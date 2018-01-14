11:43, 14 Ocak 2018 Pazar

Adana'da 12 "gaygubet evi" deÅŸifre edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adana'da polis ekiplerinin, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY) gizli faaliyetlerine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda kÄ±sa sÃ¼rede kent genelindeki 12 "gaygubet evi" deÅŸifre edildi.

Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (KOM) ekiplerinin FETÃ–/PDY'nin gizli yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ faaliyetlere iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Bu kapsamda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gizlenmek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tek tek tespit eden ekipler, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin "gaygubet evi" adÄ± verilen ve gizlenmek iÃ§in kullandÄ±klarÄ± yerleri ortaya Ã§Ä±kartÄ±yor.

Ã–rgÃ¼t Ã¼yelerinin evleri sahte kimlik kullanarak tuttuÄŸunu belirleyen ekipler, Ã§evreyi ve eve gelenleri rahatlÄ±kla gÃ¶rebilen yerlerin "gaygubet evi" olarak tercih edildiÄŸini, ayrÄ±ca yeni yerleÅŸim alanlarÄ±ndaki evlerin bu amaÃ§la tutulduÄŸunu tespit etti.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n "mahrem imamlar" ve "Ã¶nemli" gÃ¶revdeki kiÅŸileri bu evlerde sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen ekipler, farklÄ± tarihlerde merkez Seyhan, YÃ¼reÄŸir ve SarÄ±Ã§am ilÃ§elerindeki 12 "gaygubet evine" operasyon dÃ¼zenledi.

Operasyonlar kapsamÄ±nda mahkemeye sevk edilen 23 zanlÄ±dan 22'si tutuklandÄ±. Bir kiÅŸi ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

YÃ¼reÄŸir ilÃ§esinde 31 AralÄ±k'ta iki eve operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, M.A. ve eÅŸi Z.V.A. ile akrabalarÄ± N.B'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Adliyeye sevk edilen ve tutuklanan 3 ÅŸÃ¼pheliden N.B'nin, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde "hava kuvvetleri imamÄ±" firari Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de yer aldÄ±ÄŸÄ±, Mart 2016'da kentteki bir otelde dÃ¼zenlenen Ã¶rgÃ¼t toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

AyrÄ±ca operasyon sÄ±rasÄ±nda N.B'nin tuvalete attÄ±ÄŸÄ± telefondaki hattÄ±n yabancÄ± bir kiÅŸi adÄ±na kayÄ±tlÄ± olduÄŸu, rehberinde 10 kiÅŸinin isminin bulunduÄŸu tespit edildi.

Ekipler, 7 EylÃ¼l 2016â€™da Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Mart 2017â€™de tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±lan M.Yâ€™nin (54) emniyetin mahrem imamÄ± olduÄŸunu belirledi.

Bir sÃ¼re teknik ve fiziki takibi yapÄ±lan M.Y'nin kendi evi yerine Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan belirlenen "gaybubet evinde" kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit eden ekipler, zanlÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±yÄ± gÃ¶zlemlemek amacÄ±yla perdeyi bir miktar aÃ§Ä±k bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aracÄ±nÄ± sÃ¼rekli aynÄ± yere park ettiÄŸini ve market alÄ±ÅŸveriÅŸine aynÄ± saatte gittiÄŸini saptadÄ±.

"Sinan" kod adÄ±yla polis amiri ile mÃ¼dÃ¼rleri iÃ§in sohbet organize edip, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kriptolu mesajlarÄ±nÄ± ilettiÄŸi ve terfileri ayarladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len M.Y, dÃ¼zenlenen operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Evde yapÄ±lan aramalarda ise zanlÄ±nÄ±n kendisini takip ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ polis araÃ§ plakalarÄ±nÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± peÃ§ete bulundu. AynÄ± evde aynaya yazÄ±lÄ± olarak bulunan ÅŸiirin iÃ§erik Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ise polis tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor.

ZanlÄ± sevk edildiÄŸi mahkemece tutuklandÄ±.

Polis ekipleri, meslekten ihraÃ§ edilen Ã¼Ã§ eski komiser C.G, Z.T ve R.Y'nin merkez SarÄ±Ã§am ilÃ§esindeki Ã¶rgÃ¼te ait gizli evlerde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

ZanlÄ±larÄ±n bulunduÄŸu eve operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, Ã¼Ã§ zanlÄ±dan ikisini kaÃ§mak istedikleri sÄ±rada evin Ã§atÄ± kÄ±smÄ±nda yakaladÄ±.

Evde yapÄ±lan aramalarda bir sehpa Ã¼zerinde, zanlÄ±larÄ±n kendilerini takip ettiklerinden ÅŸÃ¼phelendikleri araÃ§larÄ±n plakalarÄ±nÄ± yazdÄ±klarÄ± peÃ§ete bulundu.

ÅžÃ¼phelilerin bu plakalarÄ±nÄ± internet Ã¼zerinden yaptÄ±klarÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesiyle yakÄ±nlarÄ±na ileterek araÃ§lar hakkÄ±nda bilgi almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± tespit edildi.

Emniyet yetkilileri, "gaybubet evlerinin" FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hÃ¼cre tipi yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu ve evler arasÄ±ndaki iletiÅŸimin Ã§oÄŸu zaman ulak kullanÄ±larak gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini belirtti.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, "gaybubet evleri" arasÄ±ndaki iletiÅŸimi sÄ±nÄ±rlÄ± tutarak polisin, Ã¶rgÃ¼t evlerinin birinin tespit edilmesi halinde diÄŸerlerinin belirlenmesini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kaydedildi.