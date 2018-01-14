13:39, 14 Ocak 2018 Pazar

"Demir Kilise"ye ziyaretÃ§i ilgisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov ile Ã§ok sayÄ±da TÃ¼rk ve Bulgar yetkilinin katÄ±lÄ±mÄ±yla geÃ§tiÄŸimiz pazar gÃ¼nÃ¼ ibadete aÃ§Ä±lan, HaliÃ§'teki Demir Kilise olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'ne ziyaretÃ§iler yoÄŸun ilgi gÃ¶steriyor.

Bulgaristan'dan turlarla gelen gruplar ile Ä°stanbul'daki yerli ve yabancÄ± turistler, Demir Kilise'ye gelerek hem tarihi mekanÄ± geziyor hem de ibadet ediyor.

Ä°stanbul'da yaÅŸayan Bulgar cemaati mensuplarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±ndaki azlÄ±k nedeniyle pazar gÃ¼nleri dÃ¼zenli olarak ayinlerin yapÄ±lmayabileceÄŸi belirtilen Demir Kilise, dini bayramlar ve dÃ¼ÄŸÃ¼n gibi Ã¶zel gÃ¼nlere ev sahipliÄŸi yapacak.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan saÄŸlanan 13 milyon lira ve Bulgar HÃ¼kÃ¼metinin katkÄ±sÄ±yla toplam 16 milyon lira harcanarak yenilenen tarihi mekan, ibadethane olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra iÃ§indeki sÃ¼slemeler ve ikonlar nedeniyle bir mÃ¼zeyi andÄ±rÄ±yor.

Bulgar turistlerin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n genellikle kiliseyi, restorasyondan sonra geldiÄŸi durumu merak ettikleri iÃ§in gezdiÄŸi belirtildi.

Bulgar EksarhlÄ±ÄŸÄ± Ortodoks Kilisesi VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Hristo Kopano, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada kiliseye yÃ¶nelik ziyaretÃ§i ilgisinin Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸunu sÃ¶yledi.

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸtan sonraki bir hafta iÃ§inde 2 bine yakÄ±n ziyaretÃ§inin kiliseyi gÃ¶rmeye geldiÄŸini aktaran Kopano, "Ä°lgi Ã§eken bir kilise. SonuÃ§ta biraz daha zaman geÃ§tiÄŸinde Ã§ok daha fazla ziyaretÃ§i gelecek." dedi.

Gerek yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen turist gruplarÄ±nÄ±n gerekse TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan Ã§ok sayÄ±da insanÄ±n bu tarihi mekanÄ± gÃ¶rmeye geleceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Kopano, "Kilise baÅŸarÄ±lÄ± bir restorasyon geÃ§irdi. AslÄ±na dÃ¶ndÃ¼. Bu nedenle gerek mimari projeyi hazÄ±rlayanlara, gerek finansal desteÄŸi veren Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne gerekse TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devletine ve yÃ¶neticilerine mÃ¼teÅŸekkiriz." diye konuÅŸtu.

Demir Kilise'nin TÃ¼rkiyeâ€™deki Bulgar cemaatinin en bÃ¼yÃ¼k dini mekanÄ± olduÄŸunu, geÃ§miÅŸte de burada geleneksel olarak Ã¶nemli dini bayramlarÄ± kutladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Kopano, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Gerek yerin bÃ¼yÃ¼k olmasÄ±, gerekse cemaatin ufak olmasÄ± (mensuplarÄ±nÄ±n azlÄ±ÄŸÄ±) nedeniyle her pazar dÃ¼zenli olarak ayinler gerÃ§ekleÅŸmeyebilir. Paskalya, Aziz Stefan gÃ¼nÃ¼ ve diÄŸer Ã¶nemli dini bayramlarÄ± burada kutlayacaÄŸÄ±z, kutlamaya devam edeceÄŸiz. Bunun iÃ§in organize olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."

Kopano, Demir Kilise'nin hafta iÃ§i ve hafta sonu olmak Ã¼zere her gÃ¼n saat 09.00 ile 17.00 arasÄ±nda aÃ§Ä±k ve her din mensubunun ziyaretine serbest olduÄŸunu vurgulayarak, "Ä°nancÄ±mÄ±za gÃ¶re burasÄ± TanrÄ±'nÄ±n evi. Her isteyen gelip gezebilir ve dua edebilir. HiÃ§bir millet, din, dil ve Ä±rk farkÄ± gÃ¶zetilmiyor. AyrÄ±ca burasÄ± Ã§ok tarihi bir mekan. Kilisenin altÄ±nda bir sanat galerisi oluÅŸturuldu. Kilisenin restorasyonu sÄ±rasÄ±nda geÃ§irdiÄŸi durumu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriliyor. Hem restorasyondan Ã¶nceki hali hem de sonrasÄ±ndaki durumu yÃ¼zlerce fotoÄŸrafla ortaya konulmuÅŸtur." ifadelerini kullandÄ±.

Kiliseyi gezmeye gelen Romanya vatandaÅŸÄ± Maria Tataru da restorasyonla yok olmaktan kurtarÄ±lan dini mekanÄ± gÃ¶rmeye geldiÄŸini kaydetti.

Tataru, "Ä°stanbul'da yaÅŸÄ±yorum. Ä°lk fÄ±rsatta mekanÄ± gÃ¶rmek istedim. Onun iÃ§in geldim. Ã‡ok gÃ¼zel olmuÅŸ. Ã‡ok fazla insanÄ±n bu gÃ¼zellikleri gÃ¶rmek iÃ§in geleceÄŸini tahmin ediyorum." dedi.

1993 yÄ±lÄ±ndan beri kilisede gÃ¶rev yapan HataylÄ± Ä°brahim Zeytunlu da kilisenin dÃ¼ÄŸÃ¼n ve niÅŸan gibi Ã¶zel gÃ¼n organizasyonlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼ 1994 yÄ±lÄ±nda Demir Kilise'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini anlatan Zeytunlu, "25 yÄ±ldÄ±r buradayÄ±m. Daha Ã¶nce insanlar gelip, kilisenin ne zaman aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± sorarlardÄ±. Resmi bir aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ± ancak herkes haberdar olmamÄ±ÅŸ olabilir. Åžimdi Ã¶ÄŸrenenler geliyorlar. AÃ§Ä±lmasÄ± gÃ¼zel oldu. Dini bayramlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra dÃ¼ÄŸÃ¼nlere de ev sahipliÄŸi yapacak." diye konuÅŸtu.