GÃ¼ncelleme: 10:56, 15 Ocak 2018 Pazartesi

NATO: 'NÃ¼kleer silahsÄ±z dÃ¼nya' imkansÄ±z





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ± ile ilgili, ''Ã‡in, Rusya ve GÃ¼ney Kore'de nÃ¼kleer silahlar dururken, NATO'nun nÃ¼kleer silahlarÄ± terk etmesi dÃ¼nyayÄ± daha gÃ¼venli bir duruma getirmez.'' dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ä°sveÃ§'in Salen kentinde dÃ¼zenlenen "UluslararasÄ± GÃ¼venlik Stratejisi KonferasÄ±"nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "NÃ¼kleer silahsÄ±z dÃ¼nya'' fikrini desteklediÄŸini ancak bunun imkansÄ±z olduÄŸunu belirtti. Genel Sekreter Stoltenberg, ''Ã‡in, Rusya ve GÃ¼ney Kore'de nÃ¼kleer silahlar dururken,Â NATO'nun nÃ¼kleer silahlarÄ± terk etmesi dÃ¼nyayÄ± daha gÃ¼venli bir duruma getirmez. DÃ¼nyada bir denge olmasÄ± lazÄ±m. Bu nedenle NATO, BM Genel Kurulu'nda kabul edilenÂ nÃ¼kleer silahlarÄ± yasaklayan uluslararasÄ± anlaÅŸmayÄ± desteklemiyor.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu. NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±, BMâ€™de nÃ¼kleer silah sahibi Ã¼lkelerin boykotuna raÄŸmen 122 Ã¼lkenin desteÄŸiyle kabul edilmiÅŸti. Â

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