12:32, 14 Ocak 2018 Pazar

Yemen'de Husilerin "gÄ±da yardÄ±mlarÄ±nÄ± sattÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'in Lahic kenti emniyet yetkililerinden Celal er-Rabii, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Lahic-Aden kara yolu Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz rutin gÃ¼venlik kontrolleri sÄ±rasÄ±nda Ã¼zerinde BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) ambleminin bulunduÄŸu gÄ±da malzemeleriyle yÃ¼klÃ¼ Ã¼Ã§ kamyonun bir iÅŸ adamÄ±na satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendik." dedi.

KamyonlarÄ±n Husilerin kontrolÃ¼ndeki baÅŸkent Sana'dan geldiÄŸini belirten Rabii, ÅŸofÃ¶rlerin beyanatlarÄ±na gÃ¶re sÃ¶z konusu araÃ§larÄ±n iÃ§indeki gÄ±da malzemeleriyle birlikte Husiler tarafÄ±ndan bir iÅŸ adamÄ±na satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Rabii, "Husiler, kendilerine ulaÅŸan BM yardÄ±mlarÄ±nÄ± 'savaÅŸ Ã§abasÄ±' adÄ± altÄ±nda istismar ediyor. Ele geÃ§irilen bu kamyonlar, Husilerin aÃ§lÄ±k ve hastalÄ±kla boÄŸuÅŸan Yemen halkÄ±na gÃ¶nderilen yardÄ±mlarÄ± ne ÅŸekilde kullandÄ±klarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k bir kanÄ±tÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.

Husiler tarafÄ±ndan ise konuyla herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hÃ¼kÃ¼metine destek veriyor.

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