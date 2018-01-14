GÃ¼ncelleme: 17:55, 14 Ocak 2018 Pazar

'Arap BaharÄ±"nÄ±n ilk ayaÄŸÄ± olan Tunus devriminin yedinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

"Arap BaharÄ±"nÄ±n ilk ayaÄŸÄ± olanÂ Tunus, devrimin yedinci yÄ±lÄ±nda birÃ§ok kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ndan geÃ§mesine raÄŸmen, ulusal uzlaÅŸÄ±, diyalog ve ortak akÄ±lla demokratik kazanÄ±mlarÄ±nÄ± korumayÄ± baÅŸardÄ±. Ancak ekonomi alanÄ±nda ayni baÅŸarÄ± saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¼lke genelinde protestolar yapÄ±lÄ±yor.

"Arap BaharÄ±" olarak isimlendirilen halk ayaklanmasÄ± yedi yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n ateÅŸlendi. BÃ¶lgenin ve Ã¼lkenin geleceÄŸini geri dÃ¶nÃ¼lemeyecek ÅŸekilde deÄŸiÅŸtiren Tunus, devrim sÃ¼recinde Ã§ok sayÄ±da demokratik kazanÄ±m elde etti.

Serbest piyasa ekonomisine geÃ§iÅŸ sÃ¼recinin getirdiÄŸi zorluklarla mÃ¼cadele eden Tunus, karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir takÄ±m kÄ±rÄ±lma noktalarÄ±nda, uzlaÅŸÄ±, diyalog ve ortak akÄ±lla kazanÄ±mlarÄ±nÄ± korumayÄ± baÅŸardÄ±.

Tunus'taki devrim daha fazla Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve temsil getirmesine raÄŸmen, ekonomik beklentileri karÅŸÄ±layamadÄ±. "Arap BaharÄ±"nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yer olan Tunus, artan hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± Ã§ok sayÄ±da kitlesel gÃ¶sterilerin gÃ¶lgesinde devrimin yedinci yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor.

Tunus'un devrimindeki kritik dÃ¶nemeÃ§ler ÅŸÃ¶yle sÄ±ralanÄ±yor:

17 AralÄ±k 2010

Tunus'un gelir seviyesi dÃ¼ÅŸÃ¼k Sidi Buzid vilayetinde Muhammed Buazizi isimli bir seyyar satÄ±cÄ±, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinden gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÃ¶tÃ¼ ve aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± muamele karÅŸÄ±sÄ±nda belediye binasÄ± Ã¶nÃ¼nde kendini ateÅŸe verdi ve hayatÄ±nÄ± kaybetti. Buazizi'nin eylemi Ã¼lke genelinde kitlesel protestolara yol aÃ§tÄ±.

14 Ocak 2011

GÃ¶sterileri engellemekte baÅŸarÄ±sÄ±z olan Tunus'un 23 yÄ±llÄ±k CumhurbaÅŸkanÄ± Zeynel Abidin bin Ali, eÅŸini de alarak dÃ¶nmemek Ã¼zere Ã¼lkeden kaÃ§tÄ±.

23 Ekim 2011

Tunus'ta Bin Ali rejiminin devrilmesinin ardÄ±ndan "kurucu meclis" iÃ§in seÃ§imler gerÃ§ekleÅŸtirildi. Devrimin ardÄ±ndan Ã¼lkeye dÃ¶nen RaÅŸid el-GannuÅŸi'nin liderliÄŸindeki Nahda Hareketi, 217 sandalyeli mecliste 89 milletvekili ile seÃ§imlerden birinci Ã§Ä±ktÄ±. Parlamento, yeni bir anayasa yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± birinci gÃ¶rev olarak belirledi.

12 AralÄ±k 2011

Tunus Parlamentosu, insan haklarÄ± savunucusu Cumhuriyet Kongresi Partisi BaÅŸkanÄ± Munsif el-Merzuki'yi cumhurbaÅŸkanÄ± olarak seÃ§ti. Nahda Partisi'nden Hamad Cibali baÅŸbakan olurken, TekettÃ¼l Partisinden Mustafa bin Cafer ise meclis baÅŸkanÄ± oldu. Bu Ã¼Ã§ partinin bir araya gelmesiyle oluÅŸan koalisyon, "troyka" yani Ã¼Ã§lÃ¼ ittifak ÅŸeklinde nitelendi.

6 Åžubat 2013

Tunus'ta Demokrat Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri ÅžÃ¼krÃ¼ BelÄ±yd'e dÃ¼zenlenen suikast sonucu Ã¶lmesi, ideolojik Ã§ekiÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke'de yeni bir siyasi krize yol aÃ§tÄ±. BaÅŸbakan Hamad Cibali, hÃ¼kÃ¼meti feshettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. SonrasÄ±nda Nahda Hareketi'nin genel sekreteri olan Ali el-Urayyid baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda yeni bir hÃ¼kÃ¼met kuruldu.

25 Temmuz 2013

Tunus Halk Cephesi Partisi Genel BaÅŸkanÄ± ve Kurucu Meclisi Ãœyesi Muhammed el-Brahmi, evinin Ã¶nÃ¼nde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sokak protestolarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kan tabloda, MÄ±sÄ±r'daki darbenin etkisiyle ortaya Ã§Ä±kan yeni bÃ¶lgesel denklemde Nahda Hareketi baÅŸbakanlÄ±ktan Ã§ekilerek Ã¼lkeyi seÃ§imlere taÅŸÄ±yacak yeni bir teknokrat hÃ¼kÃ¼metine iktidarÄ± devretti.

