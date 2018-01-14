GÃ¼ncelleme: 18:07, 14 Ocak 2018 Pazar

"Tahran Belediyesinin borcu bÃ¼tÃ§esinin Ã¼Ã§ katÄ±"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'Ä±n Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammed Ali Necefi, yaklaÅŸÄ±k 16 milyar dolarÄ± bulan belediye borcunun, bu yÄ±lki bÃ¼tÃ§enin Ã¼Ã§ katÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°ran Ä°ÅŸÃ§i Haber AjansÄ±nÄ±n (ILNA) haberine gÃ¶re, Necefi, Tahran Kent Meclisine yaptÄ±ÄŸÄ± sunumda, Ã¶nceki belediye yÃ¶netimine yÃ¶nelik eleÅŸtirilerde bulundu.

YapÄ±lan ilk belirlemelere gÃ¶re Tahran Belediyesinin 16 milyar dolara yakÄ±n bir borcunun olduÄŸunu belirten Necefi, sÃ¶z konusu rakamÄ±n, belediyenin bu yÄ±lki bÃ¼tÃ§esinin 3 katÄ±na denk geldiÄŸini kaydetti.

Necefi, devam eden veya planlanan projeler iÃ§in de 10 milyar dolara ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu ifade ederek, "BÃ¶ylece, belediyemizin toplamda Ã¶demeyi taahhÃ¼t ettiÄŸi miktar 26 milyar dolara yaklaÅŸÄ±yor." dedi.

AÄŸustos ayÄ±nda devraldÄ±ÄŸÄ± belediyenin 68 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirten Necefi, "Bu, belediyede var olan 16 bin resmi pozisyonun her birine 4-5 kiÅŸi istihdam edildiÄŸi anlamÄ±na geliyor." ifadesini kullandÄ±.

Necefi, geÃ§en yÄ±l seÃ§imler Ã¶ncesi belediyenin 55 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bulunduÄŸuna dikkat Ã§ekerek, "Ancak, Ã¼Ã§ aylÄ±k sÃ¼reÃ§te 13 bin istihdam yapÄ±ldÄ±. Belediye kadrosuna eklenen birÃ§ok personel, bir gÃ¼n dahi taÅŸeron firmalarda gÃ¶rev almÄ±ÅŸ deÄŸil." diye konuÅŸtu.

Kendisinden Ã¶nceki belediye yÃ¶netiminin "yolsuzluk ve yanlÄ±ÅŸ uygulamalarÄ±na" iliÅŸkin 500 sayfalÄ±k bir rapor hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Necefi, sÃ¶z konusu rapordaki bazÄ± uygulamalarÄ± yakÄ±n zamanda yargÄ±ya taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Reformcu kimliÄŸiyle bilinen Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Necefi, geÃ§en yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imiyle eÅŸ zamanlÄ± olarak yapÄ±lan Åžehir ve KÃ¶y Meclisleri seÃ§iminin ardÄ±ndan Ã§oÄŸunluÄŸu elde eden reformcu kanat tarafÄ±ndan seÃ§ilmiÅŸti.

Eski cumhurbaÅŸkanlarÄ± Mir HÃ¼seyin Musevi ve Ali Ekber HaÅŸimi Rafsanci dÃ¶nemlerinde 9 yÄ±l Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi Ã¼stlenen Necefi, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini aÄŸustos ayÄ±nda cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin muhafazakar adaylarÄ±ndan Muhammed BakÄ±r Galibaf'tan devralmÄ±ÅŸtÄ±.

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