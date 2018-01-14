Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:46, 14 Ocak 2018 Pazar
Bilim Teknoloji
12:19, 14 Ocak 2018 Pazar

  • Paylaş
"VEX IQ Off Season Robotik Turnuvası" başladı

Geleceğin robot tasarımcıları "VEX IQ Off Season Robotik Turnuvası"nda biraraya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Eğitimde İnovasyon Derneği ve Okyanus Kolejleri işbirliği ile düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, Türkiye genelinde 310 öğrenci ve 51 takımın yarıştığı "VEX IQ Off Season Robotik Turnuvası"nda birinciliği Roboto ve Storm Knights adlı 2 takım alırken, ikinciğe Dinozor ve Robo Man’s takımları seçildi.

Türkiye'de ilk defa düzenlenen VEX IQ Off Season Robotik Turnuvası Okyanus Koleji Kemerburgaz kampüsünde gerçekleşti. Yarışmada, robotik bilimiyle genç yaşlarda tanışan öğrenciler yıl içerisinde yaptıkları tasarımları sunarak yarıştı. Yarışmada, Türkiye genelinde ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 310 öğrenci ve 51 takım yarıştı. Yaklaşık 50 jürinin robot tasarımlarını değerlendirdiği yarışmada, öğrencilere toplam 12 farklı kategoride ödül, törenle verildi.

Ödül töreninde yarışmanın Takım Çalışması Şampiyonu birincilik ödülüne Roboto ve Storm Knights adlı 2 takım layık görülürken, ikincilik ödülünü Dinozor ve Robo Man’s takımları seçildi. Birinci takımlar ödüllerini Okyanus Kolejleri Kurucusu Orhan Özbey’in elinden alırken, ikinci olan takımlara ödüllerini Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray verdi.

VEX IQ Off Season Robotik Turnuvası Takım Ödülleri ise şöyle;

Takım Çalışması Turnuvası Birincilik Ödülü: Roboto ve Storm Knights

Takım Çalışması Turnuvası İkincilik Ödülü: Dinozor ve Robo Man's
Robot Becerileri Turnuvası Üçüncülük Ödülü: RobKod

Robot Becerileri Turnuvası İkincilik Ödülü: Era Robotics Team

Robot Becerileri Birincilik ödülü: Çevik

Jüri Özel Ödülü :Girl Powera

Tasarım Ödülü: Pegases

En tutkulu takım ödülü : Abstract Life

Yapı Ödülü : VEX Time

Enerji Ödülü : A.R.M.Y

Düşünülmüş Program Ödülü: Alpha Team

Özgün Üretim Ödülü : Mekanik 5’li

Katılımcı takımlara Eğitimde İnovasyon Derneği ve Okyanus Koleji onaylı katılım sertifikası verildi.

AA muhabirine konuşan Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, okulda teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, yarışmada hedeflerinin, çocuklara üretebilen birey olma bilincini vermek olduğunu söyledi. Turnuvada Türkiye'nin İzmir, Eskişehir gibi birçok ilinden ilkokul ve ortaokuldan gelen öğrencilerin yarıştığına dikkati çeken Demiray, şunları kaydetti:

"Bu turnuva Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Okyanus Kolejleri olarak biz bilime, sanata, müziğe, eğitime yön veren bir okuluz. Bunun yanı sıra, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çocukların teknolojik gelişmelerdeki motivasyonunu yüksek tutmak için bu turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz. Çocuklar yarışmada görüldüğü gibi çok heyecanlı ve meraklı. Kodladıkları ve ürettikleri ürünlerle beraber yarışıyorlar. Robotik bilimi, öğrenciler, gençler ve ülkemiz için ileride algoritma mantığını yakalamaları adına, eğitimsel olarak çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir uygulama. Robotları her bir öğrenci, öğretmenleri eşliğinde kendileri yaparak, kodladılar. Bir ürünün nasıl daha hızlı ve başarılı olurunu tasarladılar, uyguladılar. Yeni yaptıkları ürünlerle de yarıştılar."

Demiray, turnuvanın yerli ve milli teknoloji üretimi açısından önemine de değinerek, "Şu an en önemlisi, teknoloji kodlayarak, bir ürünü oluşturmak. Bu çocuklar gelecek yüzyılı inşa edecek. Turnuvamızda genç mucitler yarıştı." ifadelerini kullandı.

