14:14, 14 Ocak 2018 Pazar

ErdoÄŸan'dan Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±





ErdoÄŸan, "TerÃ¶rden arÄ±ndÄ±rma operasyonunu Afrin'le devam ettireceÄŸiz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AK Parti Tokat Ä°l Kongresi'nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "NasÄ±l sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z iÃ§inde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne gÃ¶z aÃ§tÄ±rmÄ±yorsak, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶te tarafÄ±nda da bunlarÄ±n hakkÄ±ndan gelmeye kararlÄ±yÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde inÅŸallah, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilk adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ± terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rma operasyonunu Afrin'le devam ettireceÄŸiz." dedi.

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