEM ve D-100 Karayolu geÃ§iÅŸlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve sis bulunan Bolu DaÄŸÄ±â€™nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸarken, karayollarÄ± ekipleri kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle D-100 ve TEM otoyolu Ã¼zerinde tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Trafik ekipleri ise, sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri kÄ±ÅŸ lastiÄŸi olmadan yola Ã§Ä±kmamalarÄ±, hatalÄ± sollama ve aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z yapmamalarÄ± konusunda uyardÄ±. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yer yer 10 santime ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Bolu DaÄŸÄ±â€™nda gÃ¼zergahÄ±n bazÄ± kesimlerinde yol kÄ±smen beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.YeÅŸil alanlar ise tamamen beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplandÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler TEMâ€™in Bolu DaÄŸÄ± TÃ¼neli meviinde elektronik levhalarla hÄ±z yapmamalarÄ± konusunda uyarÄ±ldÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.