Ä°stanbul'da kar hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÂ Ä°stanbul iÃ§inÂ yaptÄ±ÄŸÄ±Â kar uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) ekipleri, harekete geÃ§ti.Â
Ä°BB ekipleri, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yollarda yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼, E-5, TEM ve ana arterler baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok noktaya, kar kÃ¼reme ve tuzlama araÃ§larÄ±nÄ± yerleÅŸtirdi.Â Â
Ekipler, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma ihtimali karÅŸÄ±sÄ±nda olumsuz bir durum yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in araÃ§larla hazÄ±r bulunuyor.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Al Sani ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde bir araya geldi
Hatay'Ä±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na Ã§ok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± ile sinyal kesici araÃ§ sevk edildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ABD'nin terÃ¶r ordusu kurma planÄ±na iliÅŸkin "NATO iÃ§indeki bir Ã¼lke, TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ± yerde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle bir olup, askeri bir Ã¶rgÃ¼t kuruyor. ABD bu yanlÄ±ÅŸtan vazgeÃ§melidir" dedi.
DiyarbakÄ±r'da hafta sonu gerÃ§ekleÅŸtirilen uyuÅŸturucu operasyonlarÄ±nda 1 ton 30 kilogram esrar ele geÃ§irildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TÃ¼rkiye'nin sÄ±radan bir Ã§adÄ±r devleti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Topunuz gelin, ne olursanÄ±z olun tepenize ineceÄŸiz, bunun baÅŸka Ã§aresi yok. Kendi kararÄ±mÄ±zÄ± kendimiz verdik, veriyoruz. Åžu anda da operasyonlar zaten devam ediyor..." dedi
Trabzon'da pistten Ã§Ä±kan uÃ§aÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in uzman ekiplerce Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 8-15 Ocak tarihleri arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 19 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Ä°stanbul merkezli 21 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda, FETÃ–/PDY'ye baÄŸlÄ± faaliyet gÃ¶steren yurtlarÄ±n ana Ã§atÄ± vakfÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen YÃ¼ksek Tahsil VakfÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 84 ÅŸÃ¼pheliden 45'i yakalandÄ±.
Ä°stanbulâ€™da, Meteoroloji'nin kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nlem amacÄ±yla kar kÃ¼reme ve yol tuzlama araÃ§larÄ± yol kenarlarÄ±nda hazÄ±r bekletiliyor
TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, Ekim 2017'de bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 1,5 puan azalarak yÃ¼zde 10,3 oldu.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, Kanal Ä°stanbul Projesi'nin gÃ¼zergahÄ±na iliÅŸkin, "KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece-SazlÄ±dere-Durusu koridoru Kanal Ä°stanbul iÃ§in en uygun gÃ¼zergah olarak seÃ§ilmiÅŸtir." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin PYD/PKK'yÄ± ordulaÅŸtÄ±rma Ã§abasÄ±na iliÅŸkin "Bu hatalÄ± yaklaÅŸÄ±mda Ä±srar edilmesini kÄ±nÄ±yor ve TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¼lkesine yÃ¶nelecek her tÃ¼rlÃ¼ tehdidi bertaraf etmeye kararlÄ± olduÄŸunu bir kez daha hatÄ±rlatÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
Van'Ä±n Ä°pekyolu ilÃ§esinde Urartular dÃ¶nemine ait olduÄŸu tahmin edilen Ã§ok sayÄ±da tarihi eser ele geÃ§irildi.
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n (Ä°TO) 136'ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±lÄ± Ä°stanbul'da yapÄ±lan kahvaltÄ±lÄ± toplantÄ±da kutlandÄ±
KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, 16 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan'Ä±n, yarÄ±n Kanal Ä°stanbul Projesi'ne iliÅŸkin gelinen son durumu ve proje gÃ¼zergahÄ±nÄ± resmen aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor