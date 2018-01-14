Libya'daki NijeryalÄ± kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Avrupa Ã¼lkelerine geÃ§mek isterken Libya'da yakalanan bin 590 NijeryalÄ± gÃ¶Ã§men, Ã¼lkesine geri dÃ¶ndÃ¼.
Nijerya Ulusal Acil Durum AjansÄ± (NEMA), son bir haftada bin 590 NijeryalÄ± kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin Libya'dan Ã¼lkeye geri gÃ¶nderildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Libya'dan Nijerya'ya dÃ¶nen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, bu Ã¼lkede Ã§ok kÃ¶tÃ¼ koÅŸullarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi verdiklerini, 20 NijeryalÄ±nÄ±n 735 dolara satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia etmiÅŸti.
Nijerya GÃ¶Ã§menlik Servisine gÃ¶re, 2017'de 16 bin 387 NijeryalÄ± kaÃ§ak gÃ¶Ã§men, baÅŸta Libya olmak Ã¼zere Ä°talya ve Suudi Arabistan gibi Ã¼lkelerden iade edildi.
Nijerya'da sÃ¼regelen ekonomik kriz ve yolsuzluklar nedeniyle halk zor ÅŸartlarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor. Ãœlkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle de on binlerce kiÅŸi evlerini terk etmek zorunda kalÄ±yor.
Avrupa'ya gitmek iÃ§in Libya Ã¼zerinden Sahra Ã‡Ã¶lÃ¼ ve Akdeniz'i geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, insan tacirlerinin ve uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ±n tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼yor, Ã§Ã¶llerde veya denizde hayatÄ±nÄ± kaybediyor.
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Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Necefi, eski yÃ¶netimden devraldÄ±klarÄ± borcun yaklaÅŸÄ±k 16 milyar dolar olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
"Arap BaharÄ±"nÄ±n ilk ayaÄŸÄ± olan Tunus, devrimin yedinci yÄ±lÄ±nda birÃ§ok kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ndan geÃ§mesine raÄŸmen, ulusal uzlaÅŸÄ±, diyalog ve ortak akÄ±lla demokratik kazanÄ±mlarÄ±nÄ± korumayÄ± baÅŸardÄ±. Ancak ekonomi alanÄ±nda ayni baÅŸarÄ± saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¼lke genelinde protestolar yapÄ±lÄ±yor.
Son bir haftada yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Avrupa Ã¼lkelerine geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Libya'da yakalanan bin 590 NijeryalÄ± Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼
Hac farizasÄ±ndan sonra ikinci bÃ¼yÃ¼k MÃ¼slÃ¼man buluÅŸmasÄ± olan ve ortalama 105 Ã¼lkeden yaklaÅŸÄ±k 5 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Bishwa Ä°Ã§timasÄ± baÅŸladÄ±
BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisinin (UKIP) lideri Bolton'un kÄ±z arkadaÅŸÄ± Marney'nin, kraliyet ailesinin AmerikalÄ± gelin adayÄ± Markle hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± paylaÅŸÄ±mlarÄ± sebebiyle parti Ã¼yeliÄŸi askÄ±ya alÄ±ndÄ±
Suriye'nin Halep ilinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/PYD'nin iÅŸgalindeki MÃ¼nbiÃ§ esnafÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iki genÃ§ sivili iÅŸkence ederek Ã¶ldÃ¼rmesini kepenk kapatarak protesto etti. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ise protestoya destek veren bazÄ± iÅŸ yerlerinin kepenklerini kÄ±rdÄ±
Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ganimi, "Irak ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam etmesi Ã¶nemlidir. Bu dostluk ve koordinasyonun sÃ¼rmesi, bÃ¶lgenin barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± iÃ§in Ã¶nem arz ediyor." dedi
Peru'da meydana gelen 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremden sonra Peru ve Åžili sahilleri iÃ§in tsunami alarmÄ± verildi.
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