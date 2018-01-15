Ekim ayÄ± iÅŸsizlik rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, Ekim 2017'de bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 1,5 puan azalarak yÃ¼zde 10,3 oldu. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 360 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 287 bin kiÅŸi olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±na iliÅŸkinÂ iÅŸ gÃ¼cÃ¼ istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ±, ekimde bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 360 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 287 bin kiÅŸiye geriledi. AynÄ± dÃ¶nemde iÅŸsizlik oranÄ± 1,5 puan azalarak yÃ¼zde 10,3 oldu. Ä°ÅŸsizlik oranÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re ise 0,3 puanlÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
TarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± iÅŸsizlik oranÄ±, ekimde 1,8 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 12,3 olarak tahmin edildi. SÃ¶z konusu ayda 15-24 yaÅŸ grubunu iÃ§eren genÃ§ iÅŸsizlik oranÄ± 1,9 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 19,3 oldu. Ä°ÅŸsizlik, 15-64 yaÅŸ grubunda 1,5 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 10,5 olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â
Buna gÃ¶re, istihdam edilenlerin sayÄ±sÄ±, ekimde bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 1 milyon 378 bin arttÄ± ve 28 milyon 645 bin kiÅŸiye yÃ¼kseldi. Ä°stihdam oranÄ± da 1,4 puan yÃ¼kselerek yÃ¼zde 47,6 olarak gerÃ§ekleÅŸti.
Ä°ÅŸ gÃ¼cÃ¼, ekimde 2016'nÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 1 milyon 18 bin kiÅŸi artarak 31 milyon 932 bin kiÅŸi, iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lma oranÄ± ise 0,7 puan artarak yÃ¼zde 53,1 oldu. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde erkeklerde iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lma oranÄ± 0,3 puan artarak yÃ¼zde 72,4, kadÄ±nlarda ise 1,1 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 34,2 olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â
Ekimde herhangi bir sosyal gÃ¼venlik kuruluÅŸuna baÄŸlÄ± olmadan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ±, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re deÄŸiÅŸim gÃ¶stermeyerek yÃ¼zde 33,9 oldu.Â
Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ istihdam, ekimde bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 135 bin kiÅŸilik artÄ±ÅŸla 28 milyon 622 bin kiÅŸi olarak tahmin edildi. Ä°stihdam oranÄ± ise 0,2 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 47,6 oldu. Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsiz sayÄ±sÄ±, Ã¶nceki aya gÃ¶re 111 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 274 bin kiÅŸiye geriledi. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± 0,3 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 10,3 oldu.
Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lma oranÄ± Ã¶nceki dÃ¶neme gÃ¶re 0,1 puan azalarak yÃ¼zde 53 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete gÃ¶re istihdam edilenlerin sayÄ±sÄ±, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde 13 bin, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde 8 bin kiÅŸi azalÄ±rken, sanayi sektÃ¶rÃ¼nde 49 bin, hizmet sektÃ¶rÃ¼nde 107 bin kiÅŸi arttÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Al Sani ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde bir araya geldi
Hatay'Ä±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na Ã§ok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± ile sinyal kesici araÃ§ sevk edildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ABD'nin terÃ¶r ordusu kurma planÄ±na iliÅŸkin "NATO iÃ§indeki bir Ã¼lke, TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ± yerde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle bir olup, askeri bir Ã¶rgÃ¼t kuruyor. ABD bu yanlÄ±ÅŸtan vazgeÃ§melidir" dedi.
DiyarbakÄ±r'da hafta sonu gerÃ§ekleÅŸtirilen uyuÅŸturucu operasyonlarÄ±nda 1 ton 30 kilogram esrar ele geÃ§irildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TÃ¼rkiye'nin sÄ±radan bir Ã§adÄ±r devleti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Topunuz gelin, ne olursanÄ±z olun tepenize ineceÄŸiz, bunun baÅŸka Ã§aresi yok. Kendi kararÄ±mÄ±zÄ± kendimiz verdik, veriyoruz. Åžu anda da operasyonlar zaten devam ediyor..." dedi
Trabzon'da pistten Ã§Ä±kan uÃ§aÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in uzman ekiplerce Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 8-15 Ocak tarihleri arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 19 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Ä°stanbul merkezli 21 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda, FETÃ–/PDY'ye baÄŸlÄ± faaliyet gÃ¶steren yurtlarÄ±n ana Ã§atÄ± vakfÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen YÃ¼ksek Tahsil VakfÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 84 ÅŸÃ¼pheliden 45'i yakalandÄ±.
Ä°stanbulâ€™da, Meteoroloji'nin kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nlem amacÄ±yla kar kÃ¼reme ve yol tuzlama araÃ§larÄ± yol kenarlarÄ±nda hazÄ±r bekletiliyor
TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, Ekim 2017'de bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 1,5 puan azalarak yÃ¼zde 10,3 oldu.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, Kanal Ä°stanbul Projesi'nin gÃ¼zergahÄ±na iliÅŸkin, "KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece-SazlÄ±dere-Durusu koridoru Kanal Ä°stanbul iÃ§in en uygun gÃ¼zergah olarak seÃ§ilmiÅŸtir." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin PYD/PKK'yÄ± ordulaÅŸtÄ±rma Ã§abasÄ±na iliÅŸkin "Bu hatalÄ± yaklaÅŸÄ±mda Ä±srar edilmesini kÄ±nÄ±yor ve TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¼lkesine yÃ¶nelecek her tÃ¼rlÃ¼ tehdidi bertaraf etmeye kararlÄ± olduÄŸunu bir kez daha hatÄ±rlatÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
Van'Ä±n Ä°pekyolu ilÃ§esinde Urartular dÃ¶nemine ait olduÄŸu tahmin edilen Ã§ok sayÄ±da tarihi eser ele geÃ§irildi.
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n (Ä°TO) 136'ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±lÄ± Ä°stanbul'da yapÄ±lan kahvaltÄ±lÄ± toplantÄ±da kutlandÄ±
KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, 16 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan'Ä±n, yarÄ±n Kanal Ä°stanbul Projesi'ne iliÅŸkin gelinen son durumu ve proje gÃ¼zergahÄ±nÄ± resmen aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor