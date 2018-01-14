Van'da tarihi eser operasyonu

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan ABD'ye PYD/PKK ordusu tepkisi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin PYD/PKK'yÄ± ordulaÅŸtÄ±rma Ã§abasÄ±na iliÅŸkin "Bu hatalÄ± yaklaÅŸÄ±mda Ä±srar edilmesini kÄ±nÄ±yor ve TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¼lkesine yÃ¶nelecek her tÃ¼rlÃ¼ tehdidi bertaraf etmeye kararlÄ± olduÄŸunu bir kez daha hatÄ±rlatÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.