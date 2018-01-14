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14:14, 14 Ocak 2018 Pazar

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Afrin'e de bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Afrin'e de bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ne dedik? Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz. Åžimdi Afrin'de de aynÄ± ÅŸeyi sÃ¶ylÃ¼yoruz; bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisininÂ Yozgat 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'neÂ katÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Â burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â "KÄ°T'lerde de BÄ°T'lerde de ÅŸu anda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n durumu neyse,Â taÅŸeronda olanlarÄ±n durumu da aynen onlarÄ±n durumuna dÃ¶necektir, bunu bÃ¶yle biliniz. Zira, bizim buradaki operasyonumuz, aradaki adeta komisyoncuyu kaldÄ±rmaktÄ±r. BunlarÄ± kaldÄ±rarak nasÄ±l ki KÄ°T'ler ÅŸu anda mevcut elemanlarÄ±nÄ± belli bir ÅŸekilde deÄŸerlendiriyorsa, BÄ°T'ler nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsa, ÅŸimdi bu taÅŸeronda olanlar da bu ÅŸekilde yapÄ±lacak imtihanlarla birlikte oranÄ±n elemanÄ± olacaklardÄ±r." dedi.

"BAHÃ‡ELÄ°'NÄ°N KARARI FEVKALADE DÄ°RAYETLÄ° BÄ°R KARARDIR"

ErdoÄŸan, "Åžimdiden 2019'un saflarÄ± belli olmaya baÅŸladÄ±.Â MHP Genel BaÅŸkanÄ±Â SayÄ±nÂ Devlet BahÃ§eli'nin 2019 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in ÅŸahsÄ±mÄ±zÄ± destekleme kararÄ±nÄ± ilan etmiÅŸ olmasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir memnuniyet duydum. Bu, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kacak nice oyunlarÄ±, kurulacak nice tezgahlarÄ± ÅŸimdiden bozan, fevkalade dirayetli bir karardÄ±r." diye konuÅŸtu.

"BÄ°R GECE ANSIZIN GELEBÄ°LÄ°RÄ°Z"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ne dedik? Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz. Åžimdi Afrin'de de aynÄ± ÅŸeyi sÃ¶ylÃ¼yoruz; bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz." dedi.



Ä°lgili Konular cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan Afrin
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