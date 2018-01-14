GÃ¼ncelleme: 16:35, 14 Ocak 2018 Pazar

BangladeÅŸ'te bÃ¼yÃ¼k MÃ¼slÃ¼man buluÅŸmasÄ±: Bishwa Ijtema





Hac farizasÄ±ndan sonra ikinci bÃ¼yÃ¼k MÃ¼slÃ¼man buluÅŸmasÄ± olan ve ortalama 105 Ã¼lkeden yaklaÅŸÄ±k 5 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Bishwa Ä°Ã§timasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BangladeÅŸ'in Tongi bÃ¶lgesinde toplanan MÃ¼slÃ¼manlar geleneksel Bishwa Ijtema (Bishwa Ä°Ã§timasÄ±) etkinliÄŸi iÃ§in bir araya geldi. Â "Bishwa Ä°Ã§timasÄ±" etkinliÄŸi iÃ§in, dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerlerinden 5 milyona yakÄ±n MÃ¼slÃ¼man, baÅŸkent Dakka yakÄ±nÄ±ndaki Tongi ÅŸehrinde bu sene de toplandÄ±. Hac farizasÄ±ndan sonra ikinci bÃ¼yÃ¼k MÃ¼slÃ¼man buluÅŸmasÄ± olan ve ortalama 105 Ã¼lkeden yaklaÅŸÄ±k 5 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Bishwa Ä°Ã§timasÄ±, 1960lÄ± yÄ±llardan beri dÃ¼zenlenmektedir.

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