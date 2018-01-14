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Filipinler'de ve Papua Yeni Gine'de volkanik hareketlilik
Filipinler'de ve Papua Yeni Gine'de volkanik hareketlilik

Filipinler'de Mayon Yanardağı 24 saat içinde üç kez kül ve buhar püskürttü. Papua Yeni Gine'de volkanik Kadovar Adası faaliyette

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler ve Papua Yeni Gine'de volkanik hareketlilik yaşanıyor.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, ülkenin kuzeyindeki Albay bölgesinde bulunan, ülkenin en aktif yanardağlarından Mayon'un, 24 saat içinde üç kez kül ve buhar püskürttüğünü duyurdu.

Enstitü, Mayon Yanardağı için uyarı seviyesini ikinci kategoriye yükseltirken, volkan çevresinde yaşayan 900 ailenin tahliye edildiği belirtildi.

Yöre halkına yanardağdan püsküren kül nedeniyle maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu.

BBC'nin haberine göre de Papua Yeni Gine'de volkanik Kadovar Adası bir haftadır kül ve duman püskürtüyor.

Kızılhaç, Kadovar'daki volkanik hareketliliğin patlamayla sonuçlanması ihtimaline karşı çevredeki adalardan bin 500 civarında kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

 



İlgili Konular filipinler Papua Yeni Gine volkan patlaması
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