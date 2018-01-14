Esad-Rusya ittifakÄ± DoÄŸu Guta'da 329 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± (SNHR), Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed ve destekÃ§ilerinin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya yaklaÅŸÄ±k 2 ay iÃ§erisinde dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 79'u Ã§ocuk, 54'Ã¼ kadÄ±n 329 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
SNHR, Åžam'Ä±n doÄŸusunda muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine 14 KasÄ±m 2017-11 Ocak 2018 arasÄ±nda Rusya ve Esed rejiminin dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin rapor yayÄ±mladÄ±.
Raporda, 79'u Ã§ocuk, 54'Ã¼ kadÄ±n toplam 329 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.
Esed rejiminin DoÄŸu Guta gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda 71'i Ã§ocuk, 41'i kadÄ±n toplam 297 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kaydedilen rapora gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§lerine hava desteÄŸi veren Rus gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda ise 8'i Ã§ocuk, 13'Ã¼ kadÄ±n 32 sivil Ã¶ldÃ¼.
2 AYDA 20 KATLÄ°AM
SNHR, bir saldÄ±rÄ±da en az 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi durumunda olayÄ± "katliam" olarak nitelendiriyor. Buna gÃ¶re rejim ve Rusya ittifakÄ±, DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 2 ayda 20 katliama imza attÄ±. Rapora gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§leri 17, Ruslar ise 3 kez katliam yaptÄ±.
Raporda, rejim gÃ¼Ã§lerinin DoÄŸu Guta'da 8 mescit, 4 okul, 6 saÄŸlÄ±k merkezi ve 13 pazar yerini bombaladÄ±ÄŸÄ± bilgilerine yer verildi.
Ã–te yandan Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya 2017'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 12'si sivil savunma gÃ¶revlisi toplam bin 337 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yarÄ±sÄ± Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor.
DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmesine karÅŸÄ±n Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi rejim, 9 aydÄ±r bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, 600'den fazlasÄ± acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanserli. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti.
Â
Rusya ve Esad rejiminin, ablukadaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine son 2 aydÄ±r dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 329 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait uÃ§aklar, Beyda kentinde Husilere ait mevzilere yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Dillon, Suriyeâ€™de aÄŸÄ±rlÄ±kla PYD/PKK'nÄ±n paravanÄ± SDG'den oluÅŸan 30 bin kiÅŸiyi bulacak "SÄ±nÄ±r GÃ¼venlik GÃ¼cÃ¼ kuracaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ran'da 28 AralÄ±k 2017'de baÅŸlayan ve yaklaÅŸÄ±k bir hafta sÃ¼ren protestolara etkisi nedeniyle getirilen Telegram'a eriÅŸim engeli kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Necefi, eski yÃ¶netimden devraldÄ±klarÄ± borcun yaklaÅŸÄ±k 16 milyar dolar olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
"Arap BaharÄ±"nÄ±n ilk ayaÄŸÄ± olan Tunus, devrimin yedinci yÄ±lÄ±nda birÃ§ok kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ndan geÃ§mesine raÄŸmen, ulusal uzlaÅŸÄ±, diyalog ve ortak akÄ±lla demokratik kazanÄ±mlarÄ±nÄ± korumayÄ± baÅŸardÄ±. Ancak ekonomi alanÄ±nda ayni baÅŸarÄ± saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¼lke genelinde protestolar yapÄ±lÄ±yor.
Son bir haftada yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Avrupa Ã¼lkelerine geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Libya'da yakalanan bin 590 NijeryalÄ± Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼
Hac farizasÄ±ndan sonra ikinci bÃ¼yÃ¼k MÃ¼slÃ¼man buluÅŸmasÄ± olan ve ortalama 105 Ã¼lkeden yaklaÅŸÄ±k 5 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Bishwa Ä°Ã§timasÄ± baÅŸladÄ±
BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisinin (UKIP) lideri Bolton'un kÄ±z arkadaÅŸÄ± Marney'nin, kraliyet ailesinin AmerikalÄ± gelin adayÄ± Markle hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± paylaÅŸÄ±mlarÄ± sebebiyle parti Ã¼yeliÄŸi askÄ±ya alÄ±ndÄ±
Suriye'nin Halep ilinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/PYD'nin iÅŸgalindeki MÃ¼nbiÃ§ esnafÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iki genÃ§ sivili iÅŸkence ederek Ã¶ldÃ¼rmesini kepenk kapatarak protesto etti. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ise protestoya destek veren bazÄ± iÅŸ yerlerinin kepenklerini kÄ±rdÄ±
Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ganimi, "Irak ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam etmesi Ã¶nemlidir. Bu dostluk ve koordinasyonun sÃ¼rmesi, bÃ¶lgenin barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± iÃ§in Ã¶nem arz ediyor." dedi
Peru'da meydana gelen 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremden sonra Peru ve Åžili sahilleri iÃ§in tsunami alarmÄ± verildi.
Yemen'de Husilerin, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen gÄ±da yardÄ±mlarÄ±na el koyarak sattÄ±ÄŸÄ±" ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Meksika'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda Tamaulipas eyaletinde bir gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi