GÃ¼ncelleme: 10:28, 15 Ocak 2018 Pazartesi

Almanyaâ€™da "Afrika domuz vebasÄ±" salgÄ±nÄ± endiÅŸesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Leipzig ÃœniversitesiÂ Havyan Hijyeni ve Veteriner Bilimleri EnstitÃ¼sÃ¼ DirektÃ¶rÃ¼ Uwe Truyen,Â AlmanÂ basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkedeki domuz Ã§iftliklerinin, "Afrika domuz vebasÄ±na" karÅŸÄ± gÃ¼venlik tedbirlerini sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n akÄ±llÄ±ca olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"VÄ°RÃœS YOK EDÄ°LEMEDÄ°"

DÄ±ÅŸarÄ±ya karÅŸÄ± kapatÄ±lmasÄ± gereken Ã§iftliklere hiÃ§ kimsenin alÄ±nmamasÄ±nÄ±n mantÄ±klÄ± bir Ã¶nlem olabileceÄŸini kaydeden Truyen, "Durum Ã§ok ciddi.Â VirÃ¼sÂ Polonya ve Ã‡ekya'da yok edilemedi. SÃ¼rÃ¼ler yaklaÅŸÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

Truyen, vebanÄ±n Almanya'da ortaya Ã§Ä±kmasÄ± durumunda, Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi olmayan Ã¼lkelerle yapÄ±lan domuz ticaretinin de Ã§Ã¶keceÄŸi endiÅŸesini dile getirdi.

Almanya Ã‡iftÃ§iler BirliÄŸi (DBV) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Werner Schwarz da 24 bin domuz Ã§iftliÄŸinin bulunduÄŸu Ã¼lkede 120 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olan sektÃ¶rÃ¼n, hastalÄ±ÄŸÄ±n Almanyaâ€™ya ulaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

"AVCILARA KOLAYLIK GETÄ°RÄ°LMELÄ°"

Schwarz, salgÄ±nÄ±n yayÄ±lmamasÄ± iÃ§in Ã¼lkedeki yaban domuzu sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, bunun iÃ§in avcÄ±lara kolaylÄ±klar getirilmesini istedi.

Alman AvcÄ±lar BirliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Torsten Reinwald da yaban domuzlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in avcÄ±lara yÃ¶nelik bÃ¼rokratik engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ederek, Almanyaâ€™da 300-450 bin yaban domuzu bulunduÄŸu tahminini ifade etti.

Alman basÄ±nÄ±ndaki haberlerde, Afrika domuz vebasÄ± salgÄ±nÄ±n ilk kez 2007â€™de GÃ¼rcistanâ€™da ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, 2014â€™e kadar Ukrayna ve BaltÄ±k Ã¼lkelerinden Polonyaâ€™ya kadar ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, son olarak da Ã‡ekyaâ€™da yaban domuzlarÄ±nda tespit edildiÄŸi belirtildi.Â