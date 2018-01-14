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"Myanmar, Irak, Suriye ve Filistin sorunları bir an önce çözülmeli"

Prof. Dr. Kavakçı, "Myanmar, Irak, Suriye ve Filistin sorunları bir an önce çözülmeli"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin ilk fıkıhçılarından Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, İslam coğrafyasındaki sorunlara dikkati çekerek, "Myanmar, Irak, Suriye ve Filistin sorunları bir an önce çözülmeli." dedi.

Kavakçı, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen “21. Yüzyılda İnsanlık Değerleri, Sığınmacılar ve Türkiye’nin Pozisyonu” adlı konferansta konuştu.

Kavakçı, aralarında Malezyalı akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu konferansta, zulümden kaçarak başka ülkelerde yaşamak zorunda kalan sığınmacıların durumlarına ve Türkiye’nin bu konuda yaptığı yardımlara değindi.

Konferans sonunda AA muhabirine açıklama yapan Kavakçı, dünyada kendi memleketlerini terk ederek başka ülkelere sığınmak zorunda kalan milyonlarca insan olduğunu söyledi.

Myanmar’da şiddet gören Arakanlı Müslümanların acı çektiğini belirten Kavakçı, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve milletvekilleri oralara giderek incelemelerde bulundu. Türkiye’de kendi komşusu olan Suriye ve Irak’taki savaşlardan kaçarak Türkiye’ye sığınan milyonlarca sığınmacı var. Buna rağmen Türkiye şu an Bangladeş’teki kamplarda bulunan Arakanlı Müslümanlara da yardım ediyor.” dedi.

Kavakçı, Türkiye'nin, ülkelerinden kaçan bütün sığınmacılara kapısını açtığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye sığınmacıların eğitimlerinden sağlıklarına ve konaklamalarına kadar her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Bunu Türkiye’den başka hangi ülke yapar? Avrupa ülkeleri de yardım ediyor ancak bu yardımları, sığınmacıların kendi ülkelerine gelmemeleri için yapıyor. Bir gün bu sığınmacı kardeşlerimizin her şey yoluna girerek kendi ülkelerine dönebilmelerini ümit ediyorum.”

Kavakçı, Myanmar’da yaşanan dramın görmezden gelindiğini hatırlatarak, "Arakanlı Müslümanların Myanmar’daki zulümden kaçabilmek için yaşadığı zorlu yolculukları biliyoruz. Bu durumu görüp ve bilip de mahrumiyet çeken insanlara yardım eli uzatılmamasına aklım ermiyor. Bu nasıl Müslümanlık, bu nasıl insanlık? Bunu gören zengin ülkelerin durumu kabullenip sessiz kalmasına anlam veremiyorum.” diye konuştu.

Dünyanın sığınmacı sorununa sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Kavakçı, güçlü ülkelerin doğru adımları atarak diğerlerine örnek olması gerektiğini söyledi.

Kavakçı, İslam coğrafyasındaki sorunlara dikkati çekerek, "Myanmar, Irak, Suriye ve Filistin sorunları bir an önce çözülmeli. Bu durum nereye kadar böyle devam edecek diye kendimize sormalıyız.” ifadelerini kullandı.



İlgili Konular Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı Myanmar Arakanlı Müslümanlar Yunus Emre Enstitüsü
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