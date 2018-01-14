15:22, 14 Ocak 2018 Pazar

Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ±'ndan TÃ¼rkiye vurgusu





Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ganimi, "Irak ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam etmesi Ã¶nemlidir. Bu dostluk ve koordinasyonun sÃ¼rmesi, bÃ¶lgenin barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± iÃ§in Ã¶nem arz ediyor." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Osman Ganimi, Irak ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki dostluk ve koordinasyonun bÃ¶lge barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± adÄ±na Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi. Irak Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ganimi, TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fatih YÄ±ldÄ±z'Ä± kabul etti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ortak sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi, ticari iliÅŸkiler ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n durumuyla iki Ã¼lke arasÄ±nda tÃ¼m alanlardaki koordinasyon ele alÄ±ndÄ±. AÃ§Ä±klamada Ganimi'nin, "Irak ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam etmesi Ã¶nemlidir. Bu dostluk ve koordinasyonun sÃ¼rmesi, bÃ¶lgenin barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± iÃ§in Ã¶nem arz ediyor." ifadelerine yer verildi.

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