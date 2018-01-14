DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:46, 14 Ocak 2018 Pazar
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 19:03, 14 Ocak 2018 Pazar

  • PaylaÅŸ
KapÄ±kule'de tÄ±r kuyruÄŸu
KapÄ±kule'de tÄ±r kuyruÄŸu

KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, 16 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu kuyruk, 16 kilometreyi buldu.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ihracat yÃ¼klerini teslim edecekleri adreslere yetiÅŸtirmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yoÄŸunluÄŸa neden oldu.

Bulgaristan tarafÄ±nÄ±n yoÄŸunluÄŸa cevap verememesi nedeniyle 16 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu oluÅŸtu.
Ä°stanbul'dan yÃ¼klediÄŸi yÃ¼kÃ¼ Ä°ngiltere'ye gÃ¶tÃ¼ren SeÃ§kin Aksoy, yaklaÅŸÄ±k 24 saattir kuyrukta sÄ±ranÄ±n kendisine gelmesini beklediÄŸini belirtti.

Kuyrukta beklerken bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§ektiklerini anlatan Aksoy "Daha uyku uyumadÄ±m. DÃ¼n Ã¶ÄŸlenden beri sÄ±rada bekliyorum. Yemek yok, tuvalet yok, periÅŸan haldeyiz. Bunun bir Ã§aresini bulsunlar. Bizler de insanÄ±z." dedi.

BaÅŸka bir tÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ Mustafa Ã–zdemir ise Ä°stanbul'dan yÃ¼klediÄŸi yÃ¼kÃ¼ Polonya'ya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

"SÄ±rada beklemek hiÃ§ gÃ¼cÃ¼me gitmiyor, ama ÅŸu sollamalar Ã§ok gÃ¼cÃ¼me gidiyor." diyen Ã–zdemir, "Termoking TIRâ€™lara geÃ§iÅŸ Ã¶nceliÄŸi veriliyor ama tekstil ve kuru gÄ±da yÃ¼klÃ¼ tÄ±rlar bile sollama yapÄ±yor. Benim sadece gÃ¼cÃ¼me giden bu. Yetkililerden bu konuya Ã§Ã¶zÃ¼m getirmesini istiyoruz." diye konuÅŸtu.

KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 650 tÄ±r, yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ± bekliyor.



Ä°lgili Konular KapÄ±kule
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
KapÄ±kule'de tÄ±r kuyruÄŸu
KapÄ±kule'de tÄ±r kuyruÄŸu

KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, 16 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu
Kanal Ä°stanbul'da kritik karar yarÄ±n aÃ§Ä±klanÄ±yor
Kanal Ä°stanbul'da kritik karar yarÄ±n aÃ§Ä±klanÄ±yor!

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan'Ä±n, yarÄ±n Kanal Ä°stanbul Projesi'ne iliÅŸkin gelinen son durumu ve proje gÃ¼zergahÄ±nÄ± resmen aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor
Ã‡anakkale'de 4 1 ÅŸiddetinde deprem
Ã‡anakkale'de 4,1 ÅŸiddetinde deprem

AyvacÄ±k ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
quot Myanmar Irak Suriye ve Filistin sorunlarÄ± bir an Ã¶nce
"Myanmar, Irak, Suriye ve Filistin sorunlarÄ± bir an Ã¶nce Ã§Ã¶zÃ¼lmeli"

Prof. Dr. KavakÃ§Ä±, "Myanmar, Irak, Suriye ve Filistin sorunlarÄ± bir an Ã¶nce Ã§Ã¶zÃ¼lmeli"
ErdoÄŸan'dan Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±
ErdoÄŸan'dan Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±

ErdoÄŸan, "TerÃ¶rden arÄ±ndÄ±rma operasyonunu Afrin'le devam ettireceÄŸiz" dedi
quot Demir Kilise quot ye ziyaretÃ§i ilgisi
"Demir Kilise"ye ziyaretÃ§i ilgisi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'un katÄ±lÄ±mÄ±yla geÃ§en hafta aÃ§Ä±lan ve Demir Kilise olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi ziyaretÃ§ilerden ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Hakkari'de terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± 1 asker ÅŸehit
Hakkari'de terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±: 1 asker ÅŸehit

Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde Ã¼s bÃ¶lgesine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce sÄ±nÄ±rÄ±n Irak tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan asker ÅŸehit oldu.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ndeki SÄ°HA'larÄ±n sayÄ±sÄ± artacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ndeki SÄ°HA'larÄ±n sayÄ±sÄ± artacak

TerÃ¶rle mÃ¼cadeledeki etkinliÄŸini artÄ±ran TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine, 14 silahlÄ± Ä°HA ile 140 mini Ä°HA'nÄ±n yÄ±l iÃ§inde teslim edilmesi planlanÄ±yor.
Tunceli'de terÃ¶ristlere 18 ayda quot 4 bin quot operasyon
Tunceli'de terÃ¶ristlere 18 ayda "4 bin" operasyon

Kentte JÃ–H, PÃ–H ve MÄ°T'in terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yÃ¶nelik ortak operasyonlarÄ± sonucu 15 Temmuz 2016'dan beri 250 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi, 25 Ã¶rgÃ¼t mensubu teslim oldu
Adana'da 12 quot gaygubet evi quot deÅŸifre edildi
Adana'da 12 "gaygubet evi" deÅŸifre edildi

Adana'da polis ekiplerinin, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde kent genelindeki 12 "gaygubet evi" ortaya Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
Bolu DaÄŸÄ±'nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±
Bolu DaÄŸÄ±'nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Bolu DaÄŸÄ±'nÄ±n TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geÃ§iÅŸlerinde sabah saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve sis nedeniyle ulaÅŸÄ±m aksadÄ±
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
Trabzon HavalimanÄ±'na iniÅŸ yapan Ankara yolcu uÃ§aÄŸÄ± pistten Ã§Ä±ktÄ±
Trabzon HavalimanÄ±'na iniÅŸ yapan Ankara yolcu uÃ§aÄŸÄ± pistten Ã§Ä±ktÄ±

Ankara'dan Trabzon'a gelen yolcu uÃ§aÄŸÄ±, Trabzon HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±ktan sonra pistten dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±
quot Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen bir PKK devletidir quot
"Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen bir PKK devletidir"

TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± FeyzioÄŸlu, "PYD, bugÃ¼nkÃ¼ yapÄ±sÄ±yla PKK'nÄ±n bir yan Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r. BugÃ¼nkÃ¼ yapÄ±sÄ±yla devam ettiÄŸi sÃ¼rece de Suriye'nin kuzeyinde aslÄ±nda kurulmak istenen bir PKK devletidir." dedi.
ABD'deki Atilla davasÄ±na iliÅŸkin SaygÄ±lÄ±'nÄ±n ifadesi alÄ±nÄ±yor
ABD'deki Atilla davasÄ±na iliÅŸkin SaygÄ±lÄ±'nÄ±n ifadesi alÄ±nÄ±yor

Tutuklu eski polis mÃ¼dÃ¼rÃ¼ SaygÄ±lÄ± ile yardÄ±mcÄ±larÄ± Aksoy ve TopÃ§u'nun, ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± belge aktardÄ±klarÄ± ve bunlarÄ±n eski Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin ifadeleri alÄ±nÄ±yor
Ankara'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
Ankara'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

Ankara'da Umum Otomobilciler ve ÅžofÃ¶rler Esnaf OdasÄ±nÄ±n "21. OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±" sebebiyle yarÄ±n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.

Haberler

KapÄ±kule'de 17 kilometrelik TIR kuyruÄŸu
KapÄ±kule'de 17 kilometrelik TIR kuyruÄŸu

KapÄ±kule'de 9 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu
KapÄ±kule'de 9 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu

KapÄ±kule'de tatilci yoÄŸunluÄŸu sÃ¼rÃ¼yor
KapÄ±kule'de tatilci yoÄŸunluÄŸu sÃ¼rÃ¼yor

KapÄ±kule'de 14 kilometrelik TIR kuyruÄŸu
KapÄ±kule'de 14 kilometrelik TIR kuyruÄŸu

Bulgaristan'a aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu
Bulgaristan'a aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu

KapÄ±kule'de 8 kilometrelik kuyruk
KapÄ±kule'de 8 kilometrelik kuyruk

KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 7 km tÄ±r kuyruÄŸu
KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 7 km tÄ±r kuyruÄŸu

KapÄ±kule ve Hamzabeyli'de TIR kuyruÄŸu
KapÄ±kule ve Hamzabeyli'de TIR kuyruÄŸu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 