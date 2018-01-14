GÃ¼ncelleme: 02:07, 15 Ocak 2018 Pazartesi

Esad-Rusya ittifakÄ± DoÄŸu Guta'da 329 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± (SNHR), Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed ve destekÃ§ilerinin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya yaklaÅŸÄ±k 2 ay iÃ§erisinde dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 79'u Ã§ocuk, 54'Ã¼ kadÄ±n 329 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

SNHR, Åžam'Ä±n doÄŸusunda muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine 14 KasÄ±m 2017-11 Ocak 2018 arasÄ±nda Rusya ve Esed rejiminin dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin rapor yayÄ±mladÄ±.

Raporda, 79'u Ã§ocuk, 54'Ã¼ kadÄ±n toplam 329 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.

Esed rejiminin DoÄŸu Guta gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda 71'i Ã§ocuk, 41'i kadÄ±n toplam 297 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kaydedilen rapora gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§lerine hava desteÄŸi veren Rus gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda ise 8'i Ã§ocuk, 13'Ã¼ kadÄ±n 32 sivil Ã¶ldÃ¼.

2 AYDA 20 KATLÄ°AM

SNHR, bir saldÄ±rÄ±da en az 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi durumunda olayÄ± "katliam" olarak nitelendiriyor. Buna gÃ¶re rejim ve Rusya ittifakÄ±, DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 2 ayda 20 katliama imza attÄ±. Rapora gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§leri 17, Ruslar ise 3 kez katliam yaptÄ±.

Raporda, rejim gÃ¼Ã§lerinin DoÄŸu Guta'da 8 mescit, 4 okul, 6 saÄŸlÄ±k merkezi ve 13 pazar yerini bombaladÄ±ÄŸÄ± bilgilerine yer verildi.

Ã–te yandan Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya 2017'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 12'si sivil savunma gÃ¶revlisi toplam bin 337 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yarÄ±sÄ± Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor.

DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmesine karÅŸÄ±n Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi rejim, 9 aydÄ±r bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, 600'den fazlasÄ± acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanserli. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti.

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