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Kanal Ä°stanbul'da kritik karar yarÄ±n aÃ§Ä±klanÄ±yor!
Kanal Ä°stanbul'da kritik karar yarÄ±n aÃ§Ä±klanÄ±yor!

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan'Ä±n, yarÄ±n Kanal Ä°stanbul Projesi'ne iliÅŸkin gelinen son durumu ve proje gÃ¼zergahÄ±nÄ± resmen aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, 15 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ (yarÄ±n)Â  "Ã‡Ä±lgÄ±n Projede" gelinen son durumu ve proje gÃ¼zergahÄ±nÄ± resmen aÃ§Ä±klayacak.

Bakan Arslan, yarÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan 2011'de aÃ§Ä±klanan ve kamuoyunda"Ã§Ä±lgÄ±n proje"Â olarak bilinenÂ Kanal Ä°stanbul Projesi'ne iliÅŸkin detaylarÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

Daha Ã¶nce proje kapsamÄ±nda 5 alternatif Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Arslan, sÃ¶z konusu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Arslan, projenin, yap-iÅŸlet-devret kamu-Ã¶zel iÅŸ birliÄŸi karma modeliyle yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, Kanal Ä°stanbul Ã§evresindeki yapÄ±laÅŸmanÄ±n kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mle Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸini kaydetmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Ahmet Arslan Kanal Ä°stanbul
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