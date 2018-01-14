12:27, 14 Ocak 2018 Pazar

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ndeki SÄ°HA'larÄ±n sayÄ±sÄ± artacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yeni dÃ¶nemde TÃ¼rkiye'nin, savunma sanayisinde ileri teknoloji ve Ã¶zgÃ¼n tasarÄ±m anlamÄ±nda kÃ¼resel oyuncu haline gelmesi hedefleniyor. Buna yÃ¶nelik devam eden ANKA ve taktik Ä°HA projeleri kapsamÄ±nda 14, dÃ¶ner kanatlÄ± Ä°HA projeleri Ã§erÃ§evesinde ise 140 mini Ä°HA'nÄ±n teslimatÄ± yapÄ±lacak.

Emniyet gÃ¼Ã§lerine bomba imha kabiliyetinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Ã§eÅŸitli Ã¶zelliklerde 61 bomba imha robotu teslim edilecek. 90 kilometre menzilli KasÄ±rga K+ ve 280 kilometre menzilli BORA gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze ve silah sistemi kafile teslimatlarÄ±na yÄ±l iÃ§inde devam edilecek.

Geride kalan yÄ±lda Ä°HA'lar ile insanlÄ± keÅŸif uÃ§aklarÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadelede etkin ÅŸekilde kullanÄ±ldÄ±. Ä°HA'larÄ±n havada kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re 2017'de bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 14 kat artarak bin 180'den 15 bin 786 saate yÃ¼kseldi.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin adeta "havadaki gÃ¶zÃ¼" olan yerli ve milli teknoloji Ã¼rÃ¼nÃ¼ Ä°HA ve Ä°KU'larla yapÄ±lan keÅŸiflerin ardÄ±ndan terÃ¶r unsurlarÄ±na SÄ°HA'larla bomba yaÄŸdÄ±rÄ±ldÄ±.

GeÃ§en yÄ±l, 64'Ã¼ SÄ°HA'larla olmak Ã¼zere 405 terÃ¶rist Ä°HA'larÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonlarda etkisiz hale getirildi. SÄ°HA'larÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± operasyonlarda terÃ¶ristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± 183 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirildi.