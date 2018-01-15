GÃ¼ncelleme: 09:50, 15 Ocak 2018 Pazartesi

Kanal Ä°stanbul'un gÃ¼zergahÄ± resmen belli oldu | VÄ°DEO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan,Â Kanal Ä°stanbul Projesi'nin gÃ¼zergahÄ±nÄ±n belirlendiÄŸini belirterek, "KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece-SazlÄ±dere-Durusu koridoru Kanal Ä°stanbul iÃ§in en uygun gÃ¼zergah olarak seÃ§ilmiÅŸtir." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan 2011'de aÃ§Ä±klanan ve kamuoyunda "Ã§Ä±lgÄ±n proje" olarak bilinen Kanal Ä°stanbul Projesi'ne iliÅŸkin detaylar belli oldu.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan'dan Kanal Ä°stanbul Projesi'yle ilgili aÃ§Ä±klama geldi.

Gelinen son durumu aktaran Bakan Arslan, projenin gÃ¼zergahÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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Buna gÃ¶re,Â 5 farklÄ± gÃ¼zergah Ã¼zerindeÂ yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda 4. alternatif olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece - SazlÄ±dere - Durusu koridoru Kanal Ä°stanbul Projesi'nin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne baÄŸlantÄ±sÄ± olarak tespit edildi.Â

Bakan Arslan ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

""Hedef, IÌ‡stanbul BogÌ†azÄ±'ndan geÃ§en tehlikeli madde tasÌ§Ä±yan gemilerden kaynaklÄ± olusÌ§abilecek riskleri azaltmaktÄ±. Bir diÄŸer hedefimiz o bÃ¶lgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, su yolu gÃ¼zergahÄ±nda kentsel doÌˆnuÌˆsÌ§uÌˆm de yaparak, gÃ¼zehgah Ã¼zerindeki Ã§arpÄ±k yapÄ±laÅŸmayÄ± ortadan kaldÄ±rmak, daha modern bir yaÅŸam saÄŸlamaktÄ±. Bir diÄŸer amacÄ±mÄ±z, Ä°stanbul gibi dÃ¼nya metropolÃ¼ olan ÅŸehirde su yolu taÅŸÄ±masÄ±ndan kaynaklÄ± hem Ã¼lkemizin konumunu hem cazibesini artÄ±rmaktÄ±."



Arslan, sÃ¶z konusu proje kapsamÄ±nda BakanlÄ±ÄŸÄ±n AltyapÄ± YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆ, ilgili kurum ve kurulusÌ§larca yapÄ±lan tuÌˆm cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ±n degÌ†erlendirilerek, projenin hayata gecÌ§irilebilmesi icÌ§in geÃ§en yÄ±l etuÌˆt, proje ve danÄ±sÌ§manlÄ±k hizmeti alÄ±m ihalesine Ã§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve AgÌ†ustos 2017'de cÌ§alÄ±sÌ§malara basÌ§landÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.



Alternatif guÌˆzergahlarÄ±n tespiti, mevcut durumun deÄŸerlendirilmesi, sayÄ±sal model Ã§alÄ±sÌ§malarÄ±nÄ±n, deprem, tsunami, ruÌˆzgar ve dalga iklimi, jeolojik etuÌˆtlerin yapÄ±lmasÄ± dahil tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ± itibarÄ±yla tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Arslan, bu kapsamda her konunun detaylÄ± olarak ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



Arslan, proje cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ±nda Ã¼lkenin Ã¶nde gelen IÌ‡TUÌˆ, BogÌ†azicÌ§i, ODTUÌˆ ve Gazi gibi uÌˆniversitelerinden aktif olarak goÌˆrevde olan, alanÄ±nda uzman oÌˆgÌ†retim uÌˆyeleri ve uluslararasÄ± uzmanlardan destek aldÄ±klarÄ±nÄ± ve birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ettiklerini ifade etti.



Planlanan alanlarda 35 ilgili kurum ve kurulusÌ§un yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±sÌ§malarÄ±n verilerini aldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Arslan, "CÌ§evresel kosÌ§ullar ile flora ve fauna durumunu tespit ettik. Maden alanlarÄ±, sit alanlarÄ±, hassas alanlar, jeolojik cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ±, yer altÄ± ve yer uÌˆstuÌˆ su kaynaklarÄ±, toprak kaynaklarÄ±, denizcilik ve ulasÌ§tÄ±rma agÌ†larÄ±na etkisi, yarma hacmi, kanal uzunlugÌ†u, kamulasÌ§tÄ±rma, yerlesÌ§im alanlarÄ±na etkisi gibi etkenler cÌ§ercÌ§evesinde yapÄ±labilirligÌ†i dikkate alÄ±narak 5 farklÄ± gÃ¼zergah Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ettirildi. SayÄ±sal modelleme cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ± kapsamÄ±nda, yapÄ±ma esas etuÌˆt projesine temel tesÌ§kil edecek oÌˆn sayÄ±sal modelleme cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ± tamamlandÄ±. Buna baÄŸlÄ± olarak da Kanal guÌˆzergahÄ± boyunca yer altÄ± suyu akÄ±mlarÄ± tespit edildi. FarklÄ± zemin tuÌˆrleri tespit edildi, bu zeminlerin her birinin gecÌ§irimliliklerinin farklÄ± oldugÌ†u belirlendi."



Yer altÄ± sularÄ±nÄ±n, olumsuz etkilenmemesi icÌ§in cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ±n belirlenen koridorda daha hassas bir sÌ§ekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§eken Arslan, tespit edilen alternatif Ã¼zerinde daha hassas ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalara devam edeceklerini sÃ¶yledi.



Arslan, yer altÄ± sularÄ±nÄ±n ve temiz su havzalarÄ±nÄ±n etkilesÌ§imlerinin detaylÄ± bir sÌ§ekilde haritalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve gerekli oÌˆnlemlerin alÄ±nacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, yer altÄ± su modelleme cÌ§alÄ±sÌ§masÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra su kalitesi, sediman hareketleri gibi digÌ†er sayÄ±sal model cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ±nÄ±n da devam ettiÄŸini ifade etti.



Bakan Arslan, degÌ†erlendirme kriterleri dikkate alÄ±ndÄ±gÌ†Ä±nda 4. alternatif olan "KuÌˆcÌ§uÌˆkcÌ§ekmece-SazlÄ±dere-Durusu" koridorunun Kanal IÌ‡stanbul Projesi icÌ§in en uygun guÌˆzergah olarak secÌ§ildiÄŸini belirterek, "KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece GÃ¶lÃ¼'nden girecek ve SazlÄ±su BarajÄ±'nÄ±n oradan Terkos BarajÄ±'nÄ±n doÄŸusundan Karadeniz'e Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olacak. GÃ¼zergahÄ±mÄ±z yaklasÌ§Ä±k olarak 45 kilometre uzunlugÌ†undadÄ±r." diye konuÅŸtu.