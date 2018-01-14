11:54, 14 Ocak 2018 Pazar

Tunceli'de terÃ¶ristlere 18 ayda "4 bin" operasyon

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunceli'de jandarma Ã¶zel harekat (JÃ–H), polis Ã¶zel harekat (PÃ–H) ve Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (MÄ°T) son 18 ayda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yaklaÅŸÄ±k 4 bin operasyonda 250 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi, 25 Ã¶rgÃ¼t mensubu gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu.

Kentte gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarÄ±yla PKK baÅŸta olmak Ã¼zere kÄ±rsaldaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine darbe Ã¼zerine darbe vurulmaya devam ediliyor.

JÃ–H, PÃ–H ve MÄ°T'in ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlar sonucu 15 Temmuz 2016'dan beri 250 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirildi, 25 terÃ¶rist teslim oldu.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, operasyonlarÄ±nÄ±, Ã¶rgÃ¼tlerin en gÃ¼Ã§lÃ¼ olduklarÄ±nÄ± iddia ettikleri, kÄ±ÅŸ Ã¼slenmesi ve eÄŸitim kampÄ± olarak kullandÄ±klarÄ±, yaÅŸam ve mÃ¼himmat depolarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu, "Girilemez ve ulaÅŸÄ±lamaz" dedikleri AliboÄŸazÄ±, Kutuderesi, Ahpanos, AslÄ±ca, Sal Deresi, Bali Deresi, Dokuzkaya, KaragÃ¶l ve KÄ±zÄ±lmescit bÃ¶lgelerinde aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

GeÃ§miÅŸ yÄ±llarda kalabalÄ±k birliklerle terÃ¶rle mÃ¼cadele eden gÃ¼venlik birimleri, son yÄ±llarda kÃ¼Ã§Ã¼k birliklerle, Ä°HA, SÄ°HA, F-16, ATAK helikopterleri ve FÄ±rtÄ±na obÃ¼slerinin desteÄŸiyle nokta operasyonlar yapÄ±yor.

Her tÃ¼rlÃ¼ hava koÅŸulunda terÃ¶rle mÃ¼cadele edebilecek ÅŸekilde eÄŸitilen JÃ–H ve PÃ–H birlikleri, baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarla kÄ±rsalda kazandÄ±klarÄ± alan hakimiyetini yÄ±lÄ±n 12 ayÄ±nda da kararlÄ± ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rerek vatandaÅŸlarÄ±n il, ilÃ§e, kÃ¶y ve mezralarÄ±na daha gÃ¼venli seyahat etmelerini saÄŸlÄ±yor.

EdindiÄŸi her bilgiyi titiz ÅŸekilde detaylandÄ±ran gÃ¼venlik birimleri, kesinleÅŸen bilgiler doÄŸrultusunda terÃ¶ristlerin bulunmasÄ± ve etkisiz hale getirilmesi iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z, kar kÄ±ÅŸ, sÄ±cak soÄŸuk demeden aralÄ±ksÄ±z nokta operasyonlar yapÄ±yor.

15 Temmuzâ€™un ardÄ±ndan kararlÄ± ÅŸekilde baÅŸlayan ve aralÄ±ksÄ±z devam eden terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Tunceliâ€™de yaklaÅŸÄ±k 4 bin operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi ve terÃ¶ristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± 255 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi.

SÄ±ÄŸÄ±naklarda 195 kalaÅŸnikof, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde sorumlularÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 33 M-16, Ã¶zellikle helikopterler iÃ§in tasarlanan 2 Zagros, aÄŸÄ±r makineli 7 biksi ve 3 doÃ§ka, uzun namlulu suikast silahÄ± 7 Kanas, 10 tabanca, 160 el bombasÄ±, 12 RPG-7 roketatar, 11 ton patlayÄ±cÄ± madde, 51 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, 490 mutfak tÃ¼pÃ¼, 70 el telsizi, 10 bÃ¼yÃ¼k telsiz, silahlara ait 51 bin mÃ¼himmat, 12 jeneratÃ¶r ve 70 ton gÄ±da maddesi ele geÃ§irilerek terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k darbe vuruldu.

Hava operasyonlarÄ±yla desteklenen, JÃ–H ve PÃ–H ekiplerinin Ã§oÄŸu zaman terÃ¶ristlerle girdiÄŸi sÄ±cak Ã§atÄ±ÅŸmalarda, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Aranan TerÃ¶ristler Listesi"nde mavi kategorideki 4, turuncu kategorideki 5, gri kategorideki 12 ve yeÅŸil kategorideki bir terÃ¶ristin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 52 sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Ã–rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n girdikleri Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ve yaralanan pek Ã§ok terÃ¶risti de kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ± deÄŸerlendiriliyor.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine kuryelik, yardÄ±m ve yataklÄ±k yapanlarÄ±n tespiti iÃ§in dÃ¼zenlenen operasyonlarda da 450 iÅŸ birlikÃ§i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 225'i tutuklanÄ±rken diÄŸerlerinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.