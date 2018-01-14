GÃ¼ncelleme: 17:30, 14 Ocak 2018 Pazar

Libya'daki NijeryalÄ± kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Avrupa Ã¼lkelerine geÃ§mek isterken Libya'da yakalanan bin 590 NijeryalÄ± gÃ¶Ã§men, Ã¼lkesine geri dÃ¶ndÃ¼.

Nijerya Ulusal Acil Durum AjansÄ± (NEMA), son bir haftada bin 590 NijeryalÄ± kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin Libya'dan Ã¼lkeye geri gÃ¶nderildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Libya'dan Nijerya'ya dÃ¶nen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, bu Ã¼lkede Ã§ok kÃ¶tÃ¼ koÅŸullarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi verdiklerini, 20 NijeryalÄ±nÄ±n 735 dolara satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia etmiÅŸti.

Nijerya GÃ¶Ã§menlik Servisine gÃ¶re, 2017'de 16 bin 387 NijeryalÄ± kaÃ§ak gÃ¶Ã§men, baÅŸta Libya olmak Ã¼zere Ä°talya ve Suudi Arabistan gibi Ã¼lkelerden iade edildi.

Nijerya'da sÃ¼regelen ekonomik kriz ve yolsuzluklar nedeniyle halk zor ÅŸartlarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor. Ãœlkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle de on binlerce kiÅŸi evlerini terk etmek zorunda kalÄ±yor.

Avrupa'ya gitmek iÃ§in Libya Ã¼zerinden Sahra Ã‡Ã¶lÃ¼ ve Akdeniz'i geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, insan tacirlerinin ve uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ±n tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼yor, Ã§Ã¶llerde veya denizde hayatÄ±nÄ± kaybediyor.

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