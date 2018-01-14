15:17, 14 Ocak 2018 Pazar

Ã‡anakkale'de 4,1 ÅŸiddetinde deprem





AyvacÄ±k ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan (AFAD) alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, AyvacÄ±k'ta 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildi. Depremin saat 14.56'da, 9,85 kilometre derinlikte gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirlendi. Â

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