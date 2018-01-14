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GÃ¼ncelleme: 22:04, 14 Ocak 2018 Pazar

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Yemen'de Husilere hava saldÄ±rÄ±sÄ±
Yemen'de Husilere hava saldÄ±rÄ±sÄ±

Koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait uÃ§aklar, Beyda kentinde Husilere ait mevzilere yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'de, Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait uÃ§aklarÄ±n Beyda kentinde Husilere ait mevzilere yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi, saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu bildirildi.

YÃ¶netim yanlÄ±sÄ± Halk DireniÅŸ GÃ¼Ã§leri'nin (HDG) Beyda'daki liderlerinden HÃ¼seyin el-Humeykani, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait uÃ§aklarÄ±n Beyda kentine baÄŸlÄ± KÄ±yfa bÃ¶lgesinde Husilere ait mevzilere yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini, saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±larÄ±n olduÄŸunu belirtti.

Humeykani, saldÄ±rÄ±da ayrÄ±ca bÃ¶lgede bulunan bazÄ± askeri araÃ§larÄ±n imha edildiÄŸini aktarÄ±rken Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin bilgi vermedi.

HDG'nin Beyda'daki saha sorumlusu Abdulaziz Ahmed de dÃ¼n, koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait uÃ§aklarÄ±n Beyda kentine baÄŸlÄ± Riyam bÃ¶lgesinde Husilere ait bir karargahÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen HÃ¼kÃ¼meti'ne destek veriyor.



Ä°lgili Konular Yemen Suudi Arabistan
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