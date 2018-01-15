GÃ¼ncelleme: 09:57, 15 Ocak 2018 Pazartesi

BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlenen Ã§ifte intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 Ã¶lÃ¼, 90 yaralÄ±





Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlenen Ã§ifte intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼, 90 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlenenÂ Ã§ifte intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 90 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. BaÄŸdat emniyetinde gÃ¶revli YÃ¼zbaÅŸÄ± Ahmed Halef, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlenen Ã§ifte intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 90 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Halef, saldÄ±rÄ±larÄ±n baÅŸkentteki en kalabalÄ±k alanlardan biri olan merkezindeki Tayaran SahasÄ± bÃ¶lgesinde ve gÃ¼nÃ¼n en yoÄŸun saatinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

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