26 Ocak 2014

Tunus parlamentosu Arap dÃ¼nyasÄ± iÃ§inde en fazla demokratik ve Ã§oÄŸulcu unsur bulunduran anayasayÄ± oy Ã§oÄŸunluÄŸuyla kabul etti.

26 Ekim 2014

Tunus'ta devrimden sonra ekim 2014 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen ikinci parlamento seÃ§imlerinde laik merkez sol Nida Tunus Partisi 85 sandalye ile sandÄ±klardan birinci Ã§Ä±karken muhafazakar Nahda Hareketi Partisi 79 vekille ikinci sÄ±rada yer aldÄ±.

21 AralÄ±k 2014

Nida Tunus Partisi'nin kurucusu El-Baci Kaid es-Sibsi, halkÄ±n doÄŸrudan oy verdiÄŸi seÃ§imlerde Tunus'un devrimden sonraki ikinci cumhurbaÅŸkanÄ± oldu.

18 Mart 2015

Tunus meclisinin yakÄ±nÄ±ndaki Bardo MÃ¼zesi'ne silahlÄ± kiÅŸilerin dÃ¼zenlediÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§oÄŸu yabancÄ± 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rÄ±yÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼stlendi.

Â 26 Temmuz 2015

Tunus'un turistik kenti Susa'da yabancÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± otele bir kiÅŸinin dÃ¼zenlediÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§oÄŸu Ä°ngiliz 38 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ãœst Ã¼ste gelen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž saldÄ±rÄ±larÄ±, Tunus'u en Ã¶nemli dÃ¶viz ve istihdam kaynaÄŸÄ± turizme aÄŸÄ±r darbe vurdu.

9 Ekim 2015

AnayasanÄ±n yazÄ±m sÃ¼recinde taraflar arasÄ±ndaki diyaloÄŸu yÃ¶netmesi ve geÃ§iÅŸ dÃ¶neminde oynadÄ±ÄŸÄ± rol nedeniyle, Tunus Ulusal Diyalog DÃ¶rtlÃ¼sÃ¼; Tunus Barolar BirliÄŸi, Tunus Genel Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonu (UGTT), iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Tunus Ticaret ve Zanaat SendikasÄ± (UTICA) ve Tunus Ä°nsan HaklarÄ± BirliÄŸi, Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

24 KasÄ±m 2015

BaÅŸkentin merkezindeki 5. Muhammed Caddesi'nde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± muhafÄ±zlarÄ± birliÄŸinin aracÄ±na dÃ¼zenlenen bombalÄ± intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nda Ã§oÄŸu gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

7 Mart 2016

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž, Libya sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki Benkirdan vilayetindeki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bulunduklarÄ± noktalara saldÄ±rdÄ±. AralarÄ±nda 36 DEAÅž militanÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 50'inin Ã¼zerinde can kaybÄ±yla sonuÃ§landÄ±.

30 Temmuz 2016

Tunus parlamentosu gÃ¼venlik sorunlarÄ±yla mÃ¼cadele eden Habib es-SÄ±yd kabinesinden gÃ¼ven oyunu Ã§ekerek hÃ¼kÃ¼meti gÃ¶revden aldÄ±.

3 AÄŸustos 2016

CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi'nin davetiyle Kartaca SarayÄ±'nda 8 ayrÄ± siyasi parti, sendika ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan temsilcilerin bulunduÄŸu sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± "yolsuzlukla mÃ¼cadele, istihdam ve kalkÄ±nma" gibi hedefler belirleyen Kartaca AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± temmuz ayÄ±nda imzalamÄ±ÅŸtÄ±. Burada Ã¶ngÃ¶rÃ¼len maddeler Ã§erÃ§evesinde BaÅŸbakan Yusuf Åžahid, ulusal uzlaÅŸÄ± koalisyonu hÃ¼kÃ¼metini kurdu.

9 AralÄ±k 2017

UluslararasÄ± Para Fonu'nun Tunus'tan talebi Ã¼zerine, cari aÃ§Ä±ÄŸÄ± azaltmak, gelirlerini arttÄ±rmak iÃ§in sert vergilerin arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kamu harcamalarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kemer sÄ±kma tedbirlerini iÃ§eren bÃ¼tÃ§e yasasÄ±nÄ± kabul etti.

8 Ocak 2018

Tunus'ta kemer sÄ±kma tedbirleri, yÄ±lbaÅŸÄ±ndan itibaren yeni bir zam furyasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Artan hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± yeni protesto hareketlerine yol aÃ§tÄ±. 8 Ocak'ta Manuba vilayetinde bir gÃ¶stericinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle, gÃ¶steriler birÃ§ok kente yayÄ±ldÄ±. GÃ¶steriler, zaman zaman, yol kapatma, yaÄŸma, kamu ve Ã¶zel mÃ¼lke zarar verme gibi ihlallere sahne oldu.

14 Ocak 2018

Tunus'ta devrimin yedinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlanÄ±yor. BugÃ¼n Ã¼lke genelinde artan hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve kÃ¶tÃ¼ ekonomik ÅŸartlara yÃ¶nelik protesto gÃ¶sterilerinin yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.Â