Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ±'ndan TÃ¼rkiye vurgusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Osman Ganimi, Irak ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki dostluk ve koordinasyonun bÃ¶lge barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± adÄ±na Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Irak Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ganimi, TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fatih YÄ±ldÄ±z'Ä± kabul etti.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ortak sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi, ticari iliÅŸkiler ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n durumuyla iki Ã¼lke arasÄ±nda tÃ¼m alanlardaki koordinasyon ele alÄ±ndÄ±.
AÃ§Ä±klamada Ganimi'nin, "Irak ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam etmesi Ã¶nemlidir. Bu dostluk ve koordinasyonun sÃ¼rmesi, bÃ¶lgenin barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± iÃ§in Ã¶nem arz ediyor." ifadelerine yer verildi.
Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Necefi, eski yÃ¶netimden devraldÄ±klarÄ± borcun yaklaÅŸÄ±k 16 milyar dolar olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
"Arap BaharÄ±"nÄ±n ilk ayaÄŸÄ± olan Tunus, devrimin yedinci yÄ±lÄ±nda birÃ§ok kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ndan geÃ§mesine raÄŸmen, ulusal uzlaÅŸÄ±, diyalog ve ortak akÄ±lla demokratik kazanÄ±mlarÄ±nÄ± korumayÄ± baÅŸardÄ±. Ancak ekonomi alanÄ±nda ayni baÅŸarÄ± saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¼lke genelinde protestolar yapÄ±lÄ±yor.
Son bir haftada yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Avrupa Ã¼lkelerine geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Libya'da yakalanan bin 590 NijeryalÄ± Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼
Hac farizasÄ±ndan sonra ikinci bÃ¼yÃ¼k MÃ¼slÃ¼man buluÅŸmasÄ± olan ve ortalama 105 Ã¼lkeden yaklaÅŸÄ±k 5 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Bishwa Ä°Ã§timasÄ± baÅŸladÄ±
BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisinin (UKIP) lideri Bolton'un kÄ±z arkadaÅŸÄ± Marney'nin, kraliyet ailesinin AmerikalÄ± gelin adayÄ± Markle hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± paylaÅŸÄ±mlarÄ± sebebiyle parti Ã¼yeliÄŸi askÄ±ya alÄ±ndÄ±
Suriye'nin Halep ilinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/PYD'nin iÅŸgalindeki MÃ¼nbiÃ§ esnafÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iki genÃ§ sivili iÅŸkence ederek Ã¶ldÃ¼rmesini kepenk kapatarak protesto etti. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ise protestoya destek veren bazÄ± iÅŸ yerlerinin kepenklerini kÄ±rdÄ±
Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ganimi, "Irak ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam etmesi Ã¶nemlidir. Bu dostluk ve koordinasyonun sÃ¼rmesi, bÃ¶lgenin barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± iÃ§in Ã¶nem arz ediyor." dedi
Peru'da meydana gelen 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremden sonra Peru ve Åžili sahilleri iÃ§in tsunami alarmÄ± verildi.
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