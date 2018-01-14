12:38, 14 Ocak 2018 Pazar

Hakkari'de terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±: 1 asker ÅŸehit





Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde Ã¼s bÃ¶lgesine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce sÄ±nÄ±rÄ±n Irak tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan asker ÅŸehit oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esindeÂ PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce Ã¼s bÃ¶lgesineÂ sÄ±nÄ±rÄ±n Irak tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan asker ÅŸehit oldu. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, GÃ¼ven DaÄŸÄ±'nda bulunan Ã¼s bÃ¶lgesine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce sÄ±nÄ±rÄ±n Irak tarafÄ±ndaki Kulika DaÄŸÄ±'ndan saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. GÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼zeyle gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi deÄŸerlendirilen saldÄ±rÄ±da ÅŸarapnel parÃ§asÄ±nÄ±n isabet ettiÄŸi piyade sÃ¶zleÅŸmeli er yaralandÄ±. YaralÄ± asker, helikopterle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Hakkari Devlet Hastanesindeki mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu. BÃ¶lgede terÃ¶ristlere yÃ¶nelik operasyon sÃ¼rÃ¼yor.

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