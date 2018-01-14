DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:46, 14 Ocak 2018 Pazar
OrtadoÄŸu
15:22, 14 Ocak 2018 Pazar

  • PaylaÅŸ
Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ±'ndan TÃ¼rkiye vurgusu
Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ±'ndan TÃ¼rkiye vurgusu

Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ganimi, "Irak ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam etmesi Ã¶nemlidir. Bu dostluk ve koordinasyonun sÃ¼rmesi, bÃ¶lgenin barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± iÃ§in Ã¶nem arz ediyor." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Osman Ganimi, Irak ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki dostluk ve koordinasyonun bÃ¶lge barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± adÄ±na Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Irak Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ganimi, TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fatih YÄ±ldÄ±z'Ä± kabul etti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ortak sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi, ticari iliÅŸkiler ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n durumuyla iki Ã¼lke arasÄ±nda tÃ¼m alanlardaki koordinasyon ele alÄ±ndÄ±.

AÃ§Ä±klamada Ganimi'nin, "Irak ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam etmesi Ã¶nemlidir. Bu dostluk ve koordinasyonun sÃ¼rmesi, bÃ¶lgenin barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± iÃ§in Ã¶nem arz ediyor." ifadelerine yer verildi.



Ä°lgili Konular Irak TÃ¼rkiye Osman Ganimi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
quot Tahran Belediyesinin borcu bÃ¼tÃ§esinin Ã¼Ã§ katÄ± quot
"Tahran Belediyesinin borcu bÃ¼tÃ§esinin Ã¼Ã§ katÄ±"

Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Necefi, eski yÃ¶netimden devraldÄ±klarÄ± borcun yaklaÅŸÄ±k 16 milyar dolar olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Arap BaharÄ± quot nÄ±n ilk ayaÄŸÄ± olan Tunus devriminin yedinci
'Arap BaharÄ±"nÄ±n ilk ayaÄŸÄ± olan Tunus devriminin yedinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼

"Arap BaharÄ±"nÄ±n ilk ayaÄŸÄ± olan Tunus, devrimin yedinci yÄ±lÄ±nda birÃ§ok kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ndan geÃ§mesine raÄŸmen, ulusal uzlaÅŸÄ±, diyalog ve ortak akÄ±lla demokratik kazanÄ±mlarÄ±nÄ± korumayÄ± baÅŸardÄ±. Ancak ekonomi alanÄ±nda ayni baÅŸarÄ± saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¼lke genelinde protestolar yapÄ±lÄ±yor.
Libya'daki NijeryalÄ± kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼
Libya'daki NijeryalÄ± kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼

Son bir haftada yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Avrupa Ã¼lkelerine geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Libya'da yakalanan bin 590 NijeryalÄ± Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼
BangladeÅŸ'te bÃ¼yÃ¼k MÃ¼slÃ¼man buluÅŸmasÄ± Bishwa Ijtema
BangladeÅŸ'te bÃ¼yÃ¼k MÃ¼slÃ¼man buluÅŸmasÄ±: Bishwa Ijtema

Hac farizasÄ±ndan sonra ikinci bÃ¼yÃ¼k MÃ¼slÃ¼man buluÅŸmasÄ± olan ve ortalama 105 Ã¼lkeden yaklaÅŸÄ±k 5 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Bishwa Ä°Ã§timasÄ± baÅŸladÄ±
Ä°ngiltere'de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± UKIP'ten Ã¼yesine uzaklaÅŸtÄ±rma
Ä°ngiltere'de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± UKIP'ten Ã¼yesine uzaklaÅŸtÄ±rma

BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisinin (UKIP) lideri Bolton'un kÄ±z arkadaÅŸÄ± Marney'nin, kraliyet ailesinin AmerikalÄ± gelin adayÄ± Markle hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± paylaÅŸÄ±mlarÄ± sebebiyle parti Ã¼yeliÄŸi askÄ±ya alÄ±ndÄ±
MÃ¼nbiÃ§'te esnaf PYD PKK cinayetlerine karÅŸÄ± kepenk indirdi
MÃ¼nbiÃ§'te esnaf PYD/PKK cinayetlerine karÅŸÄ± kepenk indirdi

