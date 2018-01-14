20:10, 14 Ocak 2018 Pazar

Dersaadet Ticaret OdasÄ±ndan Ä°TO'ya 136 yÄ±l

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n 136'ncÄ± yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Cemile Sultan Korusunda dÃ¼zenlenen kahvaltÄ±lÄ± toplantÄ±ya Ä°TO Meclis ve Komite Ã¼yeleri ile misafirler iÅŸtirak etti.Â

Birlikte kahvaltÄ± edildikten sonra kÃ¼rsÃ¼ye ilk olarak Ä°TO'nun yeni BaÅŸkanÄ± Ã–ztÃ¼rk Oran Ã§Ä±ktÄ±. Ä°TO'nun 1882 yÄ±lÄ±nda kurulduÄŸunu ve bÃ¼ gÃ¼ne kadar geÃ§en 136 senede hem Ä°stanbul hem de TÃ¼rkiye ekonomisine Ã¶nemli hizmetler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti..

Oran, 136'ncÄ± yÄ±lÂ vesilesiyle Ä°TO'ya hizmeti geÃ§enleri ve geÃ§en gÃ¼n vefat eden son baÅŸkan Ä°brahim Ã‡aÄŸlar'Ä± da Rahmetle yad ettiklerini belirtti.

Daha sonra kÃ¼rsÃ¼ye gelen Ä°TO Meclis BaÅŸkanÄ± Åžekib AvdagiÃ§ de 136'ncÄ± yÄ±lÄ±n hayÄ±rlar getirmesini temenni etti ve Ä°brahim Ã‡aÄŸlar'Ä±n vefatÄ±ndan sonra gÃ¶reve gelen Ã–ztÃ¼rk Oran'a ve yÃ¶netime geriye kalan 3 aylÄ±k sÃ¼rede baÅŸarÄ±lar diledi.

ToplantÄ±da daha sonra sÃ¶z alan Meclis Ã¼yeleri hem yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±lar hem de 2018 yÄ±lÄ± iÃ§in beklentilerini ifade ettiler.

ToplantÄ±nÄ±n sonunda 136'ncÄ± yÄ±l iÃ§in hazÄ±rlanan pastanÄ±n kesimi yapÄ±ldÄ± ve dua edilerek toplatÄ±ya son verildi