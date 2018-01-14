14:07, 14 Ocak 2018 Pazar

TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ± Katar'a gidecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB)'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Birlik ile Katar Ticaret ve Sanayi OdasÄ± arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma ve 2017'de firmalarla gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda, 15-17 Ocak'ta Katarâ€™a geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± bir ziyaret dÃ¼zenlemenin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bu kapsamda gerÃ§ekleÅŸtirilecek "TÃ¼rkiye-Katar Ä°ÅŸ Forumu", TOBB BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu ile Katar Ticaret ve Sanayi OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Shaikh Khalifa bin Jassim Al Thani'nin konuÅŸmalarÄ±yla baÅŸlayacak. TÃ¼rkiye ve Katar'dan bakanlarÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n beklendiÄŸi forumda, uzmanlar tarafÄ±ndan Ã¼lkeleri tanÄ±tan sunumlar yapÄ±lacak.

TÃ¼rkiye-Katar Ä°ÅŸ Forumu Ã§erÃ§evesinde baÅŸta altyapÄ±, elektrikli cihazlar, sanayi plastik Ã¼rÃ¼nleri, gÄ±da ve tarÄ±m, lojistik, inÅŸaat, bilgi teknolojileri, makine ve teÃ§hizat, cam ve zÃ¼ccaciye, tarÄ±m makineleri, enerji hizmetleri ile ilaÃ§ ve tÄ±bbi cihazlar olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli sektÃ¶rlerde iki Ã¼lkenin firma temsilcileri iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapacak ve bazÄ± tesisler ziyaret edilecek.