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GÃ¼ncelleme: 21:03, 14 Ocak 2018 Pazar

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Van'da tarihi eser operasyonu
Van'da tarihi eser operasyonu

Van'Ä±n Ä°pekyolu ilÃ§esinde Urartular dÃ¶nemine ait olduÄŸu tahmin edilen Ã§ok sayÄ±da tarihi eser ele geÃ§irildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Van'Ä±n Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ekiplerin kacakÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Ã‡alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda Åžemsibey Mahallesi'ndeki evde arama yapan KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerinin, Urartular dÃ¶nemine ait olduÄŸu tahmin edilen Ã§ok sayÄ±da tarihi eser bulduÄŸu bilgisine yer verilen aÃ§Ä±klamada, K.H'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, eserlerin incelemek Ã¼zere Van MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edileceÄŸi belirtildi.



Ä°lgili Konular tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± Van
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