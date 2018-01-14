GÃ¼ncelleme: 19:03, 14 Ocak 2018 Pazar

KapÄ±kule'de tÄ±r kuyruÄŸu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu kuyruk, 16 kilometreyi buldu.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ihracat yÃ¼klerini teslim edecekleri adreslere yetiÅŸtirmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yoÄŸunluÄŸa neden oldu.

Bulgaristan tarafÄ±nÄ±n yoÄŸunluÄŸa cevap verememesi nedeniyle 16 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu oluÅŸtu.

Ä°stanbul'dan yÃ¼klediÄŸi yÃ¼kÃ¼ Ä°ngiltere'ye gÃ¶tÃ¼ren SeÃ§kin Aksoy, yaklaÅŸÄ±k 24 saattir kuyrukta sÄ±ranÄ±n kendisine gelmesini beklediÄŸini belirtti.

Kuyrukta beklerken bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§ektiklerini anlatan Aksoy "Daha uyku uyumadÄ±m. DÃ¼n Ã¶ÄŸlenden beri sÄ±rada bekliyorum. Yemek yok, tuvalet yok, periÅŸan haldeyiz. Bunun bir Ã§aresini bulsunlar. Bizler de insanÄ±z." dedi.

BaÅŸka bir tÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ Mustafa Ã–zdemir ise Ä°stanbul'dan yÃ¼klediÄŸi yÃ¼kÃ¼ Polonya'ya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

"SÄ±rada beklemek hiÃ§ gÃ¼cÃ¼me gitmiyor, ama ÅŸu sollamalar Ã§ok gÃ¼cÃ¼me gidiyor." diyen Ã–zdemir, "Termoking TIRâ€™lara geÃ§iÅŸ Ã¶nceliÄŸi veriliyor ama tekstil ve kuru gÄ±da yÃ¼klÃ¼ tÄ±rlar bile sollama yapÄ±yor. Benim sadece gÃ¼cÃ¼me giden bu. Yetkililerden bu konuya Ã§Ã¶zÃ¼m getirmesini istiyoruz." diye konuÅŸtu.

KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 650 tÄ±r, yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ± bekliyor.