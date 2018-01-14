15:34, 14 Ocak 2018 Pazar

MÃ¼nbiÃ§'te esnaf PYD/PKK cinayetlerine karÅŸÄ± kepenk indirdi





Suriye'nin Halep ilinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/PYD'nin iÅŸgalindeki MÃ¼nbiÃ§ esnafÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iki genÃ§ sivili iÅŸkence ederek Ã¶ldÃ¼rmesini kepenk kapatarak protesto etti. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ise protestoya destek veren bazÄ± iÅŸ yerlerinin kepenklerini kÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Halep ilinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/PYD'nin iÅŸgalindeki MÃ¼nbiÃ§'te esnaf, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iki sivili iÅŸkence ederek Ã¶ldÃ¼rmesini protesto etmek iÃ§in iÅŸ yerlerinin kepenklerini indirdi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/PYD'nÄ±n MÃ¼nbiÃ§'te perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ iki genÃ§ sivili iÅŸkence ederek Ã¶ldÃ¼rmesinin ardÄ±ndan Ã¶rgÃ¼te tepki gÃ¶steren esnaf, iÅŸ yerlerinin kepenklerini kapattÄ±. Sosyal medya Ã¼zerinden yapÄ±lan kepenk kapatma Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na sessiz kalmayan ilÃ§e merkezindeki esnafÄ±n neredeyse tamamÄ±na yakÄ±nÄ± iÅŸ yerlerinin kepenklerini indirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeleri, ilÃ§edeki eyleme destek veren bazÄ± iÅŸ yerlerinin kilitlerini ve kepenklerini kÄ±rarak yeniden aÃ§tÄ±. GeÃ§en yÄ±l 5 KasÄ±m'da da MÃ¼nbiÃ§li esnaf, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgedeki genÃ§leri zorla silah altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na tepki amacÄ±yla iÅŸ yerlerinin kepenklerini indirmiÅŸti. MÃ¼nbiÃ§liler, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n iÅŸkence ederek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ 25 yaÅŸÄ±ndaki Hannan El-Cerive ve 23 yaÅŸÄ±ndaki Abbud el- Minhan adlÄ± sivillerin cesetlerini bulmuÅŸtu. OlayÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cuma namazÄ±ndan sonra da MÃ¼nbiÃ§li yÃ¼zlerce sivil, PYD/PKK'yÄ± protesto etmiÅŸ, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kenti terk etmesini ve suÃ§lularÄ±n teslim edilmesini istemiÅŸti. PYD/PKK ise iÅŸgal ettiÄŸi Aynularab (Kobani) ilÃ§esinden onlarca Ã¼yesini MÃ¼nbiÃ§'e bugÃ¼n getirerek Ã¶rgÃ¼te sÃ¶zde destek yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenledi. PYD/PKK, Halep'in FÄ±rat Nehri'nin batÄ±sÄ±nda kalan MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esini, 2015'in sonunda ABD'nin desteÄŸi ile ele geÃ§irmiÅŸti. AmerikalÄ± yetkililerin DEAÅž Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra Ã¶rgÃ¼t unsurlarÄ±nÄ±n ilÃ§eyi terk edeceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki taahhÃ¼tlerine raÄŸmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ MÃ¼nbiÃ§'teki iÅŸgalini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Â

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