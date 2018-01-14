TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ± Katar'a gidecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB)'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Birlik ile Katar Ticaret ve Sanayi OdasÄ± arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma ve 2017'de firmalarla gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda, 15-17 Ocak'ta Katarâ€™a geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± bir ziyaret dÃ¼zenlemenin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Bu kapsamda gerÃ§ekleÅŸtirilecek "TÃ¼rkiye-Katar Ä°ÅŸ Forumu", TOBB BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu ile Katar Ticaret ve Sanayi OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Shaikh Khalifa bin Jassim Al Thani'nin konuÅŸmalarÄ±yla baÅŸlayacak. TÃ¼rkiye ve Katar'dan bakanlarÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n beklendiÄŸi forumda, uzmanlar tarafÄ±ndan Ã¼lkeleri tanÄ±tan sunumlar yapÄ±lacak.
TÃ¼rkiye-Katar Ä°ÅŸ Forumu Ã§erÃ§evesinde baÅŸta altyapÄ±, elektrikli cihazlar, sanayi plastik Ã¼rÃ¼nleri, gÄ±da ve tarÄ±m, lojistik, inÅŸaat, bilgi teknolojileri, makine ve teÃ§hizat, cam ve zÃ¼ccaciye, tarÄ±m makineleri, enerji hizmetleri ile ilaÃ§ ve tÄ±bbi cihazlar olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli sektÃ¶rlerde iki Ã¼lkenin firma temsilcileri iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapacak ve bazÄ± tesisler ziyaret edilecek.
TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±, TOBB ile Katar Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nÄ±n organizasyonuyla 15-17 Ocak'ta dÃ¼zenlenecek "TÃ¼rkiye-Katar Ä°ÅŸ Forumu"na katÄ±lacak.
Ä°TO, Ã¼yelerine ticari danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetini tek ofis Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda verecek
KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde dÃ¼zenlenecek, TÃ¼rk-Yemen Ä°ÅŸ Forumu'na dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde yatÄ±rÄ±m yapan 150'den fazla Yemenli iÅŸ adamÄ± katÄ±lacak
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, "Bankalar kara liste uygulamasÄ±yla esnafÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ tÄ±kÄ±yor.Etkin sicil affÄ±nÄ±n hayata geÃ§irilmesi ÅŸart" dedi
ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AÅž arasÄ±nda "SARP Uzaktan KomutalÄ± Silah Sistemi" tedarikine yÃ¶nelik 76,8 milyon avro tutarÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±
SPK'nÄ±n internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, Kurul BaÅŸkanÄ± Vahdettin ErtaÅŸ, gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ± nedeniyle 31 AralÄ±k 2017'de gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ± kasÄ±mda yÃ¼zde 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalatÄ± yÃ¼zde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar oldu
â€˜â€™Bitcoinâ€™le maaÅŸ Ã¶demesi yapÄ±labilecek mi, bu para internet alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde mi geÃ§erli olabilecek, bu gibi sorulara cevap verebilmek iÃ§in mevzuattaki boÅŸluklar doldurulmalÄ±â€™â€™ diyen Prof. HelvacÄ±, Miras Hukuku kapsamÄ±nda da Bitcoinâ€™le ilgili hukuki zeminin hazÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekti.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenk, 75 avroya kadar yapÄ±lan sipariÅŸlerin TÃ¼rkiye'ye gÃ¼mrÃ¼ksÃ¼z girebilmesinin haksÄ±z rekabete yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yÃ¼zden 30 avroya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
GÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±'nÄ±n (TCMB) aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 3,47'nin altÄ±na geriledi.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, daha Ã¶nce 2 AralÄ±k 2016'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini duyurduÄŸu TÃ¼rkiye'nin kredi notu gÃ¶zden geÃ§irme tarihini gÃ¼ncellenen takviminden Ã§Ä±kardÄ±.
GÃ¼mrÃ¼k Kanununda usulsÃ¼zlÃ¼klere iliÅŸkin para cezalarÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±.
DÃ¼nya TÃ¼rk Ä°ÅŸ Konseyi (DTÄ°K) Avrupa BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde hedeflerine ulaÅŸamayÄ±p "ekonomik savaÅŸ" aÃ§anlara karÅŸÄ± Avrupa'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na, TÃ¼rkiye'ye bin avro gÃ¶ndererek TÃ¼rk bankalarÄ±nda hesap aÃ§ma kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.
HaklarÄ±nda Ã§Ä±kan haber sonrasÄ± hukuki yollara baÅŸvuran Murat Ãœlker ve YÄ±ldÄ±z Holding, grupla baÄŸlantÄ±lÄ± hisselerden ciddi miktarlarda alÄ±m yaparak, hissedarlarÄ±na haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±nda yolunda mesaj veriyor. Bu hisse alÄ±mlarÄ±nÄ±n, artarak sÃ¼receÄŸi belirtiliyor
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Standard & Poor's, TÃ¼rkiye'nin kredi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ â€˜negatifâ€™ten â€˜duraÄŸanâ€™a yÃ¼kseltti, â€˜BBâ€™ seviyesindeki kredi notunu teyit etti.
Vergi diliminden dolayÄ± Ekim, KasÄ±m ve AralÄ±k aylarÄ±nda Ã¼cretleri bin 300 TL'nin altÄ±na dÃ¼ÅŸen asgari Ã¼cretliler iÃ§in aradaki farkÄ± telafi etmeyi Ã¶ngÃ¶ren kanun teklifi, kabul edildi