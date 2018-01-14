15:40, 14 Ocak 2018 Pazar

Ä°ngiltere'de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± UKIP'ten Ã¼yesine uzaklaÅŸtÄ±rma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisinin (UKIP) lideri Henry Bolton'un kÄ±z arkadaÅŸÄ± Jo Marney, kraliyet ailesinin gelin adayÄ± Meghan Markle hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bazÄ± Ä±rkÃ§Ä± paylaÅŸÄ±mlarÄ± sebebiyle Ã¼yesi olduÄŸu UKIP'ten uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Mail on Sunday gazetesi, Marney'nin Prens Harry'nin niÅŸanlÄ±sÄ± Meghan Markle hakkÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajlarÄ± yayÄ±mladÄ±.

Bir arkadaÅŸÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi telefon mesajlarda, Markle'Ä±n "kraliyet ailesini lekeleyeceÄŸini" ve "kuÅŸ beyinli olduÄŸunu" belirten Marney, "(Bu kiÅŸiler) Kendilerini yavaÅŸ yavaÅŸ tepeye doÄŸru itiyorlar. Bir bakmÄ±ÅŸÄ±z bir sonraki baÅŸbakan MÃ¼slÃ¼man, kral da siyahi." ifadesini kullandÄ±. 25 yaÅŸÄ±ndaki eski model Marney ayrÄ±ca siyahilerin Ã§irkin olduÄŸunu savundu.

Haberde, yazdÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± Marney'nin gazeteye Ã¶zÃ¼r aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunduÄŸu, erkek arkadaÅŸÄ± ve partinin lideri Bolton'un ise herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmak istemediÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Gazete, sÃ¶z konusu mesajlarÄ±n ikilinin iliÅŸkisi baÅŸlamadan 3 hafta Ã¶nce atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

UKIP de sÃ¶z konusu mesajlarla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak Marney'nin Ã¼yeliÄŸinin askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyururken, bazÄ± parti Ã¼yeleri kadÄ±nÄ±n partiden daimi olarak atÄ±lmasÄ±, Bolton'un da istifasÄ±nÄ± vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

54 yaÅŸÄ±ndaki eski asker Bolton, partinin eylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lan yÄ±llÄ±k kongresinde oylarÄ±n yÃ¼zde 29,9'unu alarak genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilmiÅŸti.

Prens Harry ile ABD vatandaÅŸÄ± Markle, 19 MayÄ±s'ta Windsor Kalesiâ€™ndeki St. George Åžapeli'nde yapÄ±lacak dÃ¼ÄŸÃ¼nle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirecek.

Ä°ngiltere tahtÄ±nÄ±n veliahdÄ± Prens Charles ile 1997 yÄ±lÄ±nda Paris'teki trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Prenses Diana'nÄ±n ikinci Ã§ocuÄŸu olan Harry, tahtÄ±n beÅŸinci sÄ±radaki varisi durumunda.

Afrika kÃ¶kenli bir yoga eÄŸitmeni anne ile Hollanda ve Ä°rlanda asÄ±llÄ± film yÃ¶netmeni bir babanÄ±n kÄ±zÄ± 36 yaÅŸÄ±ndaki Meghan Markle ise oyunculuk yapÄ±yor.