GÃ¼ncelleme: 20:08, 14 Ocak 2018 Pazar

Ä°ran'da Telegram'a eriÅŸim yasaÄŸÄ± kalktÄ±





Ä°ran'da 28 AralÄ±k 2017'de baÅŸlayan ve yaklaÅŸÄ±k bir hafta sÃ¼ren protestolara etkisi nedeniyle getirilen Telegram'a eriÅŸim engeli kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'da yaÅŸanan rejim karÅŸÄ±tÄ± protestolar dolayÄ±sÄ±yla engellenen sosyal haberleÅŸme platformu Telegram'a eriÅŸim yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°ran yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tesnim'in Ä°ran Bilim ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±'na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, Ã¼lkede 28 AralÄ±k 2017'de baÅŸlayan ve yaklaÅŸÄ±k bir hafta sÃ¼ren protestolara etkisi nedeniyle getirilen Telegram'a eriÅŸim engeli kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Sosyal haberleÅŸme aÄŸÄ± Telegram'a eriÅŸimin akÄ±llÄ± telefon, tablet ve diÄŸer tÃ¼m kiÅŸisel bilgisayarlardan mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu belirtildi. Ä°ran'da en Ã§ok kullanÄ±lan sosyal paylaÅŸÄ±m ve mesajlaÅŸma programlarÄ±ndan biri olan Telegram, rejim karÅŸÄ±tÄ± protestolara etkisi nedeniyle Ä°ran Milli GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyi'nin talimatÄ±yla Ã¼lke genelinde eriÅŸimi yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.

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