Suriye'nin Halep ilinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/PYD'nin iÅŸgalindeki MÃ¼nbiÃ§ esnafÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iki genÃ§ sivili iÅŸkence ederek Ã¶ldÃ¼rmesini kepenk kapatarak protesto etti. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ise protestoya destek veren bazÄ± iÅŸ yerlerinin kepenklerini kÄ±rdÄ±
Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ±'ndan TÃ¼rkiye vurgusu
Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ±'ndan TÃ¼rkiye vurgusu

Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ganimi, "Irak ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam etmesi Ã¶nemlidir. Bu dostluk ve koordinasyonun sÃ¼rmesi, bÃ¶lgenin barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± iÃ§in Ã¶nem arz ediyor." dedi
LÃ¼bnan'da patlama
LÃ¼bnan'da patlama

LÃ¼bnan'Ä±n gÃ¼neyindeki Sayda ÅŸehrinde bir araÃ§ta patlama meydana geldi.
Peru'da ÅŸiddetli depremden sonra tsunami uyarÄ±sÄ± verildi
Peru'da ÅŸiddetli depremden sonra tsunami uyarÄ±sÄ± verildi

Peru'da meydana gelen 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremden sonra Peru ve Åžili sahilleri iÃ§in tsunami alarmÄ± verildi.
Peru'da ÅŸiddetli deprem
Peru'da ÅŸiddetli deprem

Peru'da ÅŸiddetli deprem meydana geldi.
Yemen'de Husilerin quot gÄ±da yardÄ±mlarÄ±nÄ± sattÄ±ÄŸÄ± quot iddiasÄ±
Yemen'de Husilerin "gÄ±da yardÄ±mlarÄ±nÄ± sattÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±

Yemen'de Husilerin, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen gÄ±da yardÄ±mlarÄ±na el koyarak sattÄ±ÄŸÄ±" ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Meksika'da bir gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Meksika'da bir gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Meksika'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda Tamaulipas eyaletinde bir gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
California'da selden Ã¶len sayÄ±sÄ± 19 oldu
California'da selden Ã¶len sayÄ±sÄ± 19 oldu

California'da ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n neden olduÄŸu sel ve heyelanlarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 19'a yÃ¼kseldi
Portekiz'de binada yangÄ±n 8 Ã¶lÃ¼
Portekiz'de binada yangÄ±n: 8 Ã¶lÃ¼

Portekiz'in kuzeyinde bir binada sobanÄ±n patlamasÄ± Ã¼zerine Ã§Ä±kan yangÄ±nda 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Ä°srail Gazze'nin tek ticari sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± kapatÄ±yor
Ä°srail, Gazze'nin tek ticari sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± kapatÄ±yor

Ä°srail'in Gazze'nin tek ticari sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± Kerm Ebu Salim'in (Kerem Åžalom) bugÃ¼nden itibaren ikinci bir emre kadar kapatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
MÄ±sÄ±r'da MÃ¼barek dÃ¶neminin Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Adili serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
MÄ±sÄ±r'da MÃ¼barek dÃ¶neminin Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Adili serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

MÄ±sÄ±r'da HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek dÃ¶neminin Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Habib el-Adili'nin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Haberler

BaÅŸbakan BaÄŸdat'a gidebilir
BaÅŸbakan BaÄŸdat'a gidebilir

Silopi-Habur bÃ¶lgesindeki tatbikat onuncu gÃ¼nÃ¼nde
Silopi-Habur bÃ¶lgesindeki tatbikat onuncu gÃ¼nÃ¼nde

Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ganimi TÃ¼rkiye'de
Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ganimi TÃ¼rkiye'de

TÃ¼rkiye'den Irak'a vize yatÄ±rÄ±mÄ±
TÃ¼rkiye'den Irak'a vize yatÄ±rÄ±mÄ±

Irak'ta TÃ¼rk askerinin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlama
Irak'ta TÃ¼rk askerinin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlama

BaÄŸdat'ta TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim festivali
BaÄŸdat'ta TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim festivali

Irak'Ä±n "Acil KÄ±rmÄ±zÄ± Liste"si TÃ¼rkÃ§eye Ã§evrildi
Irak'Ä±n quot Acil KÄ±rmÄ±zÄ± Liste quot si TÃ¼rkÃ§eye Ã§evrildi

Irak ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda enerji iÅŸbirliÄŸi
Irak ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda enerji iÅŸbirliÄŸi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 