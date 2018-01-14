Tunceli'de terÃ¶ristlere 18 ayda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tunceli'de jandarma Ã¶zel harekat (JÃ–H), polis Ã¶zel harekat (PÃ–H) ve Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (MÄ°T) son 18 ayda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yaklaÅŸÄ±k 4 bin operasyonda 250 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi, 25 Ã¶rgÃ¼t mensubu gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu.
Kentte gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarÄ±yla PKK baÅŸta olmak Ã¼zere kÄ±rsaldaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine darbe Ã¼zerine darbe vurulmaya devam ediliyor.
JÃ–H, PÃ–H ve MÄ°T'in ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlar sonucu 15 Temmuz 2016'dan beri 250 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirildi, 25 terÃ¶rist teslim oldu.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, operasyonlarÄ±nÄ±, Ã¶rgÃ¼tlerin en gÃ¼Ã§lÃ¼ olduklarÄ±nÄ± iddia ettikleri, kÄ±ÅŸ Ã¼slenmesi ve eÄŸitim kampÄ± olarak kullandÄ±klarÄ±, yaÅŸam ve mÃ¼himmat depolarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu, "Girilemez ve ulaÅŸÄ±lamaz" dedikleri AliboÄŸazÄ±, Kutuderesi, Ahpanos, AslÄ±ca, Sal Deresi, Bali Deresi, Dokuzkaya, KaragÃ¶l ve KÄ±zÄ±lmescit bÃ¶lgelerinde aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
GeÃ§miÅŸ yÄ±llarda kalabalÄ±k birliklerle terÃ¶rle mÃ¼cadele eden gÃ¼venlik birimleri, son yÄ±llarda kÃ¼Ã§Ã¼k birliklerle, Ä°HA, SÄ°HA, F-16, ATAK helikopterleri ve FÄ±rtÄ±na obÃ¼slerinin desteÄŸiyle nokta operasyonlar yapÄ±yor.
Her tÃ¼rlÃ¼ hava koÅŸulunda terÃ¶rle mÃ¼cadele edebilecek ÅŸekilde eÄŸitilen JÃ–H ve PÃ–H birlikleri, baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarla kÄ±rsalda kazandÄ±klarÄ± alan hakimiyetini yÄ±lÄ±n 12 ayÄ±nda da kararlÄ± ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rerek vatandaÅŸlarÄ±n il, ilÃ§e, kÃ¶y ve mezralarÄ±na daha gÃ¼venli seyahat etmelerini saÄŸlÄ±yor.
EdindiÄŸi her bilgiyi titiz ÅŸekilde detaylandÄ±ran gÃ¼venlik birimleri, kesinleÅŸen bilgiler doÄŸrultusunda terÃ¶ristlerin bulunmasÄ± ve etkisiz hale getirilmesi iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z, kar kÄ±ÅŸ, sÄ±cak soÄŸuk demeden aralÄ±ksÄ±z nokta operasyonlar yapÄ±yor.
15 Temmuzâ€™un ardÄ±ndan kararlÄ± ÅŸekilde baÅŸlayan ve aralÄ±ksÄ±z devam eden terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Tunceliâ€™de yaklaÅŸÄ±k 4 bin operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi ve terÃ¶ristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± 255 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi.
SÄ±ÄŸÄ±naklarda 195 kalaÅŸnikof, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde sorumlularÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 33 M-16, Ã¶zellikle helikopterler iÃ§in tasarlanan 2 Zagros, aÄŸÄ±r makineli 7 biksi ve 3 doÃ§ka, uzun namlulu suikast silahÄ± 7 Kanas, 10 tabanca, 160 el bombasÄ±, 12 RPG-7 roketatar, 11 ton patlayÄ±cÄ± madde, 51 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, 490 mutfak tÃ¼pÃ¼, 70 el telsizi, 10 bÃ¼yÃ¼k telsiz, silahlara ait 51 bin mÃ¼himmat, 12 jeneratÃ¶r ve 70 ton gÄ±da maddesi ele geÃ§irilerek terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k darbe vuruldu.
Hava operasyonlarÄ±yla desteklenen, JÃ–H ve PÃ–H ekiplerinin Ã§oÄŸu zaman terÃ¶ristlerle girdiÄŸi sÄ±cak Ã§atÄ±ÅŸmalarda, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Aranan TerÃ¶ristler Listesi"nde mavi kategorideki 4, turuncu kategorideki 5, gri kategorideki 12 ve yeÅŸil kategorideki bir terÃ¶ristin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 52 sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t sorumlusu etkisiz hale getirildi.
Ã–rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n girdikleri Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ve yaralanan pek Ã§ok terÃ¶risti de kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ± deÄŸerlendiriliyor.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine kuryelik, yardÄ±m ve yataklÄ±k yapanlarÄ±n tespiti iÃ§in dÃ¼zenlenen operasyonlarda da 450 iÅŸ birlikÃ§i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 225'i tutuklanÄ±rken diÄŸerlerinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, 16 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan'Ä±n, yarÄ±n Kanal Ä°stanbul Projesi'ne iliÅŸkin gelinen son durumu ve proje gÃ¼zergahÄ±nÄ± resmen aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'un katÄ±lÄ±mÄ±yla geÃ§en hafta aÃ§Ä±lan ve Demir Kilise olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi ziyaretÃ§ilerden ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde Ã¼s bÃ¶lgesine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce sÄ±nÄ±rÄ±n Irak tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan asker ÅŸehit oldu.
TerÃ¶rle mÃ¼cadeledeki etkinliÄŸini artÄ±ran TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine, 14 silahlÄ± Ä°HA ile 140 mini Ä°HA'nÄ±n yÄ±l iÃ§inde teslim edilmesi planlanÄ±yor.
Kentte JÃ–H, PÃ–H ve MÄ°T'in terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yÃ¶nelik ortak operasyonlarÄ± sonucu 15 Temmuz 2016'dan beri 250 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi, 25 Ã¶rgÃ¼t mensubu teslim oldu
Adana'da polis ekiplerinin, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde kent genelindeki 12 "gaygubet evi" ortaya Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
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Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
Ankara'dan Trabzon'a gelen yolcu uÃ§aÄŸÄ±, Trabzon HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±ktan sonra pistten dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±
TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± FeyzioÄŸlu, "PYD, bugÃ¼nkÃ¼ yapÄ±sÄ±yla PKK'nÄ±n bir yan Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r. BugÃ¼nkÃ¼ yapÄ±sÄ±yla devam ettiÄŸi sÃ¼rece de Suriye'nin kuzeyinde aslÄ±nda kurulmak istenen bir PKK devletidir." dedi.
Tutuklu eski polis mÃ¼dÃ¼rÃ¼ SaygÄ±lÄ± ile yardÄ±mcÄ±larÄ± Aksoy ve TopÃ§u'nun, ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± belge aktardÄ±klarÄ± ve bunlarÄ±n eski Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin ifadeleri alÄ±nÄ±yor
Ankara'da Umum Otomobilciler ve ÅžofÃ¶rler Esnaf OdasÄ±nÄ±n "21. OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±" sebebiyle yarÄ±n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.