Eğitimde İnovasyon Derneği Başkanı Utku Öztekin de yarışmaların eğitim sürecinin bir parçası olduğunu ifade ederek, mühendisliğin üniversitede değil, ilkokul ve ortaokulda başlayan bir süreç haline geldiğini vurguladı. Öztekin, şöyle konuştu:

"Bu yarışmalarımız, çocuklarımızın eğitim yılı içinde yaptıkları çalışmaları destekliyorlar. Bugün bu turnuvada İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi farklı şehir ve okullardan gelen 51 takımımız yarıştı ve burada birlikte mücadele ettiler. Bu yarışmalarda birinci ve ikinci olmak yarışmada ikinci planda olan bir konu. Takımlar sahaya çıktıklarında, farklı okullardan gelen takımlar beraber ortak bir amaç için mücadele ediyorlar. Çocuklar mühendislik becerilerini geliştirirken, bir yandan da öğrencilerle birlikte bir dayanışma geliştiriyorlar."

Yarışmada birinci olan Storm Knights takımı kaptanı Arda Carık, Eskişehir’den İstanbul’a geldiğini ve Özel Çağdaş Okulları’nda 5. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi. Carık, “Çok mutluyum. Birkaç maçta heyecanlandım. Robotumuz 6 kişilik takımla 2 haftada yaptık. 3 tane kareli yerlerden kaldırabiliyorsunuz. Kaldırdığınızda direğe sokup ortasından çıkarıp takabiliyorduk. Mimar olmak istiyordum ama gelecekle robotik bilimiyle ilgileneceğim. Çok farklı bir robot tasarlamak istiyorum. Eskişehir’den geldim, çok mutluyum.” Diye konuştu.

Güneşli Okyanus Koleji 8. sınıf öğrencisi ve Roboto Takımından 13 yaşındaki Samet Özdemir, bugünlere çok zor geldiğini söyledi. Özdemir, "Benim kadar takım arkadaşlarının desteği çok önemli. Bu robot tasarımında desteği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu robotu özel tasarım olmasını istedik. Birinciliği getirdi. Tuttuğunu bırakmıyor ve böylece yüksek rekorla birincilik aldık. Beyin cerrahı olmak istiyorum."

Çılgın Robotlar Takımı'nda yarışan 10 yaşındaki Evrim Koşar, yarışmadaki robotu yaklaşık 3 haftalık bir sürede hazırladıklarını anlattı. Heyecanlı olduğunu dile getiren Koşar, "Sene başından beri robot tasarlama kursuna gidiyordum. Öğretmenler de bizi başarılı gördüğü için, bu yarışmayı önerdiler. Çılgın Robotlar Takımı olarak tasarladığımız bu robot küçük olduğu için biraz daha hızlı gidiyor. İddialıyız ve birinci olmak istiyorum." dedi.

Robospeed Takımında yarışan 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Onur Kaim, Claw Bot adlı robotla yarışmada yer aldıklarını söyledi. Kaim, "Claw Bot'un özelliği yerden robotları alıp sırtına koyabilme ve direklere yerleştirebilmesidir. Kollarını aşağı ve yukarı hareket edebiliyor. Bu tasarladığımız robotla yarışmaya çok iddialı girdik. Gelecekte de robot mühendisi olmak istiyorum." diye konuştu.

 

 



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Bilim Teknoloji Haberleri
quot VEX IQ Off Season Robotik Turnuvası quot başladı
"VEX IQ Off Season Robotik Turnuvası" başladı

Geleceğin robot tasarımcıları "VEX IQ Off Season Robotik Turnuvası"nda biraraya geldi
Genç beyinler robotik laboratuvarlarda buluş yapacak
Genç beyinler robotik laboratuvarlarda buluş yapacak

Kocaeli Bilim Merkezi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, kentteki 12 okulda kurulacak robotik laboratuvarla çevresel alanlarda buluşların yapılması amaçlanıyor
Galaksilerin 13 milyar yıl önceki gaz girdapları kaydedildi
Galaksilerin 13 milyar yıl önceki gaz girdapları kaydedildi

