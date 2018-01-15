GÃ¼ncelleme: 10:14, 15 Ocak 2018 Pazartesi

Ekim ayÄ± iÅŸsizlik rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, Ekim 2017'de bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 1,5 puan azalarak yÃ¼zde 10,3 oldu. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 360 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 287 bin kiÅŸi olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±na iliÅŸkinÂ iÅŸ gÃ¼cÃ¼ istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ±, ekimde bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 360 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 287 bin kiÅŸiye geriledi. AynÄ± dÃ¶nemde iÅŸsizlik oranÄ± 1,5 puan azalarak yÃ¼zde 10,3 oldu. Ä°ÅŸsizlik oranÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re ise 0,3 puanlÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

TarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± iÅŸsizlik oranÄ±, ekimde 1,8 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 12,3 olarak tahmin edildi. SÃ¶z konusu ayda 15-24 yaÅŸ grubunu iÃ§eren genÃ§ iÅŸsizlik oranÄ± 1,9 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 19,3 oldu. Ä°ÅŸsizlik, 15-64 yaÅŸ grubunda 1,5 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 10,5 olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â

Ä°STÄ°HDAM EDÄ°LENLERÄ°N SAYISI 1 MÄ°LYON 378 BÄ°N ARTTI

Buna gÃ¶re, istihdam edilenlerin sayÄ±sÄ±, ekimde bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 1 milyon 378 bin arttÄ± ve 28 milyon 645 bin kiÅŸiye yÃ¼kseldi. Ä°stihdam oranÄ± da 1,4 puan yÃ¼kselerek yÃ¼zde 47,6 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Ä°Åž GÃœCÃœNE KATILMA ORANI YÃœKSELDÄ°

Ä°ÅŸ gÃ¼cÃ¼, ekimde 2016'nÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 1 milyon 18 bin kiÅŸi artarak 31 milyon 932 bin kiÅŸi, iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lma oranÄ± ise 0,7 puan artarak yÃ¼zde 53,1 oldu. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde erkeklerde iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lma oranÄ± 0,3 puan artarak yÃ¼zde 72,4, kadÄ±nlarda ise 1,1 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 34,2 olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â

Ekimde herhangi bir sosyal gÃ¼venlik kuruluÅŸuna baÄŸlÄ± olmadan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ±, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re deÄŸiÅŸim gÃ¶stermeyerek yÃ¼zde 33,9 oldu.Â

Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ istihdam arttÄ±

Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ istihdam, ekimde bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 135 bin kiÅŸilik artÄ±ÅŸla 28 milyon 622 bin kiÅŸi olarak tahmin edildi. Ä°stihdam oranÄ± ise 0,2 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 47,6 oldu. Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsiz sayÄ±sÄ±, Ã¶nceki aya gÃ¶re 111 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 274 bin kiÅŸiye geriledi. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± 0,3 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 10,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lma oranÄ± Ã¶nceki dÃ¶neme gÃ¶re 0,1 puan azalarak yÃ¼zde 53 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete gÃ¶re istihdam edilenlerin sayÄ±sÄ±, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde 13 bin, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde 8 bin kiÅŸi azalÄ±rken, sanayi sektÃ¶rÃ¼nde 49 bin, hizmet sektÃ¶rÃ¼nde 107 bin kiÅŸi arttÄ±.