Gökbilimciler, 13 milyar yıl önce oluşan, evrenin en eski bazı galaksilerinin ilk dönemlerindeki gaz girdaplarını kayda aldı
quot Öte gezegenler tıpatıp aynı quot
"Öte gezegenler tıpatıp aynı"

Kepler Teleskobunun keşfettiği 355 yıldız ve 909 gezegen üzerinde yapılan incelemeye göre öte gezegenler birbirinin aynı
Alaska'da quot ilk Amerikalıların quot DNA'larına ışık tutacak keşif
Alaska'da "ilk Amerikalıların" DNA'larına ışık tutacak keşif

11 bin 500 yıllık kız bebek kalıntılarının ait olduğu eski çağ toplumunun, yerli Amerikalıların ataları olduğu düşünülüyor
Google'dan 'işlemcilerde güvenlik açığı' açıklaması
Google'dan 'işlemcilerde güvenlik açığı' açıklaması

Google, İntel ve diğer firmaların ürettiği çiplerde ciddi güvenlik açıkları tespit ettiğini bildirdi.
İşitme engelliler mobil eldivenle 'konuşacak'
İşitme engelliler mobil eldivenle 'konuşacak'

Konya'da iki üniversite öğrencisi, işitme engellilerin iletişim kurmasını kolaylaştırmak amacıyla işaret dilini sese ve yazıya dönüştüren mobil "Konuşan Eller" isimli eldiven tasarladı.
quot Mor Beyin quot yazılımcısı Erbakırcı hakkında suç duyurusu
"Mor Beyin" yazılımcısı Erbakırcı hakkında suç duyurusu

ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınan ve tutuklanan, yaklaşık 9 ay sonra serbest bırakılan eski Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Baş, "Mor Beyin" yazılımını yaptığı iddia edilen FETÖ firarisi eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı hakkında suç duyurusunda bulundu
TAI Teknopark İstanbul açıldı
TAI Teknopark İstanbul açıldı

TAI tarafından, ürünlerin rekabet gücünü artıracak nitelikte uygulamalı çalışmalar yapması adına Teknopark İstanbul'un açıldığı bildirildi
Güney Kore uzun menzilli radar projesini iptal etti
Güney Kore uzun menzilli radar projesini iptal etti

Güney Kore, yerel bir şirketin geliştirdiği uzun menzilli radar sistemi projesini iptal etti.
Çin uzaktan algılama uyduları fırlattı
Çin uzaktan algılama uyduları fırlattı

Uzaktan algılama teknolojisine sahip Yaogan serisi uydular, elektromanyetik çevresel keşif yapacak ve bazı testler gerçekleştirecek
Güneş Sistemi'nin oluşumuna dair yeni teori ortaya atıldı
Güneş Sistemi'nin oluşumuna dair yeni teori ortaya atıldı

Bilim adamları, Güneş Sistemi'nin ölmekte olan dev bir yıldızdan yayılan güçlü parçacık akımlarının yalıttığı gaz ve toz balonunun içinde oluştuğunu ileri sürdü.
Dünyanın en büyük amfibik uçağı ilk uçuşunu yaptı
Dünyanın en büyük amfibik uçağı ilk uçuşunu yaptı

Çin'in yerli üretim AG600 amfibik uçağı, yangın söndürme ve deniz arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak
Dünyanın en eski yosun fosili 1 milyar yaşında
Dünyanın en eski yosun fosili 1 milyar yaşında

Dünyanın en eski hücreli canlısı olduğu varsayılan yosun fosilinin 1 milyar 47 bin yıl yaşında olduğu tespit edildi.
2017'nin en önemli 10 bilimsel buluşu
2017'nin en önemli 10 bilimsel buluşu

Yılın en iyi 10 teknolojik buluşu, tıp, elektronik, fizik, kimya ve mühendislik alanlarında gerçekleştirildi
Bilişim suçları uzmanından 'dayı' uyarısı
Bilişim suçları uzmanından 'dayı' uyarısı

Bilişim suçları uzmanı ve bağımlılık danışmanı emekli polis memuru Altun, dayının soyadı, anne kızlık soyadına ulaşılmasını sağladığı için kimseyle paylaşılmaması uyarısında bulundu.





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 